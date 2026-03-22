Résultat de l'élection municipale 2026 au Passage : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Passage

Le deuxième tour des élections municipales au Passage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Francis Garcia
Francis Garcia Liste divers gauche
CONTINUONS ENSEMBLE POUR LE PASSAGE !
  • Francis Garcia
  • Patricia Sazi
  • Jean-Jacques Mirande
  • Marie-Thérèse Fouquet
  • Michaël Moreau
  • Isabelle Berthoumieu
  • Daniel Meynard
  • Laurence Castrezatti
  • Jean Michel Belair
  • Frédérique Guignon
  • Ugo Tesquet
  • Béatrice Ducel
  • Frédéric Doucet
  • Monique Laguzan
  • Abdou Kadri Moumouni
  • Anaïs Gras
  • Alain Rossi
  • Sandrine Dubon
  • Robin Bouffart-Gout
  • Léa Marchet
  • Mathias Pinheiro
  • Nicole Volceno
  • Pascal Lecureuil
  • Karine Sarramiac
  • Emmanuel Andron
  • Myriam Vezinat
  • Kader Sahari
  • Eliane Bernes
  • Corentin Gervais
  • Manon Alquier
  • Pierre-Yves Portejoie
Gilles Frémy
Gilles Frémy Liste divers droite
PASSAGE VERS L'AVENIR
  • Gilles Frémy
  • Sidonie Gilard
  • Jean-Louis Jimenez
  • Sylvie Benatti
  • Lionel Périé
  • Laurence Viguié
  • Serge Chaubin
  • Emilienne Pincin
  • Serge Cuesta
  • Maryse Veniat
  • Maxime Galabrun
  • Sylvette Poujon
  • Cédric Lefelle
  • Sophie Laidin
  • William Boudie
  • Estelle Maucler
  • Christian Delsuquet
  • Anne-Laure Laharie
  • Thibaut Julien
  • Julia Bortolussi
  • Sébastien Gilard
  • Viviane Lambardin
  • Pierre-Charles Alloend Bessand
  • Sabine Larribeau
  • Luc Miakinen
  • Christine Saccardi
  • Pascal Bricout
  • Aïcha Belaoud
  • Serge Créma
  • Françoise Cavalier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Passage

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis GARCIA
Francis GARCIA (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR LE PASSAGE ! 		1 396 35,28%
Gilles FRÉMY
Gilles FRÉMY (Ballotage) PASSAGE VERS L'AVENIR 		1 277 32,27%
Delphine EYCHENNE
Delphine EYCHENNE (Ballotage) LE PASSAGE AUTREMENT 		793 20,04%
Corinne GRIFFOND
Corinne GRIFFOND (Ballotage) LE PASSAGE C'EST VOUS ! 		491 12,41%
Participation au scrutin Le Passage
Taux de participation 60,86%
Taux d'abstention 39,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 4 060

Source : ministère de l’Intérieur

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