Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Morne-Rouge sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Morne-Rouge.
L'actu des élections municipales 2026 au Morne-Rouge
11:48 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale au Morne-Rouge dimanche dernier ?
Dimanche dernier au Morne-Rouge, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 45,15 %. À l'issue du dépouillement, c'est Andréa Mauzole (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance avec 42,97 % des votes. Dans son sillage, Jenny Dulys-Petit (Divers droite) s'est classée deuxième avec 39,71 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Hilario Emile Henry, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Jean Joseph Malidor, avec la nuance Divers gauche, a récolté 6,71 % des voix, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Morne-Rouge
Le deuxième tour des élections municipales au Morne-Rouge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Andréa Mauzole
Liste divers gauche
NOUVEL ÉLAN PELÉEN
|
|
Jenny Dulys-Petit
Liste divers droite
LIANNAJ BA MONWOUJ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Andréa MAUZOLE (Ballotage) NOUVEL ÉLAN PELÉEN
|948
|42,97%
|Jenny DULYS-PETIT (Ballotage) LIANNAJ BA MONWOUJ
|876
|39,71%
|Hilario Emile HENRY (Ballotage) NOUVELLE GENERATION PELEENNE
|234
|10,61%
|Jean Joseph MALIDOR L'union pour le réveil péléen
|148
|6,71%
|Participation au scrutin
|Le Morne-Rouge
|Taux de participation
|54,85%
|Taux d'abstention
|45,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,39%
|Nombre de votants
|2 300
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines du Morne-Rouge
- Le Morne-Rouge (97260)
- Ecole primaire au Morne-Rouge
- Maternités au Morne-Rouge
- Crèches et garderies au Morne-Rouge
- Classement des collèges au Morne-Rouge
- Salaires au Morne-Rouge
- Impôts au Morne-Rouge
- Dette et budget du Morne-Rouge
- Climat et historique météo du Morne-Rouge
- Accidents au Morne-Rouge
- Délinquance au Morne-Rouge
- Inondations au Morne-Rouge
- Nombre de médecins au Morne-Rouge
- Pollution au Morne-Rouge
- Entreprises au Morne-Rouge
- Prix immobilier au Morne-Rouge