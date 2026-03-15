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19:19 - Analyse démographique et économique des municipales au Palais Comment les électeurs du Palais peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? Avec 25% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,37%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (64,31%) met en relief l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (40,69%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1498 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,89%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (17,28%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 47,11%, comme au Palais, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Quel poids pour le RN au Palais aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale au Palais il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 14,07% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,26% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,74% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, au Palais comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 17,77% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 20,41% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 24,29% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs du Palais vont-ils se mobiliser aux municipales ? En marge des municipales 2026, le score de l'abstention pèsera sur les résultats du Palais. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 41,70 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 58,30 %) alors que le coronavirus ajoutait un contexte particulier à l'événement. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 23,87 % localement. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 47,77 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,14 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,89 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Palais : le vote des électeurs l'année de la dissolution La physionomie politique du Le Palais a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme le lieu d'une gauche plus modérée. Les Européennes de juin 2024 au Palais avaient en effet vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,34%), devant Jordan Bardella qui s'était arrogée 17,77% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Palais avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jade Beniguel (Union de la gauche) avec 38,71% au premier tour, devant Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 31,77%. Mais c'est néanmoins Jimmy Pahun (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 75,71% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs du Palais ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Palais voyait Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 32,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,45%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,74% pour Emmanuel Macron, contre 31,26% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Le Palais portaient leur choix sur Karol Kirchner (Nupes) avec 38,20% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,22%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Le niveau de la fiscalité locale est en hausse au Palais Au Palais, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 11,61 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de près de 643 600 euros, bien en deçà des 626 430 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux au Palais s'est établi à près de 24,66 % en 2024 (contre 8,00 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence intéressant. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal au Palais a atteint 1 030 € en 2024, alors que ce montant se situait à 554 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'élection municipale de 2020 au Palais : des résultats scellés dès le premier tour La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans au Palais s'avère très révélatrice. Lors de la première manche électorale à l'époque, Tibault Grollemund a viré en tête en obtenant 583 suffrages (50,30%). Dans la position de la principale opposante, Laure Gallen a recueilli 289 bulletins valides (24,93%). Cette victoire sans appel de Tibault Grollemund a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 au Palais, ce décor offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.