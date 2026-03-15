Résultat municipale 2026 au Perray-en-Yvelines (78610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Perray-en-Yvelines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Perray-en-Yvelines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Perray-en-Yvelines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Geoffroy BAX DE KEATING
Geoffroy BAX DE KEATING (27 élus) TOUS PERROTINS ! 		2 731 82,31%
  • Geoffroy BAX DE KEATING
  • Isabelle LE MINDU
  • Damien PONT
  • Carole GABIOU
  • Frédéric PAQUET
  • Micheline THOMAS
  • Pierre BONDON
  • Solange DELPECH
  • Jean-Louis BARON
  • Nadia AUGER
  • Thomas DÉSERT
  • Laurence SABLIER
  • Vincent SPAGNOLO
  • Elisabeth CLÉMENT
  • Paul BASTIÈRE
  • Chantal LAHITTE
  • Jean-Michel CHAIGNON
  • Marie-France GROSSE
  • Damien GUARDIOLA
  • Mireille ALBA
  • Jean-Paul LE HÉNANFF
  • Anne-Laure SCHOULZ
  • Bertrand DOUVILLE
  • Nathalie ANSEL
  • Gabriel DOUAI
  • Sophie LAMBRON
  • Alexandre BAJAUD
Gérard LE BIHANIC
Gérard LE BIHANIC (1 élu) VALEURS COMMUNES LE PERRAY 		336 10,13%
  • Gérard LE BIHANIC
Gaëtan VERVIN
Gaëtan VERVIN (1 élu) Engagés pour le Perray 		251 7,56%
  • Gaëtan VERVIN
Participation au scrutin Le Perray-en-Yvelines
Taux de participation 62,83%
Taux d'abstention 37,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 3 362

Source : ministère de l’Intérieur

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