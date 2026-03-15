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19:21 - Démographie et politique au Moule, un lien étroit Quel impact auront les électeurs du Moule sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 28,04%. Un salaire moyen mensuel net de 2 294 €/mois peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,82%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (16,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Moule mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,94% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs du Moule ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales au Moule en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,46% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 71,67% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 11,67% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Moule comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,57% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 19,64% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,70% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 51,73 % au Moule aux dernières municipales En parallèle de cette municipale de 2026, la valeur de la participation jouera lourdement sur les résultats du Moule. Les archives de 2020 montrent que 9 328 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 51,73 %, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une participation très différente, s'élevant à 46,39 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 12,73 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 31,25 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 27,89 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date au Moule Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Le Moule s'affirmait alors toujours comme un secteur difficile à classer, dans la droite ligne de 2022. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,57%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants du Le Moule accordaient leurs suffrages à Christian Baptiste (Divers gauche) avec 41,09% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christian Baptiste culminant à 70,30% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune du Moule était inclassable sur l'échiquier politique Lors des législatives de 2022, les votants de Le Moule plébiscitaient Justine Benin (Ensemble !) avec 43,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,14%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Moule qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 51,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,46%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 71,67%, contre 28,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Le Moule s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La commune du Moule a dans l'ensemble augmenté les impôts Au Moule, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,94 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 757 200 euros environ la même année. Une somme loin des 2 428 920 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté au Moule a évolué pour se fixer à 49,32 % en 2024 (contre 24,05 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne au Moule s'est chiffrée à 828 euros en 2024 (contre 524 € en 2020).

11:59 - Le match des élections au Moule n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Au Moule, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Gabrielle Louis-Carabin (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 64,22% des bulletins. Derrière, Justine Benin (Divers gauche) a recueilli 3 194 votes (35,77%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 au Moule, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire retentissante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.