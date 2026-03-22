Résultat municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache (02170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Nouvion-en-Thiérache, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Erick BETREMIEUX
Erick BETREMIEUX (14 élus) Tous pour le Nouvion 		565 45,31%
  • Erick BETREMIEUX
  • Stéphanie HAAS
  • Stéphane GIRARD
  • Natacha DEMONT
  • Thierry WIART
  • Annabelle DILLENSCHNEIDER
  • Daniel GAUQUELIN
  • Ludivine PAILLIER
  • Stéphane LEDUC
  • Anne-Sophie LECOU
  • Dominique RIVIERE
  • Sandra GOUDEAUX
  • James BOCQ
  • Marie-Ange MAGNIER
Roselyne CAIL
Roselyne CAIL (3 élus) Une ville qui vous ressemble, une équipe qui vous rassemble 		433 34,72%
  • Roselyne CAIL
  • Lucien DESCAMPS
  • Katie LEFEVRE
Didier HOUACINE
Didier HOUACINE (2 élus) THIERACHE D'AVENIR - UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE NOUVION 		249 19,97%
  • Didier HOUACINE
  • Ariane SNAKERS
Participation au scrutin Le Nouvion-en-Thiérache
Taux de participation 73,35%
Taux d'abstention 26,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 266

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale au Nouvion-en-Thiérache - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Erick BETREMIEUX
Erick BETREMIEUX (Ballotage) Tous pour le Nouvion 		480 41,96%
Roselyne CAIL
Roselyne CAIL (Ballotage) Une ville qui vous ressemble, une équipe qui vous rassemble 		359 31,38%
Didier HOUACINE
Didier HOUACINE (Ballotage) THIERACHE D'AVENIR - UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE NOUVION 		305 26,66%
Participation au scrutin Le Nouvion-en-Thiérache
Taux de participation 67,73%
Taux d'abstention 32,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 169

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