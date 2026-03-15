Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge : les infos en direct

Programme de Andréa Mauzole à Le Morne-Rouge (NOUVEL ÉLAN PELÉEN)

Engagement pour les habitants

Notre équipe souhaite remettre la mairie au service des habitants en plaçant leurs besoins au cœur de nos actions. Nous nous engageons à soutenir chaque citoyen, des enfants aux seniors, en garantissant l'accès aux droits et aux soins. Des actions concrètes seront mises en place pour favoriser le développement économique et culturel de notre commune.

Unité et organisation

Le Morne-Rouge possède de nombreux atouts, mais il lui manque une organisation efficace et une véritable unité. Nous croyons que la richesse humaine de notre commune peut être mise à profit pour construire un avenir meilleur. L'objectif est de rassembler les habitants autour de projets communs et de renforcer les liens entre les générations.

Prévention et jeunesse

Investir dans la jeunesse est essentiel pour éviter les tensions et les fractures sociales. Nous voulons créer des espaces de dialogue et de rencontre entre les jeunes et les aînés pour favoriser l'échange et l'entraide. La prévention doit être notre priorité pour garantir un avenir serein à notre commune.

Actions concrètes pour le Morne-Rouge

Nous avons défini des engagements clairs pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Cela inclut des permanences régulières en mairie, un entretien des quartiers, et un soutien à l'économie locale. Chaque action vise à renforcer le bien-être des citoyens et à faire du Morne-Rouge une commune dynamique et accueillante.