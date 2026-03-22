Résultat de l'élection municipale 2026 au Muy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Muy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Muy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Muy.
L'actu des élections municipales 2026 au Muy
11:47 - Romain Vacquier largement en tête de la municipale la semaine dernière
A l'ouverture de l'élection municipale au Muy, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a vu 59,45 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Romain Vacquier (Divers droite) qui a dominé en récoltant 39,79 % des votes. Dans son sillage, Adrien Gand (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 24,70 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Françoise Legraien, étiquetée Divers droite, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, René Cheillan, portant la nuance Divers droite, a obtenu 17,59 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Muy
Le deuxième tour des élections municipales au Muy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Adrien Gand
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LE MUY
|
|
Romain Vacquier
Liste divers droite
LE MUY EN GRAND
|
|
Françoise Legraien
Liste divers droite
CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MUY DE DEMAIN
|
|
René Cheillan
Liste divers droite
Le MUY au Coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Muy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Romain VACQUIER (Ballotage) LE MUY EN GRAND
|1 606
|39,79%
|Adrien GAND (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE MUY
|997
|24,70%
|Françoise LEGRAIEN (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MUY DE DEMAIN
|723
|17,91%
|René CHEILLAN (Ballotage) Le MUY au Coeur
|710
|17,59%
|Participation au scrutin
|Le Muy
|Taux de participation
|59,45%
|Taux d'abstention
|40,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|4 178
Source : ministère de l’Intérieur
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