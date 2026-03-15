Résultat de l'élection municipale 2026 au Pecq : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pecq

Tête de listeListe
Anne-Laure de Brosses
Anne-Laure de Brosses Liste divers droite
Continuons ensemble pour le Pecq
  • Anne-Laure de Brosses
  • Raphaël Praca
  • Anne-Marie Chollet
  • Paul Schmidtke
  • Anne Petitjeans
  • Pascal Simonnet
  • Karine de Matos
  • Jean-Noël Amadei
  • Julie Serieys
  • Pierrick Fournier
  • Denise Jourdrin
  • Rachid Kaddimi
  • Pascale Charbit
  • David Manuel
  • Thérèse Moraine
  • Luc Bessettes
  • Anne Maitre
  • Jacques Lelubre
  • Anne-Sophie Bourgouin
  • Gabriel Augusto
  • Bernyse Yao
  • Jerôme Airaudo
  • Aurélie Chantris
  • Christian Cienka
  • Najet Binous
  • Bertrand Simonin
  • Sophie Eon
  • Fabrice Guéguen
  • Michèle Brochier
  • Clément Charles
  • Cynthia Varvenne
  • Bruno Leput
  • Laurence Bernard
  • Jorge Da Costa
  • Aude Mespoulet
Laure Herbert
Laure Herbert Liste d'union à gauche
Le Pecq écosolidaire
  • Laure Herbert
  • Nicolas Père
  • Elise Dehaudt
  • Jacques Fumeron
  • Joséphine Sanet
  • Yohan Grenie
  • Emilie Nicole
  • Antoine Nyamsi
  • Marie Pachoud
  • Paul Belgram
  • Elvire Domoraud
  • Damian Robinet
  • Julie Doualle-Libert
  • Christopher Gourlaouen
  • Cacilda Alves Bernardino
  • Philippe Coste
  • Célia Morel
  • Thomas Boulanger
  • Jeanne Sampieri
  • Sadri Hamel
  • Lisa Garnier
  • Pierre Leger
  • Stefania Gavrides
  • Guillaume Rodrigues Poceiro
  • Frédérique Poinsot
  • Emile Balcaen
  • Laëtitia Koffi-Koumi
  • Pierre Defourneaux
  • Nuptia Zeckelet
  • Hermès Martins
  • Julie Sampieri
  • Didier Bizet
  • Ingeborg Mielke
  • Pascal Dergane
  • Catarina Ferreira
Gwendoline Desforges
Gwendoline Desforges Liste divers droite
TOUS UNIS POUR LE PECQ
  • Gwendoline Desforges
  • Thierry Souchet
  • Anke de Villepin
  • Alexis Galpin
  • Elsa Soares
  • Didier Getti
  • Anne Mamblona-Amiez
  • Richard Hullin
  • Marlène Di-Lecce
  • Cyrille Peytavin
  • Isabelle Husson Ribeiro
  • Robin Godet
  • Blandine Valla
  • Christophe Pouts
  • Martine Hubert
  • Philippe Roux
  • Fouzia Laaji
  • Jean-Marc Chesseret
  • Maria Diokh
  • Eric Touzet Du Vigier
  • Fabienne Dessaux-Fruleux
  • Jean-Jacques Thiery
  • Mariana Buzuleac
  • Mariusz Wiecek
  • Anne-Laure Masquelier
  • Joseph Lunet de la Malene
  • Cécile Barthez
  • Guillaume Viale
  • Catherine Lefebvre
  • Frédéric Nougarede
  • Josette Prud'Homme
  • Francisco Verissimo
  • Véronique Besse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence Bernard
Laurence Bernard (29 élus) Le pecq avant tout 		2 473 74,98%
  • Laurence Bernard
  • Raphaël Doan
  • Nicole Wang
  • Jean-Noël Amadei
  • Gwendoline Desforges
  • Pascal Simonnet
  • Agnès Busquet
  • Pierrick Fournier
  • Anne De Brosses
  • Raphaël Praca
  • Denise Jourdrin
  • Alexis Galpin
  • Véronique Besse
  • Luc Bessettes
  • Ada Clarke
  • Bruno Le Put
  • Julie Serieys
  • Jacques Lelubre
  • Clarisse Weill-Logeay
  • David Manuel
  • Anne Mamblona-Amiez
  • Rachid Kaddimi
  • Thérèse Moraine-Duboille
  • Richard Hullin
  • Nathalie Beha
  • Jacques François
  • Virginie Campion-Gailleul
  • Bertrand Simonin
  • Laurence De Chabot
Grégory Buys
Grégory Buys (4 élus) Le pecq solidaire et eco-citoyen 		825 25,01%
  • Grégory Buys
  • Agnès Thebaud
  • Alain Balcaen
  • Isabelle Bougeard
Participation au scrutin Le Pecq
Taux de participation 31,61%
Taux d'abstention 68,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 386

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence Bernard
Laurence Bernard (30 élus) Avec laurence bernard, le pecq au coeur 		4 275 77,19%
  • Laurence Bernard
  • Jean-Noël Amadei
  • Frédérique Miot
  • Alain Toret
  • Nicole Wang
  • Jacques Labre
  • Francine Tantet
  • Sébastien Plouvier
  • Hélène Dervillez
  • Cyrille Peytavin
  • Martine Gauthier
  • Pierrick Fournier
  • Vanessa Sylvestre
  • Luc Bessettes
  • Reine Airaudo
  • Pascal Simonnet
  • Sabine Tondetta
  • Philippe Charpy
  • Aurore Taillefer-Provencal
  • Bernard Cluzeaud
  • Chantal Bois
  • Daniel Lecuyer
  • Claire Valadier
  • Bernard Longatte
  • Du-Hoa Luong
  • Bruno Le Put
  • Sandrine Luer
  • Raphaël Doan
  • Stéphanie Guerif
  • Raphaël Praca
Michel Stoffel
Michel Stoffel (3 élus) Le pecq solidaire et pour tous 		1 263 22,80%
  • Michel Stoffel
  • Nicole Schellhorn
  • Roland Villerme
Participation au scrutin Le Pecq
Taux de participation 49,78%
Taux d'abstention 50,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,89%
Nombre de votants 5 762

Villes voisines du Pecq

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