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19:21 - Le Pecq et municipales : démographie, économie et choix électoraux Les données démographiques et socio-économiques du Pecq mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,23%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (68,61%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux important de cadres, représentant 43,93%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,69% et d'une population immigrée de 15,09% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,94% au Pecq, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN au Pecq ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal au Pecq il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 10,94% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 26,40% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 7,91% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, au Pecq comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 16,76% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 21,44% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 24,70% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs du Pecq très mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales au Pecq avait été marqué par une abstention de 68,39 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 31,61 %), en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part stabilisé à 23,51 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 41,26 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,55 % au premier tour, contre 46,86 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Au soir des municipales 2026, ce facteur pèsera quoi qu'il en soit définitivement sur les résultats du Pecq.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date au Pecq Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Les Européennes de juin 2024 au Pecq avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,48%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait récolté 16,76% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Pecq avaient ensuite favorisé Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 39,26% au premier tour, devant Mélinda Sauger (Union de la gauche) avec 24,10%. Le second round n'a pas changé grand chose, Natalia Pouzyreff culminant à 49,43% des voix dans la localité.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux du Pecq il y a 4 ans ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Le Pecq accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 38,04%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 18,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 73,60% pour Emmanuel Macron, contre 26,40% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Pecq soutenaient en priorité Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 35,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,36%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Le Pecq s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts locaux au Pecq : un thème central pour les municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux se sont accrus au Pecq entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,07 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 249 800 €. Un apport qui est loin des 4,63161 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux au Pecq s'est établi à 26,58 % en 2024 (contre 12,00 % en 2020). Cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage au Pecq s'est établi à 1 015 euros en 2024 (contre 933 € en 2020).

11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat de la municipale de 2020 au Pecq Les résultats du scrutin municipal précédent au Pecq se sont avérés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Laurence Bernard (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 2 473 suffrages (74,98%). Deuxième, Grégory Buys (Divers gauche) a capté 25,01% des voix. Ce triomphe au premier tour de Laurence Bernard a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 au Pecq, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.