En direct

19:18 - Le Mesnil-sur-Oger : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales au Mesnil-sur-Oger comme partout. Avec ses 13,54% d'agriculteurs pour 1 001 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 78 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,99% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,13% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 41,10% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 983,70 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, au Mesnil-sur-Oger, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - L'avancée du vote RN RN au Mesnil-sur-Oger avant les élections de 2026 Le parti nationaliste était absent lors de la dernière bataille municipale au Mesnil-sur-Oger il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 37,06% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 55,03% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 27,18% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite validait 37,54% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 48,81% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 53,14% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 55,17% le dimanche suivant et la victoire de Charles de Courson.

16:58 - Quelle mobilisation attendre au Mesnil-sur-Oger aux municipales ? Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales au Mesnil-sur-Oger, l'abstention touchait 66,39 % du corps électoral, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir beaucoup de votants. Notons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 25,68 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 47,36 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,25 % au premier tour, contre 51,96 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez abstentionniste. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité au Mesnil-sur-Oger sera en définitive fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans au Mesnil-sur-Oger La situation politique du Le Mesnil-sur-Oger a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (48,81%). Thierry Besson (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés au Mesnil-sur-Oger après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 53,14%. Charles de Courson (Divers centre) était à la deuxième place avec 38,56%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thierry Besson culminant à 55,17% des voix dans la commune.

14:57 - Le Mesnil-sur-Oger : des résultats très parlants lors des scrutins il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Le Mesnil-sur-Oger privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,06%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 29,77%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en offrant 55,03% pour Marine Le Pen, contre 44,97% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Le Mesnil-sur-Oger accordaient leurs suffrages à Charles de Courson (Divers droite) avec 43,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,46%.

12:58 - Fiscalité stable au Mesnil-sur-Oger : un effet sur les municipales Pour ce qui est des contributions locales au Mesnil-sur-Oger, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 041 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 042 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 34,34 % en 2024 (contre environ 18,83 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 50 900 euros de recettes en 2024, contre 275 710 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 20,72 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections au Mesnil-sur-Oger ? S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale au Mesnil-sur-Oger peut se révéler édifiant. Sans aucune opposition, la liste menée par Pascal Launois a logiquement recueilli 220 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Mesnil-sur-Oger, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi lors des résultats de ces municipales sera de voir si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. Un début de réponse assez éloquent a déjà été donné avec l'annonce des candidatures.