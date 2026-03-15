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19:21 - Le Morne-Rouge : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales au Morne-Rouge comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 469 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 177 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 296 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (46,37%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 15,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 399 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,88%, révélant une situation économique en demi-teinte. Au Morne-Rouge, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle influence du RN au Morne-Rouge aux municipales 2026 ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales au Morne-Rouge il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 16,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 57,90% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 6,56% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, au Morne-Rouge comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 18,46% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 11,86% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention au Morne-Rouge aux dernières élections ? Six ans avant l'élection de ce dimanche au Morne-Rouge, le premier round des élections municipales avait vu 47,80 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, dans la moyenne nationale. 2 067 votants s'étaient alors manifestés, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois suscité un fort engouement, avec 40,92 % de participation dans la ville (contre 59,08 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 15,17 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 29,12 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 19,01 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. Au soir de ces municipales de 2026, la valeur de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats du Morne-Rouge.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 au Morne-Rouge Pour le tour unique des européennes de juin 2024 au Morne-Rouge, les choix s'étaient majoritairement orientés sur Valérie Hayer (35,13%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Morne-Rouge avaient ensuite placé en tête Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 60,19% au premier tour, devant Yan Monplaisir (Divers droite) avec 12,13%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marcellin Nadeau culminant à 82,15% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Morne-Rouge : regard sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Morne-Rouge plaçait Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 45,43% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,06%. Lors de la finale de l'élection au Le Morne-Rouge, les électeurs accordaient 57,90% pour Marine Le Pen, contre 42,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Le Morne-Rouge portaient leur choix sur Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 52,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les contribuables du Morne-Rouge se prononceront-ils sur la fiscalité ? Pour ce qui concerne les contributions locales au Morne-Rouge, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 559 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 429 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 44,13 % en 2024 (contre 24,64 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Attention néanmoins : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 127 500 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 533 500 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 21,85 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Jenny Dulys-Petit s'est imposée au Morne-Rouge À l'occasion des municipales précédentes au Morne-Rouge, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour à l'époque, Jenny Dulys-Petit (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 1 319 suffrages (67,36%). À ses trousses, Jean-Joseph Malidor (Divers gauche) a recueilli 22,21% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Morne-Rouge, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.