Résultat municipale 2026 au Pecq (78230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Pecq a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pecq, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Pecq [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Laure DE BROSSES
Anne-Laure DE BROSSES (25 élus) Continuons ensemble pour le Pecq 		2 724 51,38%
  • Anne-Laure DE BROSSES
  • Raphaël PRACA
  • Anne-Marie CHOLLET
  • Paul SCHMIDTKE
  • Anne PETITJEANS
  • Pascal SIMONNET
  • Karine DE MATOS
  • Jean-Noël AMADEI
  • Julie SERIEYS
  • Pierrick FOURNIER
  • Denise JOURDRIN
  • Rachid KADDIMI
  • Pascale CHARBIT
  • David MANUEL
  • Thérèse MORAINE
  • Luc BESSETTES
  • Anne MAITRE
  • Jacques LELUBRE
  • Anne-Sophie BOURGOUIN
  • Gabriel AUGUSTO
  • Bernyse YAO
  • Jerôme AIRAUDO
  • Aurélie CHANTRIS
  • Christian CIENKA
  • Najet BINOUS
Gwendoline DESFORGES
Gwendoline DESFORGES (5 élus) TOUS UNIS POUR LE PECQ 		1 668 31,46%
  • Gwendoline DESFORGES
  • Thierry SOUCHET
  • Anke DE VILLEPIN
  • Alexis GALPIN
  • Elsa SOARES
Laure HERBERT
Laure HERBERT (3 élus) Le Pecq écosolidaire 		910 17,16%
  • Laure HERBERT
  • Nicolas PÈRE
  • Elise DEHAUDT
Participation au scrutin Le Pecq
Taux de participation 50,89%
Taux d'abstention 49,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 5 373

Source : ministère de l’Intérieur

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