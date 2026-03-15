Résultat municipale 2026 au Morne-Vert (97226) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Morne-Vert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Morne-Vert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Morne-Vert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Angèle SERBIN
Angèle SERBIN (15 élus) ANSANM POU MÒN VÈ 		585 56,74%
  • Angèle SERBIN
  • Jean-Michel TREBEAU
  • Nadiège ADELE-AMELIE
  • Gérard LOUIS-JOSEPH
  • Christiane BELLENCHOMBRE
  • René-Jean DELLEVI
  • Gwladys BALLANDRAS
  • Dimitri ARCADE
  • Marie-Christiane PARUTA
  • Jean-Pierre ADELE-AMELIE
  • Rose SUIVANT
  • Eric MARIGNAN
  • Pauliane MARIGNAN
  • Xavier BALLANDRAS
  • Martine BLANC
Karine SALIBER
Karine SALIBER (4 élus) AN LOT BALAN POU MON VE 		446 43,26%
  • Karine SALIBER
  • Jean-Guy MERCAN
  • Christiane CHALONEC
  • Kit SOCHANDAMANDON
Participation au scrutin Le Morne-Vert
Taux de participation 63,86%
Taux d'abstention 36,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 1 060

Source : ministère de l’Intérieur

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