Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Vert : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Vert [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Morne-Vert sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Morne-Vert.
L'actu des élections municipales 2026 au Morne-Vert
13:45 - Au Morne-Vert, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales
Concernant la pression fiscale pesant sur Le Morne-Vert, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 356 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 233 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à 29,12 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. La moyenne à l'échelle nationale, évaluée à près de 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 35 600 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 159 900 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,07 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale au Morne-Vert ?
S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale au Morne-Vert peut être édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Lucien Saliber a pris les commandes en récoltant 733 soutiens (79,41%). Dans la position du principal opposant, Bernard Jean a engrangé 20,58% des votes. Cette victoire sans appel de Lucien Saliber a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Morne-Vert, ce décor pose les bases. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote du Morne-Vert
Les élections municipales se déroulent ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les maires des 35 000 communes françaises. En comparaison, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats au Morne-Vert. L'unique bureau de vote de la commune du Morne-Vert sera ouvert jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Cette page affichera les résultats au Morne-Vert à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Morne-Vert
|Tête de listeListe
|
Karine Saliber
Divers
AN LOT BALAN POU MON VE
|
|
Angèle Serbin
Divers
ANSANM POU MÒN VÈ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucien Saliber (17 élus) Union verdimornaise
|733
|79,41%
|
|Bernard Jean (2 élus) Rassemblement des forces vives
|190
|20,58%
|
|Participation au scrutin
|Le Morne-Vert
|Taux de participation
|58,29%
|Taux d'abstention
|41,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|963
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucien Saliber (16 élus) Union verdimornaise
|765
|64,50%
|
|Henri Lecurieux-Lafayette (3 élus) Association verdimornaise pour la reconstruction du patrimoine
|421
|35,49%
|
|Participation au scrutin
|Le Morne-Vert
|Taux de participation
|74,10%
|Taux d'abstention
|25,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|1 230
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