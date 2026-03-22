Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge : les résultats du 2e tour

Programme de Andréa Mauzole à Le Morne-Rouge (NOUVEL ÉLAN PELÉEN)

Engagement pour les habitants

La priorité est de remettre la mairie au service des habitants et de favoriser le développement de la commune. Cela inclut un soutien aux familles, aux personnes en situation de handicap et un accès garanti aux droits et aux soins. L'équipe s'engage à agir sans discrimination et à collaborer avec divers acteurs pour améliorer la vie des administrés.

Valorisation de la jeunesse

Investir dans la jeunesse est essentiel pour prévenir les tensions et les fractures sociales. Des initiatives dans le sport, la culture et l'éducation sont mises en avant pour soutenir les jeunes. L'objectif est de créer un environnement où chaque jeune se sent soutenu et valorisé.

Proximité et transparence

La mairie doit être proche de ses habitants et assurer une communication transparente. Des permanences régulières seront mises en place pour répondre aux demandes des citoyens. L'accueil doit être digne et les délais de réponse maîtrisés pour instaurer un climat de confiance.

Développement économique local

Le développement économique est crucial pour assurer un bourg vivant et dynamique. Cela passe par le soutien aux commerces, à l'artisanat et à l'emploi local. Une coopération avec les communes voisines est également envisagée pour renforcer les initiatives économiques.