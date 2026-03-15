Résultat municipale 2026 au Palais (56360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Palais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Palais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Palais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Tibault GROLLEMUND
Tibault GROLLEMUND (21 élus) PALAIS ENSEMBLE 		1 098 80,44%
  • Tibault GROLLEMUND
  • Soazic LANCO
  • Jerome HAYS
  • Perrine LALÉOUSE
  • Jean-Luc GUENNEC
  • Garance GUILLAUME
  • Pierre-Paul AUBERTIN
  • Catherine BARBOTIN
  • Emmanuel DE POIX
  • Marianne LE POËTVIN
  • Francis VILLADIER
  • Béatrice OLLIÉRIC TERRIEN
  • Thibault TARDIF
  • Marie-Aude THOMAS
  • Olivier LOREC
  • Noëlle BONNARD
  • Mewen BAUCHY
  • Bathilde CHABOICHE
  • Charles ROUSSETTE
  • Martine COLLIN
  • Trestan BOYER
Patrick LE PELLETIER BOISSEAU
Patrick LE PELLETIER BOISSEAU (2 élus) REVEILLONS-NOUS 		267 19,56%
  • Patrick LE PELLETIER BOISSEAU
  • Soïc SALAÜN
Participation au scrutin Le Palais
Taux de participation 66,85%
Taux d'abstention 33,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 1 440

Source : ministère de l’Intérieur

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