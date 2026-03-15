Résultat de l'élection municipale 2026 au Pecq : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Pecq [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Pecq sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Pecq.
L'actu des élections municipales 2026 au Pecq
13:46 - Impôts locaux au Pecq : un thème central pour les municipales 2026 ?
Alors que les impôts locaux se sont accrus au Pecq entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,07 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 249 800 €. Un apport qui est loin des 4,63161 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux au Pecq s'est établi à 26,58 % en 2024 (contre 12,00 % en 2020). Cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage au Pecq s'est établi à 1 015 euros en 2024 (contre 933 € en 2020).
11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat de la municipale de 2020 au Pecq
Les résultats du scrutin municipal précédent au Pecq se sont avérés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Laurence Bernard (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 2 473 suffrages (74,98%). Deuxième, Grégory Buys (Divers gauche) a capté 25,01% des voix. Ce triomphe au premier tour de Laurence Bernard a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 au Pecq, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections au Pecq : les horaires des 10 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les électeurs du Pecq sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste des candidats aux élections municipales 2026 au Pecq est disponible ci-dessous. Il convient de souligner que les 10 bureaux de vote de la ville du Pecq ferment à 20 h. Pour être informé des résultats des élections municipales au Pecq dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pecq
|Tête de listeListe
|
Anne-Laure de Brosses
Liste divers droite
Continuons ensemble pour le Pecq
|
|
Laure Herbert
Liste d'union à gauche
Le Pecq écosolidaire
|
|
Gwendoline Desforges
Liste divers droite
TOUS UNIS POUR LE PECQ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence Bernard (29 élus) Le pecq avant tout
|2 473
|74,98%
|
|Grégory Buys (4 élus) Le pecq solidaire et eco-citoyen
|825
|25,01%
|
|Participation au scrutin
|Le Pecq
|Taux de participation
|31,61%
|Taux d'abstention
|68,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 386
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence Bernard (30 élus) Avec laurence bernard, le pecq au coeur
|4 275
|77,19%
|
|Michel Stoffel (3 élus) Le pecq solidaire et pour tous
|1 263
|22,80%
|
|Participation au scrutin
|Le Pecq
|Taux de participation
|49,78%
|Taux d'abstention
|50,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,89%
|Nombre de votants
|5 762
Villes voisines du Pecq
- Le Pecq (78230)
- Ecole primaire au Pecq
- Maternités au Pecq
- Crèches et garderies au Pecq
- Classement des collèges au Pecq
- Salaires au Pecq
- Impôts au Pecq
- Dette et budget du Pecq
- Climat et historique météo du Pecq
- Accidents au Pecq
- Délinquance au Pecq
- Inondations au Pecq
- Nombre de médecins au Pecq
- Pollution au Pecq
- Entreprises au Pecq
- Prix immobilier au Pecq