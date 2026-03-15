Résultat municipale 2026 au Monêtier-les-Bains (05220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Monêtier-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Monêtier-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Monêtier-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie REY
Jean-Marie REY (12 élus) MONÊTIER, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		351 51,54%
  • Jean-Marie REY
  • Marie-Dominique DUBOIS-DENEL
  • Fabrice LOISEAU
  • Muriel PAYAN
  • Xavier DUPORT
  • France-Marie JOSSERAND
  • Jean-Pierre THOMAS
  • Margot MERLE
  • Gilles DELASSUS
  • Myriam BERAUD
  • Mikhaël VON BRASH
  • Catherine REBATEL
Violaine PIQUET-GAUTHIER
Violaine PIQUET-GAUTHIER (3 élus) MONETIER : COMMUNE VIVANTE ! 		330 48,46%
  • Violaine PIQUET-GAUTHIER
  • Julien PHILIP
  • Constance DE ROHAN WILLNER
Participation au scrutin Le Monêtier-les-Bains
Taux de participation 72,92%
Taux d'abstention 27,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 711

Source : ministère de l’Intérieur

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