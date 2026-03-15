Résultat municipale 2026 au Mesnil-sur-Oger (51190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mesnil-sur-Oger a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mesnil-sur-Oger, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-sur-Oger [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre CANIVET
Alexandre CANIVET (12 élus) AGIR ENSEMBLE POUR LE MESNIL-SUR-OGER 		279 52,64%
  • Alexandre CANIVET
  • Amandine LETANNEAUX
  • Jean LAUNOIS
  • Clemence BABE
  • Julien Andre MOUSSY
  • Catherine GUIBORAT
  • Anthony SCHMITTE
  • Jessie LEMOND
  • Jean-Christophe JACQUART
  • Sophie EPTON
  • Romain ELSAN
  • Rejane DUHAL
Pascal LAUNOIS
Pascal LAUNOIS (3 élus) LE MESNIL SUR OGER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		251 47,36%
  • Pascal LAUNOIS
  • Chantal DOYARD
  • Eric GUILLEMIN
Participation au scrutin Le Mesnil-sur-Oger
Taux de participation 67,71%
Taux d'abstention 32,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 539

Source : ministère de l’Intérieur

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