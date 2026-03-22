Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Morne-Rouge

Le deuxième tour des élections municipales au Morne-Rouge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Andréa Mauzole
Andréa Mauzole Liste divers gauche
NOUVEL ÉLAN PELÉEN
  • Andréa Mauzole
  • Frédéric Lemus
  • Karyne Alexandre Sabin
  • Jean-Marc Mauzole
  • Gaëllane Marcelin
  • Louis-Gérard Lislet
  • Dana-Elle Georges
  • Kevin Hilderal
  • Séverine Centaure
  • Laurent Annonay
  • Astrid Tiburce
  • Henry-Joël Remisse
  • Lindsay Priam
  • Jordan Baya
  • Célia Hortensia
  • Guillaume Courjol
  • Béatrice Luxin
  • Grégoire Nestoret
  • Betty Emiona
  • Mickaël Alamelou
  • Khorann Annette
  • Joël Deston
  • Véronique Pierre-Gerôme
  • Patrick Ponin
  • Noëmie Laclef
  • Greg Minin
  • Sabrina Lamandin
  • Christian Montjean
  • Anaïs Chardon
Jenny Dulys-Petit
Jenny Dulys-Petit Liste divers droite
LIANNAJ BA MONWOUJ
  • Jenny Dulys-Petit
  • Charles Caristan
  • Béatrice Rascar
  • Daniel Nirde
  • Marie-Béatrice Baur
  • Joseph Saint-Val
  • Béatrice Phedre
  • Ronald Brithmer
  • Bertha Remisse
  • Dominique Massol
  • Marie-Joëlle Theramene
  • Jean Pierre Bussi
  • Yola Nitharum Epouse Etienne
  • Joël Roy-Camille
  • Marie-Elle Chiffet Epouse Duclovel
  • William Montjean
  • Gwladys Mars
  • Steeve Flambeau
  • Josiane Catorc Epouse Kin-Foo
  • Marius Bavier
  • Laure Louis-Edouard Epouse Pain
  • Sylver Aurokiom
  • Jacqueline Marce
  • José Morlan
  • Claudette Annibal Epouse Souraya
  • Claude Golvet
  • Cédrine Maspimby Epouse Caristan
  • David Joco
  • Monique Laurol Veuve Lucien-Mimy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge

Tête de listeListe Voix % des voix
Andréa MAUZOLE
Andréa MAUZOLE (Ballotage) NOUVEL ÉLAN PELÉEN 		948 42,97%
Jenny DULYS-PETIT
Jenny DULYS-PETIT (Ballotage) LIANNAJ BA MONWOUJ 		876 39,71%
Hilario Emile HENRY
Hilario Emile HENRY (Ballotage) NOUVELLE GENERATION PELEENNE 		234 10,61%
Jean Joseph MALIDOR
Jean Joseph MALIDOR L'union pour le réveil péléen 		148 6,71%
Participation au scrutin Le Morne-Rouge
Taux de participation 54,85%
Taux d'abstention 45,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Nombre de votants 2 300

Source : ministère de l’Intérieur

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