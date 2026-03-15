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19:17 - Le Neubourg : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population du Neubourg sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,64%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (25,11%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1969 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,70%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,86%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction au Neubourg mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,29% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Quel est le poids du RN au Neubourg ? Le mouvement nationaliste avait obtenu 18,95% des voix comptabilisées lors du scrutin municipal au Neubourg il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Isabelle Vauquelin étant élu au premier tour. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 35,62% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,89% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 34,86% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 51,04% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,36% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 47,71% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 58,85% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Katiana Levavasseur.

16:58 - Aux dernières municipales, 60,45 % d'abstention au Neubourg Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 208 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales au Neubourg, soit un taux de participation de 39,55 %, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le Covid touchait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 301 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 72,75 % de participation. Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 47,60 % au premier tour en 2022 à 66,14 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 53,33 % (51,49 % en France). Regarder à la loupe ce parcours lors des dernières élections permet d'identifier Le Neubourg comme une commune moins participative que la moyenne en comparaison de la moyenne. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence au Neubourg sera en tout cas capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Qui a dominé les élections en 2024 au Neubourg ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent au Neubourg. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (47,36%). Katiana Levavasseur (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés au Neubourg une vingtaine de jours plus tard avec 47,71%. Isabelle Collin (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 18,04%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Katiana Levavasseur culminant à 58,85% des votes dans la commune.

14:57 - Au regard des élections passées, Le Neubourg reste un territoire tourné vers l'extrême droite En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Neubourg était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 35,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 29,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,89% pour Marine Le Pen, contre 48,11% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Le Neubourg plébiscitaient Katiana Levavasseur (RN) avec 34,86% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,04%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser au Neubourg ? Au Neubourg, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 829 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 649 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 42,40 % en 2024 (contre 21,74 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 76 610 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 687 500 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,51 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Élections de 2020 au Neubourg : un résultat scellé dès le premier tour Les forces politiques en présence demeurent à ce jour encore influencées par le verdict des dernières élections municipales en date au Neubourg. Au terme du premier tour à l'époque, Isabelle Vauquelin (Divers) a pris la première place avec 928 voix (81,04%). Sur la seconde marche, Jean-Baptiste Marchand (Rassemblement National) a obtenu 18,95% des suffrages. Ce succès d'emblée de Isabelle Vauquelin a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 au Neubourg, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.