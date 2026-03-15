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19:18 - Le Pellerin : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans la ville du Pellerin, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 174 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,48%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2751 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,15%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,88%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction au Pellerin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,51% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN au Pellerin ? Le parti d'extrême droite restait loin du match lors du scrutin municipal au Pellerin il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,74% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,07% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 13,88% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, au Pellerin comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 29,61% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,74% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 35,92% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 42,58 % de participation au Pellerin En ce jour d'élection municipale 2026 au Pellerin, la mobilisation sera particulièrement scrutée. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 42,58 % lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale, en pleine épidémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 3 061 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 77,85 % de participation. Même si les dynamiques changent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 52,10 % au premier tour en 2022 à 72,38 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 55,76 % (51,49 % au national). Regarder ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Le Pellerin comme une localité relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment a voté Pellerin lors de la dernière année électorale ? La physionomie politique du Le Pellerin a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre clairement de gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 au Pellerin avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,61%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,62% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Pellerin avaient ensuite propulsé aux avants-postes Hélène Macon (Union de la gauche) avec 41,27% au premier tour, devant Bastian Maldiney (Rassemblement National) avec 29,74%. C'est néanmoins Jean-Michel Brard (Divers droite) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 64,08% des suffrages exprimés.

14:57 - Pellerin : retour sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Le Pellerin plébiscitaient Hélène Macon (Nupes) avec 41,93% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,92%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Le Pellerin votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (28,23%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,05%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,93% pour Emmanuel Macron, contre 38,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts au Pellerin Sur le plan de la fiscalité locale du Pellerin, la recette fiscale par foyer s'est établie à 530 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 631 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 40,80 % en 2024 (contre 23,13 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 31 480 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 1 055 150 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 23,15 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats au Pellerin L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 au Pellerin est très instructive. Dès le premier tour, François Brillaud De Laujardière (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 660 bulletins (42,52%). Dans la position de la principale opposante, Sandrine Falot (Ecologiste) a recueilli 585 suffrages en sa faveur (37,69%). Françoise Paquet (Divers gauche) suivait, rassemblant 307 bulletins (19,78%). Le faible gap entre les premiers candidats semblait annoncer un 2e tour très flou. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. François Brillaud De Laujardière l'a finalement emporté avec 667 voix (42,43%), face à Sandrine Falot rassemblant 42,23% des électeurs et Françoise Paquet avec 15,33% des votes. L'affrontement a été à la hauteur des espérances avec une élection restée très disputée dans la durée. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Sandrine Falot a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 79 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Pellerin, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Le camp des battus a la difficile mission de glaner davantage de suffrages dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.