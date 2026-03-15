Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge

Tête de listeListe
Andréa Mauzole
Andréa Mauzole Liste divers gauche
NOUVEL ÉLAN PELÉEN
  • Andréa Mauzole
  • Frédéric Lemus
  • Karyne Alexandre Sabin
  • Jean-Marc Mauzole
  • Gaëllane Marcelin
  • Louis-Gérard Lislet
  • Dana-Elle Georges
  • Kevin Hilderal
  • Séverine Centaure
  • Laurent Annonay
  • Astrid Tiburce
  • Henry-Joël Remisse
  • Lindsay Priam
  • Jordan Baya
  • Célia Hortensia
  • Guillaume Courjol
  • Béatrice Luxin
  • Grégoire Nestoret
  • Betty Emiona
  • Mickaël Alamelou
  • Khorann Annette
  • Joël Deston
  • Véronique Pierre-Gerôme
  • Patrick Ponin
  • Noëmie Laclef
  • Greg Minin
  • Sabrina Lamandin
  • Christian Montjean
  • Anaïs Chardon
Jenny Dulys-Petit
Jenny Dulys-Petit Liste divers droite
LIANNAJ BA MONWOUJ
  • Jenny Dulys-Petit
  • Charles Caristan
  • Béatrice Rascar
  • Daniel Nirde
  • Marie-Béatrice Baur
  • Joseph Saint-Val
  • Béatrice Phedre
  • Ronald Brithmer
  • Bertha Remisse
  • Dominique Massol
  • Marie-Joëlle Theramene
  • Jean Pierre Bussi
  • Yola Nitharum Epouse Etienne
  • Joël Roy-Camille
  • Marie-Elle Chiffet Epouse Duclovel
  • William Montjean
  • Gwladys Mars
  • Steeve Flambeau
  • Josiane Catorc Epouse Kin-Foo
  • Marius Bavier
  • Laure Louis-Edouard Epouse Pain
  • Sylver Aurokiom
  • Jacqueline Marce
  • José Morlan
  • Claudette Annibal Epouse Souraya
  • Claude Golvet
  • Cédrine Maspimby Epouse Caristan
  • David Joco
  • Monique Laurol Veuve Lucien-Mimy
Hilario Emile Henry
Hilario Emile Henry Liste divers centre
NOUVELLE GENERATION PELEENNE
  • Hilario Emile Henry
  • Lucienne Mathurine Page
  • Marc Michel Jean-Baptiste
  • Céline Wauquaire
  • Alain François Michel
  • Anicia Alice Nestoret
  • Armel Philémon Concy
  • Elodie Linval
  • Emmanuel Isidore Page
  • Dalia Zébo
  • Didier Gilles Alexandre Beaufour
  • Mirella Mariette Jeanville
  • Christian Jacqueray
  • Mylène Hubert Jean-Baptiste
  • Jérémie Victorin Bernard
  • Kénia Mahalia Achy
  • Fabrice Jacques Flam
  • Kassandra Jenny Richol
  • Jean-Baptiste Claude
  • Lisiane Adèle Désiré
  • Wesley Pierre Nourel
  • Michaele Pascale Sagaliapidine
  • Pierre Jean Fidelin
  • Norbert Gilberte Mars
  • Yvan-Marc Barnabé Moukin
  • Patricia Nelka
  • François Limier
Jean Joseph Malidor
Jean Joseph Malidor Liste divers gauche
L'union pour le réveil péléen
  • Jean Joseph Malidor
  • Claudia Bache
  • Bruno Banguio
  • Martha Baya
  • Jean-Pierre Mouilou
  • Georgette Moutama
  • Thierry Louis-Therese
  • Charlene Jannas
  • Georges Matar
  • Djenan Labrousse
  • Ernest Moutama
  • Fanny Claude
  • Jean-Marc Serval
  • Christine Baya
  • Simon Deston
  • Brigitte Koussou
  • Cedrick Lislet
  • Karene Jupiter
  • Kenny Deston
  • Elisa Jannas
  • Fernand Massol
  • Christelle Techec
  • Jean Claude Elio
  • Ludivine Mepa
  • Maurille Hilarus
  • Michele Nestoret
  • Jacques Cezette
  • Maryne Orlé
  • Axel Malidor

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jenny Dulys-Petit
Jenny Dulys-Petit (25 élus) Mon wouj toujou doubout ! 		1 319 67,36%
  • Jenny Dulys-Petit
  • Charles Caristan
  • Béatrice Rascar
  • Daniel Nirde
  • Marie Béatrice Baur
  • Joseph Saint-Val
  • Béatrice Phedre
  • Ronald Brithmer
  • Bertha Remisse
  • Alain Angele
  • Marie-Joëlle Theramene
  • Joseph Montjean
  • Yola Nitharum Epouse Etienne
  • Joël Roy-Camille
  • Marie-Elle Chiffet Epouse Duclovel
  • Guillaume Pepin
  • Ildelette Vildeuil
  • Fabien Deston
  • Miguelle Martin Epouse Eridan
  • Valmy Celestine
  • Noémie Hilaire
  • Sylver Aurokium
  • Monique Laurol Epouse Lucien-Mimy
  • Olivier Calixto
  • Marie Jacqueline Pepin
Jean-Joseph Malidor
Jean-Joseph Malidor (3 élus) L'union pour le reveil peleen 		435 22,21%
  • Jean-Joseph Malidor
  • Brigitte Koussou
  • Jean-Pierre Mouilou
Fabien Luciano Moukin
Fabien Luciano Moukin (1 élu) Tous ensemble pour le morne rouge 		204 10,41%
  • Fabien Luciano Moukin
Participation au scrutin Le Morne-Rouge
Taux de participation 47,80%
Taux d'abstention 52,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 067

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jenny Dulys-Petit
Jenny Dulys-Petit (23 élus) Mon wouj toujou doubout' 		1 549 57,15%
  • Jenny Dulys-Petit
  • Charles Caristan
  • Constance Precart Épouse Nestoret
  • Joseph Montjean
  • Régine Burke
  • Rosemberg Sae
  • Béatrice Rascar
  • Hervé Dagiste
  • Claudette Annibal Epouse Souraya
  • Joseph Saint-Val
  • Laure Louis-Edouard Epouse Pain
  • Serge Flam
  • Valérie Malidor
  • Laurent Lecurieux- Lafayette
  • Jacqueline Marce - Abysique
  • Valmy Celestine
  • Drina Golvet
  • Joël Roy-Camille
  • Bertha Remisse
  • Éric Ragot
  • Marie-Françoise Marraud Des Grottes Ep Hayot
  • Sylvère Aurokiom
  • Marie-Joëlle Theramene
Jean-Joseph Malidor
Jean-Joseph Malidor (4 élus) L'union pour le reveil peleen 		765 28,22%
  • Jean-Joseph Malidor
  • Beatrice Gibus
  • Jean-Pierre Mouilou
  • Martha Baya
Guy Manikon
Guy Manikon (2 élus) Rassemblement democratique peleen 		396 14,61%
  • Guy Manikon
  • Isabelle Papaya
Participation au scrutin Le Morne-Rouge
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,94%
Nombre de votants 2 881

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