Résultat municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache (02170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Nouvion-en-Thiérache a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Nouvion-en-Thiérache, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Nouvion-en-Thiérache [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Erick BETREMIEUX
Erick BETREMIEUX Tous pour le Nouvion 		480 41,96%
Roselyne CAIL
Roselyne CAIL Une ville qui vous ressemble, une équipe qui vous rassemble 		359 31,38%
Didier HOUACINE
Didier HOUACINE THIERACHE D'AVENIR - UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE NOUVION 		305 26,66%
Participation au scrutin Le Nouvion-en-Thiérache
Taux de participation 67,73%
Taux d'abstention 32,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 169

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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