Résultat de l'élection municipale 2026 au Passage : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Passage [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Passage sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Passage.
L'actu des élections municipales 2026 au Passage
11:42 - Rappel des résultats de dimanche dernier au Passage pour les élections municipales
Lors du premier volet des municipales au Passage, le vote a vu 60,86 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Francis Garcia (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 35,28 % des bulletins valides. Derrière, Gilles Frémy (Divers droite) s'est classé deuxième avec 32,27 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Francis Garcia a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 12 points depuis 2020. Par ailleurs, avec 20,04 %, Delphine Eychenne, étiquetée Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Corinne Griffond, portant la nuance Divers centre, a obtenu 12,41 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Passage
Le deuxième tour des élections municipales au Passage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Francis Garcia
Liste divers gauche
CONTINUONS ENSEMBLE POUR LE PASSAGE !
|
|
Gilles Frémy
Liste divers droite
PASSAGE VERS L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Passage
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis GARCIA (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR LE PASSAGE !
|1 396
|35,28%
|Gilles FRÉMY (Ballotage) PASSAGE VERS L'AVENIR
|1 277
|32,27%
|Delphine EYCHENNE (Ballotage) LE PASSAGE AUTREMENT
|793
|20,04%
|Corinne GRIFFOND (Ballotage) LE PASSAGE C'EST VOUS !
|491
|12,41%
|Participation au scrutin
|Le Passage
|Taux de participation
|60,86%
|Taux d'abstention
|39,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|4 060
Source : ministère de l’Intérieur
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