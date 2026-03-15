Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Vert : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Morne-Vert

Tête de listeListe
Karine Saliber
Karine Saliber Divers
AN LOT BALAN POU MON VE
  • Karine Saliber
  • Jean-Guy Mercan
  • Christiane Chalonec
  • Kit Sochandamandon
  • Laetitia Dellevi
  • Rene Dersion
  • Gladys Hilarus
  • Eliere Marignan
  • Danielle Lecurieux-Belfond
  • Jocelyn Lampla
  • Emmanuela Paul
  • Jean-Pierre Maizeroi
  • Carine Grangheaud
  • Jimmy Serbin
  • Violaine Louiset
  • Fernand Controle
  • Viviane Marignan
  • Pierrick Duclos
  • Aimee Duragrin
  • Jean-Yves Serbin
  • Elodie Marignan
Angèle Serbin
Angèle Serbin Divers
ANSANM POU MÒN VÈ
  • Angèle Serbin
  • Jean-Michel Trebeau
  • Nadiège Adele-Amelie
  • Gérard Louis-Joseph
  • Christiane Bellenchombre
  • René-Jean Dellevi
  • Gwladys Ballandras
  • Dimitri Arcade
  • Marie-Christiane Paruta
  • Jean-Pierre Adele-Amelie
  • Rose Suivant
  • Eric Marignan
  • Pauliane Marignan
  • Xavier Ballandras
  • Martine Blanc
  • Jonathan Jean-Baptiste
  • Angélique Cardon
  • Eddie Lessort
  • Marina Berniere
  • Gérard Dauler
  • Stéphanie Bullet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucien Saliber
Lucien Saliber (17 élus) Union verdimornaise 		733 79,41%
  • Lucien Saliber
  • Angèle Serbin
  • Jean-Christophe Boulange
  • Karine Saliber
  • Félix Ludivion
  • Juliana Maizeroi
  • Charles-Alfred Marcelin
  • Gwladys Ballandras
  • Daniel Boulange
  • Martine Blanc
  • Eric Marignan
  • Nadiège De Lepine
  • Jonathan Jean-Baptiste
  • Nadiège Udino
  • David Angeon
  • Christelle Louiset
  • Stanislas Dersion
Bernard Jean
Bernard Jean (2 élus) Rassemblement des forces vives 		190 20,58%
  • Bernard Jean
  • Léonide Ballandras
Participation au scrutin Le Morne-Vert
Taux de participation 58,29%
Taux d'abstention 41,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 963

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucien Saliber
Lucien Saliber (16 élus) Union verdimornaise 		765 64,50%
  • Lucien Saliber
  • Jocelyne Paul-Parvenu
  • Charles- Alfred Marcelin
  • Angèle Serbin
  • Jean-Christophe Boulange
  • Karine Saliber
  • Felix Ludivion
  • Mylene Gratien
  • Daniel Boulange
  • Gladys Ballandras
  • Eric Marignan
  • Juliana Maizeroi
  • Frantz Foye
  • Alexis Servius
  • Clotaire Serbin
  • Marina Berniere
Henri Lecurieux-Lafayette
Henri Lecurieux-Lafayette (3 élus) Association verdimornaise pour la reconstruction du patrimoine 		421 35,49%
  • Henri Lecurieux-Lafayette
  • Frederique Ballandras
  • Doris Marignan
Participation au scrutin Le Morne-Vert
Taux de participation 74,10%
Taux d'abstention 25,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 1 230

Villes voisines du Morne-Vert

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