Résultat de l'élection municipale 2026 au Moule : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Moule

Tête de listeListe
Justine Benin
Justine Benin Liste divers centre
ENSEMBLE UNIS POUR LE MOULE
  • Justine Benin
  • Pinchard Deros
  • Ingrid Fostin
  • Régis Sejor
  • Stella Fleurival-Guillaume
  • Rosan Boudhou
  • Gita Saint-Julien
  • Alex Anzala
  • Maïté Oujagir
  • Joël Tavars
  • Joanie Eliezer-Vanerot Achoun
  • Furcien Flower
  • Yvelise Matignon
  • Judes Ramaye
  • Yannick Astrel Epse Mercury
  • Alix Fulcons
  • Martine Fazer
  • Kévin Rayapin
  • Régine Lambert
  • Rosan Petit
  • Alina Gilberte Maleama
  • Charles-Julien Viardot
  • Abdonie Micheline Pomegre
  • Lory Yacoub
  • Marie Laure Béatrix Gokoul
  • Moise Mesmin Cei
  • Melinda Charlise Mornal
  • Jean-Luc Forlac
  • Malide Bolina-Naubier
  • Mathieu Perian
  • Danielle Compper
  • Emmanuel Fauchery
  • Marie-Claire Madeleine Passe-Coutrin
  • Germain Couchy
  • Gabrielle Lucette Magne
Gabrielle Louis Carabin
Gabrielle Louis Carabin Liste divers gauche
CONTINUONS À REUSSIR !
  • Gabrielle Louis Carabin
  • Daniel Dulac
  • Nadia Golabkan Oujagir
  • Pierre Porlon
  • Marie-Michelle Hildebert
  • Marcelin Chingan
  • Sylvia Sermanson
  • Florent Charin
  • Ketty Kantapareddy
  • Bernard Saint-Julien
  • Elsa Suares
  • Thierry Fulbert
  • Eveline Clotilde
  • Gregory Manicom
  • Agathe Ryfer
  • Jacques Ramaye
  • Rosette Gradel
  • Jean-Claude Saint-Clair
  • Natasha Gordon
  • Roger Elias
  • Marie-Alice Ruscade
  • Aymerick Laballe
  • Annick Carmont
  • Jose Ouana
  • Seetha Doulayram
  • Thierry Michel Suret
  • Tracy Narayanin
  • Jérôme Chouni
  • Angélique Mombrault-Jasawant
  • Marius Synesius
  • Sandra Sermanson
  • Lucien Valmorin
  • Evelyne Mélanie Messoah
  • Fredy Passe-Coutrin
  • Ketty Lucel
  • Joseph Hill
  • Mylene Sylvie Mezence
Yvane Rhinan
Yvane Rhinan Liste Divers
Le Moule, ses Valeurs, son Avenir
  • Yvane Rhinan
  • Claurick Alagapin
  • Yéda Jochel
  • Yohan Arçon
  • Virginie Solvet
  • Willie Viardot
  • Keza Romelle
  • Luc Machecler
  • Aimy Carlet
  • Michaël Niphon
  • Magalie Salyeres-Melyon
  • Laurent Aly Viardot
  • Louisianne Christiane Blanchenet Annicette
  • Loic Paygambar
  • Maîté Dielna
  • Billy Dorlin
  • Malika Jiout
  • Alain Mausse
  • Précilla Compper
  • Eddy Guicheron
  • Claire Nardin
  • Laurent Dias
  • Laëtitia Desvarieux
  • Timo Marignan
  • Alexandra Faber
  • Hervé Aiguadel-Jaleme
  • Marie-Chantale Fremor
  • Emmanuel Bardeur
  • Gladys Chery
  • Cédric Onestas
  • Amélie Sinnapayel
  • Francky Couchy
  • Natacha Cazalon
  • Mickaël Perian
  • Odile Bon Saint Côme
  • David Dupil
  • Kelly Annicette
Christian Chingan
Christian Chingan Liste Divers
Le Moule Autrement
  • Christian Chingan
  • Naïma Didon Tacita
  • Jean Hugues Tavars
  • Lynda Ponoma
  • Jean-Luc Debibakas
  • Sandy Thezenas
  • Johan Viardot
  • Trycia Ramaye
  • Franck Maxime Chaupard
  • Veronique Vainqueur
  • Simon Christian Couchy
  • Agnes Lubin
  • Fabrice Antoine Golabkan
  • Ysahora Kandassamy
  • Tiburce Francky Anicette
  • Nadege Evelyne Flower
  • Gaël Elie Bardeur
  • Christiane Villeneuve
  • Jose Paulin Oujadir
  • Syncia Rodomond
  • Jean-Marc Thomar
  • Ingrid Clarisse Relmy
  • Rony Megal
  • Alberty Germain Epse Zamia
  • Cyril Thierry Narasson
  • Sandrine Yasmina Gladys Touloucanon
  • Dany Lionel Mausse
  • Audrey Nelly Flacou
  • Cyrille Alex Adékalom
  • Yveline Sylla
  • Frantz Julien Pomègre
  • Cindy Laurence Fulbert
  • Job Eric Brice
  • Ninette Aimée Didon
  • Mickaël Fabien Valmorin
  • Yvelise Cornelie
  • Gregory Nicolas Dylan Aucan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabrielle Louis-Carabin
Gabrielle Louis-Carabin (29 élus) Continuons a reussir 		5 734 64,22%
  • Gabrielle Louis-Carabin
  • Jean Anzala
  • Betty Armougom
  • Pierre Porlon
  • Marie-Michelle Hildebert
  • Marcelin Chingan
  • Sylvia Sermanson
  • Thierry-Michel Suret
  • Rose-Marie Loques
  • Bernard Saint-Julien
  • Elsa Suares
  • Thierry Fulbert
  • Eveline Clotilde
  • Patrick Pelage
  • Nadia Golabkan Oujagir
  • Joseph Hill
  • Gina Thomar
  • Grégory Manicom
  • Alina Gordon
  • Jacques Ramaye
  • Marie-Alice Ruscade
  • Joël Tavars
  • Rosette Gradel
  • José Ouana
  • Sandra Sermanson
  • Daniel Dulac
  • Annick Carmont
  • Jérôme Chouni
  • Seetha Doulayram
Justine Benin
Justine Benin (6 élus) Ensemble disons oui au changement 		3 194 35,77%
  • Justine Benin
  • Pinchard Deros
  • Ingrid Fostin
  • Bernard Rayapin
  • Yvane Rhinan
  • Hermann Saint-Julien
Participation au scrutin Le Moule
Taux de participation 51,73%
Taux d'abstention 48,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 328

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabrielle Louis-Carabin
Gabrielle Louis-Carabin (32 élus) Ensemble pour le moule 		6 487 73,58%
  • Gabrielle Louis-Carabin
  • Jean Anzala
  • Betty Armougon
  • Pierre Porlon
  • Rose-Marie Loques
  • Jean-Baptiste Soubhdan
  • Sylvia Sermanson
  • Harry Roux
  • Liliane Francillonne
  • Joël Tavars
  • Marie-Alice Ruscade
  • Thomas Zita
  • Nadia Golabkan Oujagir
  • Joseph Hill
  • Sabine Mamert-Listoir
  • Gregory Manicom
  • Stella Guillaume-Fleurival
  • Daniel Dulac
  • Claïty Mounsamy
  • Jérôme Chouni
  • Françoise Fonlebeck
  • Dantes Abassi
  • Eveline Clotilde
  • José Ouana
  • Seetha Doulayram
  • Marius Synesius
  • Deborah Husson
  • Jacques Ramaye
  • Annick Carmont
  • Patrick Pelage
  • Evelyne Messoah
  • Michel Suret
Germaine Lacreole
Germaine Lacreole (2 élus) Le moule en mouvement 		1 078 12,22%
  • Germaine Lacreole
  • Bernard Silfille
Marcelin Chingan
Marcelin Chingan (1 élu) Osons pour le moule 		789 8,94%
  • Marcelin Chingan
Agathe Ryfer
Agathe Ryfer Moul an nou 		462 5,24%
Participation au scrutin Le Moule
Taux de participation 55,34%
Taux d'abstention 44,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,61%
Nombre de votants 9 440

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