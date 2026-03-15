Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Morne-Rouge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Morne-Rouge.
L'actu des élections municipales 2026 au Morne-Rouge
13:45 - Les contribuables du Morne-Rouge se prononceront-ils sur la fiscalité ?
Pour ce qui concerne les contributions locales au Morne-Rouge, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 559 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 429 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 44,13 % en 2024 (contre 24,64 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Attention néanmoins : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 127 500 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 533 500 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 21,85 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.
11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Jenny Dulys-Petit s'est imposée au Morne-Rouge
À l'occasion des municipales précédentes au Morne-Rouge, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour à l'époque, Jenny Dulys-Petit (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 1 319 suffrages (67,36%). À ses trousses, Jean-Joseph Malidor (Divers gauche) a recueilli 22,21% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Morne-Rouge, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter au Morne-Rouge ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les 4 204 votants du Morne-Rouge devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales au Morne-Rouge. Sachez également que les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote du Morne-Rouge sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections au Morne-Rouge dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge
|Tête de listeListe
|
Andréa Mauzole
Liste divers gauche
NOUVEL ÉLAN PELÉEN
|
|
Jenny Dulys-Petit
Liste divers droite
LIANNAJ BA MONWOUJ
|
|
Hilario Emile Henry
Liste divers centre
NOUVELLE GENERATION PELEENNE
|
|
Jean Joseph Malidor
Liste divers gauche
L'union pour le réveil péléen
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jenny Dulys-Petit (25 élus) Mon wouj toujou doubout !
|1 319
|67,36%
|
|Jean-Joseph Malidor (3 élus) L'union pour le reveil peleen
|435
|22,21%
|
|Fabien Luciano Moukin (1 élu) Tous ensemble pour le morne rouge
|204
|10,41%
|
|Participation au scrutin
|Le Morne-Rouge
|Taux de participation
|47,80%
|Taux d'abstention
|52,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 067
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jenny Dulys-Petit (23 élus) Mon wouj toujou doubout'
|1 549
|57,15%
|
|Jean-Joseph Malidor (4 élus) L'union pour le reveil peleen
|765
|28,22%
|
|Guy Manikon (2 élus) Rassemblement democratique peleen
|396
|14,61%
|
|Participation au scrutin
|Le Morne-Rouge
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,94%
|Nombre de votants
|2 881
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