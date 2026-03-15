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19:16 - Tendances démographiques et électorales au Monêtier-les-Bains : ce qu'il faut retenir Quelle influence les électeurs du Monêtier-les-Bains exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 2,91%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (17,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 711 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,36%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (44,52%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 78,96%, comme au Monêtier-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs du Monêtier-les-Bains ? Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale au Monêtier-les-Bains en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 17,06% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,23% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,57% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, au Monêtier-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,68% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 30,10% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,13% le dimanche suivant.

16:58 - Au Monêtier-les-Bains, la participation s'annonce forte aux municipales La désertion des urnes au Monêtier-les-Bains sera l'un des pivots de cette municipale. Aux municipales de 2020, l'abstention était montée à 41,38 % à la fin du premier tour, une abstention modeste. C'étaient 571 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 21,78 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,20 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,71 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,64 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Monêtier-les-Bains a-t-elle voté ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives au Monêtier-les-Bains avaient propulsé aux avants-postes Sébastien Fine (Ensemble !) avec 33,67% au premier tour, devant Louis Albrand (Rassemblement National) avec 30,10%. Au second tour, c'est en revanche Valérie Rossi (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 59,87% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes une vingtaine de jours plus tôt au Monêtier-les-Bains avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (24,68%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 16,51% des suffrages. Le paysage politique du Le Monêtier-les-Bains a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Monêtier-les-Bains : regard sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Monêtier-les-Bains se positionne comme une place forte du courant central. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Le Monêtier-les-Bains accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,99%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 21,32%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 63,77% pour Emmanuel Macron, contre 36,23% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Monêtier-les-Bains soutenaient en priorité Joel Giraud (Ensemble !) avec 43,70% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,99%.

12:58 - Le Monêtier-les-Bains : la situation fiscale observée avant les municipales Pour ce qui concerne les contributions locales au Monêtier-les-Bains, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 5 092 euros en 2024 (dernières données en date) contre 2 503 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 46,18 % en 2024 (contre 20,08 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 964 300 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 713 700 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,61 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière élection au Monêtier-les-Bains Les résultats des dernières municipales au Monêtier-les-Bains ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes, Jean-Marie Gérard Christian Rey a pris la première place en recueillant 418 voix (77,83%). Deuxième, Éric Serge Bon a rassemblé 22,16% des voix. Cette victoire au premier tour de Jean-Marie Gérard Christian Rey a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Monêtier-les-Bains, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour ébranler cette domination ce dimanche, le camp adverse devra soulever des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.