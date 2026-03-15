Résultat municipale 2026 au Neubourg (27110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Neubourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Neubourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Neubourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle VAUQUELIN
Isabelle VAUQUELIN (24 élus) LE NEUBOURG CONTINUONS ENSEMBLE 		1 286 76,32%
  • Isabelle VAUQUELIN
  • Arnaud CHEUX
  • Marie-Noëlle CHEVALIER
  • Francis BRONNAZ
  • Anita LE MERRER
  • Edouard DETAILLE
  • Isabelle AMEYE
  • Gilles BARBIER
  • Isabel COUDRAY
  • Jean LEFEBVRE
  • Claire LAPOIRIE
  • Philippe DELAUNAY
  • Caroline BLAIN
  • Loïc CABOT
  • Marie HEUGHEBAERT
  • Benjamin MAUGY
  • Christine FOSSARD
  • Gérald SEURON
  • Martine BAARS
  • Tony FIQUET
  • Marilyn CHAPELLE
  • Eric PETIT
  • Laure BÉNARD
  • Pierrick BOURDIN
Jean-Baptiste MARCHAND
Jean-Baptiste MARCHAND (3 élus) RASSEMBLER LE NEUBOURG 		399 23,68%
  • Jean-Baptiste MARCHAND
  • Carole ANCEL
  • Jean-Luc BRASTEL
Participation au scrutin Le Neubourg
Taux de participation 57,03%
Taux d'abstention 42,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 1 744

Source : ministère de l’Intérieur

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