Résultat municipale 2026 au Moule (97160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé au Moule. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales au Moule, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Moule [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Gabrielle LOUIS CARABIN
Gabrielle LOUIS CARABIN CONTINUONS À REUSSIR ! 		287 64,64%
Justine BENIN
Justine BENIN ENSEMBLE UNIS POUR LE MOULE 		100 22,52%
Yvane RHINAN
Yvane RHINAN Le Moule, ses Valeurs, son Avenir 		46 10,36%
Christian CHINGAN
Christian CHINGAN Le Moule Autrement 		11 2,48%
Participation au scrutin Le Moule Partiels *
Taux de participation 46,06%
Taux d'abstention 53,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 456

* Résultats partiels sur 8% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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