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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Pêchereau Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Pêchereau, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 781 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 138 foyers fiscaux. Dans la commune, 13,59% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 36,41% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 39,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 57,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 188,27 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, Le Pêchereau incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN solidement implanté au Pêchereau Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale au Pêchereau il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 24,81% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 44,57% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 19,27% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 38,02% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 35,86% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 37,00% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 42,87% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 61,02 % d'abstention au Pêchereau La fuite des électeurs atteignait 61,02 % au Pêchereau pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau conforme à la tendance du pays) alors qu'en raison du Covid-19, un grand nombre de votants avaient renoncé à se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 20,71 % des habitants inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 42,59 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,34 %, loin des 46,91 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une localité moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. Dans le cadre des municipales 2026 au Pêchereau, cette particularité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Pêchereau a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes de 2024 au Pêchereau, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (35,86%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Pêchereau avaient ensuite favorisé Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avec 37,00% au premier tour, devant Clément Sapin (Union de la gauche) avec 31,40%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Nicolas Forissier (Les Républicains), avec 57,13%. Le panorama politique du Le Pêchereau a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Au Pêchereau, une étiquette politique difficile à définir En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Pêchereau était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,81%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,43% pour Emmanuel Macron, contre 44,57% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Le Pêchereau accordaient leurs suffrages à Aymeric Compain (Nupes) avec 29,62% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nicolas Forissier (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 61,98% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Pêchereau se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Fiscalité au Pêchereau : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux au Pêchereau, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,95 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 35 900 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 322 500 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux au Pêchereau atteint désormais 33,89 % en 2024 (contre 17,68 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal au Pêchereau a atteint environ 814 euros en 2024 contre 696 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections au Pêchereau ? Au Pêchereau, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Sans aucune opposition, 'Ensemble continuons pour le pêchereau de demain' a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Pêchereau, cette dynamique constitue un point de départ particulier. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales, l'enjeu sera de voir si une opposition arrive à se constituer contre cette mainmise. Un début de réponse assez clair a déjà été donné avec l'annonce des candidatures.