Résultat municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache (02170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Nouvion-en-Thiérache, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Erick BETREMIEUX (14 élus) Tous pour le Nouvion
|565
|45,31%
|
|Roselyne CAIL (3 élus) Une ville qui vous ressemble, une équipe qui vous rassemble
|433
|34,72%
|
|Didier HOUACINE (2 élus) THIERACHE D'AVENIR - UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE NOUVION
|249
|19,97%
|
|Participation au scrutin
|Le Nouvion-en-Thiérache
|Taux de participation
|73,35%
|Taux d'abstention
|26,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|1 266
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Nouvion-en-Thiérache - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Erick BETREMIEUX (Ballotage) Tous pour le Nouvion
|480
|41,96%
|Roselyne CAIL (Ballotage) Une ville qui vous ressemble, une équipe qui vous rassemble
|359
|31,38%
|Didier HOUACINE (Ballotage) THIERACHE D'AVENIR - UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE NOUVION
|305
|26,66%
|Participation au scrutin
|Le Nouvion-en-Thiérache
|Taux de participation
|67,73%
|Taux d'abstention
|32,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|1 169
Election municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Nouvion-en-Thiérache sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Nouvion-en-Thiérache.
L'actu des élections municipales 2026 au Nouvion-en-Thiérache
18:35 - Que retenir pour 2024 au Nouvion-en-Thiérache ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 au Nouvion-en-Thiérache, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (51,64%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Eddy Casterman (Extrême droite) aux avants-postes avec 53,54% au premier tour, devant Jean-Louis Bricout (Divers gauche) avec 40,98%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Le bilan des dernières élections au Nouvion-en-Thiérache
Dans la ville du Nouvion-en-Thiérache, les rapports de force politiques locaux sont aujourd'hui encore façonnés par le verdict des dernières élections en date. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Roselyne Cail a raflé la première place en récoltant 56,00% des soutiens. À sa poursuite, Pascale Plottet a rassemblé 421 voix (43,99%). Ce triomphe au premier tour de Roselyne Cail a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Qui sont les candidats au Nouvion-en-Thiérache pour la finale des élections 2026 ?
La finale se joue donc ce dimanche entre Roselyne Cail avec la liste "Une Ville Qui Vous Ressemble, Une Équipe Qui Vous Rassemble" (DIV), Didier Houacine avec la liste "Thierache D'avenir - Un Nouveau Souffle Pour Le Nouvion" (DIV) et Erick Betremieux, à la tête de "Tous Pour Le Nouvion" (DIV), comme le montre la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les citoyens de la ville peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote du Nouvion-en-Thiérache.
11:59 - Quels sont les rapports de force au Nouvion-en-Thiérache pour ce 2e tour de la municipale ?
Dans le cadre du premier tour des municipales au Nouvion-en-Thiérache, c'est Erick Betremieux qui s'est arrogé la première place en récoltant 41,96 % des bulletins valides. Roselyne Cail a pris la position de dauphine avec 31,38 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Didier Houacine pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation au Nouvion-en-Thiérache, le vote a enregistré une participation de 67,73 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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