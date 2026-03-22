Résultat de l'élection municipale 2026 au Muy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Muy

Le deuxième tour des élections municipales au Muy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Adrien Gand
Adrien Gand Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LE MUY
  • Adrien Gand
  • Laurence Marcelin
  • Laurent Cornebois
  • Eïssia Vitalis
  • Jean-Jacques Henry
  • Samantha Galeazzi
  • Hoari Rahmouni
  • Annick Chave
  • Jean-Michel Chaïb
  • Mireille Loi
  • Jacques Cornolti
  • Julie Bordet
  • Jean-Philippe Bérerd
  • Aurélie Léon
  • Christophe Besombes
  • Nathalie Hollender-Lesne
  • Raoul Brunel
  • Laetitia Vallat
  • Pascal Quere
  • Léonie Berenguier-Palka
  • Mohamed Ahamada
  • Christine Moroge
  • Bruno Labat Janivel
  • Karima Timsi
  • Thierry Lemerle
  • Marie-Line Bérerd
  • Jean-Marie Cham
  • Véronique Bertossa
  • Thierry Dureuil
  • Lucienne Alary
  • Joel Dhaeyer
  • Jeanine Gorez
  • Mohamed Ben Saad
  • Monique Peret
  • Nicolas Stalenq
Romain Vacquier
Romain Vacquier Liste divers droite
LE MUY EN GRAND
  • Romain Vacquier
  • Christine Bruno Massa
  • Alain Carrara
  • Déborah Lavigne Hocquet
  • Aurélien Senes
  • Nadia Goncalves
  • Thierry Martin
  • Lina Galeazzi Ciappara
  • Édouard Barré
  • Noura Khelil
  • Franck Ambrosino
  • Sarah Costanzo
  • Calogero Piccadaci
  • Stéphanie Baudisson
  • Philippe Grimaud
  • Émilie Sadaillan
  • Claude Fortass
  • Émilie Minet
  • Dominique Bardon
  • Laure Cambon
  • Maamar Bouakel
  • Jocelyne Sateau
  • Laurent Barros
  • Jenny Carlhian
  • Hakan Eren
  • Sylvie Clauzel
  • Rémy Brignacca
  • Juliette Dos Santos
  • Fabien Jover
  • Amandine Soler
  • Lionel Sauvan
  • Audrey Brun
  • Daniel Maurand
  • Françoise Pintus Chave
  • Jean Claude Zawarski
Françoise Legraien
Françoise Legraien Liste divers droite
CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MUY DE DEMAIN
  • Françoise Legraien
  • Gil Léon Olivier
  • Frédérique Gorjux
  • Christian Lucas
  • Peggy Jessie Laetitia Vittecoq
  • Hamid Menaï
  • Nadia Richart-Luna
  • Pierre Bonillo
  • Magali Bonifay
  • Sébastien Alcolea
  • Sabra Laala
  • Denis Christian Laure
  • Angèle Buttice
  • Michaël Derras
  • Cassandra Alicia Gaspaillard
  • Aldo Barthelemy Jean Pierre Pellegrino
  • Sarah Taouni
  • Franck Eberhardt
  • Rosa Zucco
  • Alperen Aydin
  • Sandrine Bosinco
  • Yves Pascal Fréderic Brenier
  • Véronique Couvert
  • Raphaël Raze
  • Inès Alcolea
  • Régis Jacques Gaëtan Lechevaistrier
  • Pauline Einaudi
  • Jordan José Kamel Lamine
  • Fabienne Lucas
  • Didier Georges Albert Bovet
  • Carole Colaianni
  • Thierry Barreaud
  • Roseline Nicole Agnès Anne Pellegrino
  • Christophe Pierre Marc Ferrasse
  • Véronique Sylvie Poivert
René Cheillan
René Cheillan Liste divers droite
Le MUY au Coeur
  • René Cheillan
  • Jessica Baba
  • Yves Giran
  • Patricia Rigolle
  • Pascal Pipitone
  • Marie Dos Santos
  • Pierre Covino
  • Kenny Cirederf
  • Marc Gaimard
  • Soraya Methnani
  • Amar Seter
  • Magali Lallemand
  • Stéphane Barret
  • Tanja Kröner
  • Patrice Reynaud
  • Aurélie Michel
  • Robert Villebrun
  • Audrey Martinez
  • Robert Caby
  • Olivia Fouret
  • Franck Grunhertz
  • Nathalie Cunis
  • Michel Boyer
  • Claire Nicolet
  • Sylvain Gerard
  • Pilar Merlo
  • Yannik Poullet
  • Martine Glachant
  • Yohan Faenza
  • Colette Henocque
  • Jean-François Barea
  • Michelle Etienne
  • Mekki Zerarka

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Muy

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain VACQUIER
Romain VACQUIER (Ballotage) LE MUY EN GRAND 		1 606 39,79%
Adrien GAND
Adrien GAND (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE MUY 		997 24,70%
Françoise LEGRAIEN
Françoise LEGRAIEN (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MUY DE DEMAIN 		723 17,91%
René CHEILLAN
René CHEILLAN (Ballotage) Le MUY au Coeur 		710 17,59%
Participation au scrutin Le Muy
Taux de participation 59,45%
Taux d'abstention 40,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 4 178

Source : ministère de l’Intérieur

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