Résultat municipale 2026 au Pellerin (44640) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Pellerin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pellerin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Pellerin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BERTHOU
Philippe BERTHOU Nous Pellerinais 		1 316 54,83%
Gaetan VINCENT
Gaetan VINCENT Inter'Pell, Liste Citoyenne 		1 084 45,17%
Participation au scrutin Le Pellerin
Taux de participation 63,02%
Taux d'abstention 36,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 2 492

Source : ministère de l’Intérieur

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