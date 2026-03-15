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19:21 - Le Morne-Vert et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales au Morne-Vert comme partout ailleurs. Avec ses 10,16% d'agriculteurs pour 1 748 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 95 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 479 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 13,10% des résidents sont des enfants, et 14,42% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 13,04% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 29,23% des ménages sont des couples sans enfant. En conclusion, au Morne-Vert, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le Morne-Vert : des élections marquées par la poussée RN Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale au Morne-Vert il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 13,26% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,59% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 4,96% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, au Morne-Vert comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 15,45% aux élections européennes. Le RN faisait figure de grand absent dans l'urne.

16:58 - Résultats électoraux au Morne-Vert : le point sur la participation Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales au Morne-Vert, l'abstention concernait 41,71 % du corps électoral, en deçà de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du coronavirus. Traditionnellement, les élections municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les Français se mobilisent le plus massivement. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 50,73 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 83,41 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 65,05 % au premier tour, contre 76,76 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se révèle in fine comme une zone marquée par l'abstention. En marge de cette municipale, cette donnée pèsera en tout cas lourdement sur les résultats du Morne-Vert.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Morne-Vert il y a deux ans Marcellin Nadeau (Régionaliste) avait gagné au premier tour des législatives au Morne-Vert en 2024 avec 61,06%. Yan Monplaisir (Divers droite) suivait à la deuxième place avec 12,98%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marcellin Nadeau culminant à 79,18% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,58%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Le Morne-Vert demeurait à l'époque un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Dernière présidentielle au Morne-Vert : les points à analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Morne-Vert soutenaient en priorité Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 58,95% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Le Morne-Vert plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 51,24% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 17,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,59% pour Marine Le Pen, contre 39,41% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Le Morne-Vert une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Au Morne-Vert, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales Concernant la pression fiscale pesant sur Le Morne-Vert, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 356 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 233 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à 29,12 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. La moyenne à l'échelle nationale, évaluée à près de 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 35 600 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 159 900 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,07 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale au Morne-Vert ? S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale au Morne-Vert peut être édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Lucien Saliber a pris les commandes en récoltant 733 soutiens (79,41%). Dans la position du principal opposant, Bernard Jean a engrangé 20,58% des votes. Cette victoire sans appel de Lucien Saliber a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Morne-Vert, ce décor pose les bases. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.