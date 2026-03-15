Résultat municipale 2026 au Pêchereau (36200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Pêchereau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pêchereau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Pêchereau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Germain LEFEBVRE
Germain LEFEBVRE (16 élus) Agissons ensemble pour Le Pêchereau 		599 65,04%
  • Germain LEFEBVRE
  • Cécile RIVRON
  • René ROUET
  • Martine HEUSTACHE
  • Franck EMERY
  • Patricia MOREAU
  • Jean-Pierre VIARD
  • Lucie LEPAGE
  • Francis NOUHANT
  • Céline COURAGEUX
  • Joël HUET
  • Corinne MOULIN
  • Philippe DE POUILLY
  • Anna SABATHÉ
  • Thomas DEHON
  • Catherine MARCHAND
Laurent LUGNOT
Laurent LUGNOT (3 élus) Pour Le Pêchereau, pour vous, avec vous ! 		322 34,96%
  • Laurent LUGNOT
  • Carole SOULAS
  • Pascal CHARDÉRON
Participation au scrutin Le Pêchereau
Taux de participation 65,30%
Taux d'abstention 34,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 975

Source : ministère de l’Intérieur

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