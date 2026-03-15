Résultat municipale 2026 au Morne-Rouge (97260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Morne-Rouge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Morne-Rouge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Rouge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Andréa MAUZOLE
Andréa MAUZOLE NOUVEL ÉLAN PELÉEN 		948 42,97%
Jenny DULYS-PETIT
Jenny DULYS-PETIT LIANNAJ BA MONWOUJ 		876 39,71%
Hilario Emile HENRY
Hilario Emile HENRY NOUVELLE GENERATION PELEENNE 		234 10,61%
Jean Joseph MALIDOR
Jean Joseph MALIDOR L'union pour le réveil péléen 		148 6,71%
Participation au scrutin Le Morne-Rouge
Taux de participation 54,85%
Taux d'abstention 45,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Nombre de votants 2 300

Source : ministère de l’Intérieur

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