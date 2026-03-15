Résultat de l'élection municipale 2026 au Moule : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Moule [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Moule sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Moule.
L'actu des élections municipales 2026 au Moule
13:46 - La commune du Moule a dans l'ensemble augmenté les impôts
Au Moule, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,94 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 757 200 euros environ la même année. Une somme loin des 2 428 920 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté au Moule a évolué pour se fixer à 49,32 % en 2024 (contre 24,05 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne au Moule s'est chiffrée à 828 euros en 2024 (contre 524 € en 2020).
11:59 - Le match des élections au Moule n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Au Moule, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Gabrielle Louis-Carabin (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 64,22% des bulletins. Derrière, Justine Benin (Divers gauche) a recueilli 3 194 votes (35,77%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 au Moule, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire retentissante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote au Moule ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 25 bureaux de vote du Moule sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 15 mars, les votants du Moule sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Moule
|Tête de listeListe
|
Justine Benin
Liste divers centre
ENSEMBLE UNIS POUR LE MOULE
|
|
Gabrielle Louis Carabin
Liste divers gauche
CONTINUONS À REUSSIR !
|
|
Yvane Rhinan
Liste Divers
Le Moule, ses Valeurs, son Avenir
|
|
Christian Chingan
Liste Divers
Le Moule Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabrielle Louis-Carabin (29 élus) Continuons a reussir
|5 734
|64,22%
|
|Justine Benin (6 élus) Ensemble disons oui au changement
|3 194
|35,77%
|
|Participation au scrutin
|Le Moule
|Taux de participation
|51,73%
|Taux d'abstention
|48,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 328
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabrielle Louis-Carabin (32 élus) Ensemble pour le moule
|6 487
|73,58%
|
|Germaine Lacreole (2 élus) Le moule en mouvement
|1 078
|12,22%
|
|Marcelin Chingan (1 élu) Osons pour le moule
|789
|8,94%
|
|Agathe Ryfer Moul an nou
|462
|5,24%
|Participation au scrutin
|Le Moule
|Taux de participation
|55,34%
|Taux d'abstention
|44,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,61%
|Nombre de votants
|9 440
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