Résultat de l'élection municipale 2026 au Muy : les résultats du 2e tour

Programme de Adrien Gand à Le Muy (ENSEMBLE POUR LE MUY)

Sécurité

La sécurité est une priorité pour la commune de Le Muy. Il est proposé d'assurer une police municipale disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi que de renforcer la vidéosurveillance. De plus, la création d'une brigade cynophile et d'une brigade dédiée aux incivilités est envisagée pour améliorer la sécurité des citoyens.

Urbanisme

La maîtrise du développement urbain est essentielle pour préserver l'identité de Le Muy. Il est prévu de s'opposer à des projets controversés comme celui d'une prison et de revitaliser le centre-ville. La lutte contre la bétonisation excessive est également une priorité pour garantir un cadre de vie agréable.

Seniors et solidarité

Le bien-être des aînés est au cœur des préoccupations de la municipalité. Des initiatives comme le rétablissement du colis de fin d'année pour les seniors et le développement d'activités intergénérationnelles sont proposées. De plus, un service de transport à la demande pour les rendez-vous médicaux sera mis en place pour faciliter leur quotidien.

Jeunesse et éducation

La politique éducative de Le Muy vise à améliorer les conditions d'accueil des enfants. La création d'une crèche municipale et la rénovation du pôle jeunesse sont des projets clés pour dynamiser l'offre éducative. L'objectif est de faire de ces espaces des lieux modernes et accueillants, pensés avec les jeunes de la commune.