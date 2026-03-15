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19:20 - Dynamique électorale au Perray-en-Yvelines : une analyse socio-démographique Au Perray-en-Yvelines, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,64%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (74,43%) souligne l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le taux élevé de cadres, représentant 27,18%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,62% et d'une population étrangère de 6,51% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,11%), témoignent d'une population instruite au Perray-en-Yvelines, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN au Perray-en-Yvelines ? Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales au Perray-en-Yvelines en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 19,77% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 36,03% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 14,34% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, au Perray-en-Yvelines comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,20% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,62% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 34,92% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 55,00 % d'abstention au Perray-en-Yvelines En parallèle de ces municipales 2026, la valeur de la participation pèsera lourdement sur les résultats du Perray-en-Yvelines. La participation atteignait 45,00 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche fortement mobilisé, avec 79,49 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 20,51 %). La participation aux législatives, établie de son côté à 54,30 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 71,35 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 56,24 %. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Le Perray-en-Yvelines comme une commune relativement attachée au vote.

15:59 - Comment a voté Perray-en-Yvelines lors des dernières élections ? Le contexte politique du Le Perray-en-Yvelines a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 au Perray-en-Yvelines avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,20%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 17,04% des votes. Aurore Bergé (Ensemble !) avait par la suite gagné au premier tour des législatives au Perray-en-Yvelines une vingtaine de jours plus tard avec 32,94%. Thomas Du Chalard (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,62%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aurore Bergé culminant à 47,25% des voix dans la commune.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs du Perray-en-Yvelines ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Le Perray-en-Yvelines accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,18%, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 19,77%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en offrant 63,97% pour Emmanuel Macron, contre 36,03% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Le Perray-en-Yvelines portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 27,88% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurore Bergé virant de nouveau en tête avec 61,66% des voix.

12:58 - Fiscalité au Perray-en-Yvelines : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ? Pour ce qui est des contributions locales au Perray-en-Yvelines, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 1 115 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 137 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 28,69 % en 2024 (contre près de 17,11 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 66 800 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 2 090 640 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,60 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale au Perray-en-Yvelines ? Les résultats des précédentes élections municipales au Perray-en-Yvelines ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Paulette Deschamps (Divers gauche) a imposé son rythme en recueillant 930 soutiens (40,91%). Deuxième, Geoffroy Bax De Keating (Divers droite) a capté 746 votes (32,82%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Dounia Lazrak (Divers), glanant 312 suffrages (13,72%). Un delta important. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Geoffroy Bax De Keating l'a finalement emporté avec 1 172 suffrages (46,82%), face à Paulette Deschamps avec 1 114 électeurs inscrits (44,50%) et Dounia Lazrak réunissant 217 votants (8,66%). C'est pourtant un basculement radical de situation qui est survenu, où les voix de réserve ont été absolument décisives. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Paulette Deschamps a réalisé la meilleure progression en ajoutant 368 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.