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19:16 - Analyse socio-économique du Nouvion-en-Thiérache : perspectives électorales Dans la ville du Nouvion-en-Thiérache, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Dans la ville, 15,85% des résidents sont des enfants, et 10,61% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 220 euros/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,24%) et le nombre de résidences HLM (17,32% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation au Nouvion-en-Thiérache mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,64% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Quel est le poids du RN au Nouvion-en-Thiérache ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale au Nouvion-en-Thiérache en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 42,24% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 62,09% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 29,40% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national obtenait 40,21% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 51,64% pour les européennes. Le mouvement lepéniste était inexistant ou presque.

16:58 - Les électeurs du Nouvion-en-Thiérache vont-ils se mobiliser aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale au Nouvion-en-Thiérache avait été marqué par une abstention de 42,05 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 57,95 %) alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte de pandémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 25,60 % dans la ville (la participation grimpant à 74,40 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 48,43 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,91 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 56,53 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une contrée où l'abstention est contenue. Cette réalité au Nouvion-en-Thiérache sera en tout cas un 'game changer' pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 au Nouvion-en-Thiérache Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 au Nouvion-en-Thiérache avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,64%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,38% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants du Le Nouvion-en-Thiérache plébiscitaient ensuite Eddy Casterman (Extrême droite) avec 53,54% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Nouvion-en-Thiérache : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Le Nouvion-en-Thiérache dessine une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Le Nouvion-en-Thiérache accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 42,24%, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 24,42%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,09% pour Marine Le Pen, contre 37,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Nouvion-en-Thiérache accordaient leurs suffrages à Jean-Louis Bricout (Nupes) avec 48,86% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,79%.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale au Nouvion-en-Thiérache Au Nouvion-en-Thiérache, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 26,21 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 62 400 euros environ la même année. Un apport qui est loin des 485 440 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté au Nouvion-en-Thiérache est passé à 48,78 % en 2024 (contre 13,45 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage au Nouvion-en-Thiérache s'est établi à 1 062 € en 2024 contre 667 euros en début de mandat.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Roselyne Cail s'est imposée au Nouvion-en-Thiérache Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore à ce jour, influencés par le résultat des dernières élections municipales en date au Nouvion-en-Thiérache. Dès le dimanche du premier tour, Roselyne Cail a terminé en tête en récoltant 56,00% des suffrages. À sa poursuite, Pascale Plottet a recueilli 421 bulletins valides (43,99%). Cette victoire au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Nouvion-en-Thiérache, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera un défi herculéen pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.