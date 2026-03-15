Résultat de l'élection municipale 2026 au Perreux-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Perreux-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Perreux-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Perreux-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 au Perreux-sur-Marne
13:46 - Les impôts locaux au Perreux-sur-Marne, un enjeu électoral ?
Au Perreux-sur-Marne, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté 1 182 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 412 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 35,08 % en 2024 (contre 21,33 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 832 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 16 047 530 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 20,00 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Christel Royer gagnante des dernières élections municipales au Perreux-sur-Marne
Les configurations politiques locales restent encore à ce jour façonnées par l'issue du dernier scrutin communal au Perreux-sur-Marne. À l'occasion de la première consultation électorale, Christel Royer (Les Républicains) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 5 217 bulletins (66,34%). Derrière, Arnaud Dussud (Union de la gauche) a capté 22,19% des votes. Le podium a été complété par Marc Boniface (La République en marche), glanant 901 suffrages (11,45%). Cette victoire sans appel de la candidate Les Républicains a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Perreux-sur-Marne, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales au Perreux-sur-Marne : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des municipales se déroule ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent gouverner la commune après les municipales 2026 au Perreux-sur-Marne est affichée ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 24 bureaux de vote du Perreux-sur-Marne. Les résultats au Perreux-sur-Marne seront annoncés ici même dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Perreux-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Christel Royer
Liste d'union à droite
LE PERREUX AVEC VOUS
|
|
Jean-Marc Rutin
Liste d'union à gauche
LE PERREUX EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christel Royer (33 élus) Le perreux avec vous
|5 217
|66,34%
|
|Arnaud Dussud (4 élus) Une nouvelle energie pour le perreux
|1 745
|22,19%
|
|Marc Boniface (2 élus) En avant le perreux
|901
|11,45%
|
|Participation au scrutin
|Le Perreux-sur-Marne
|Taux de participation
|34,52%
|Taux d'abstention
|65,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 069
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Carrez (35 élus) Union pour le perreux 2014
|8 363
|69,43%
|
|Roland Peylet (2 élus) Un autre avenir pour le perreux
|1 340
|11,12%
|
|Joseph Terribile (1 élu) Passons au vert et vivons mieux
|968
|8,03%
|
|Claude Lédion (1 élu) Le perreux sur marne, ville française !
|856
|7,10%
|
|Robert Schmitz L'humain d'abord au perreux
|517
|4,29%
|Participation au scrutin
|Le Perreux-sur-Marne
|Taux de participation
|53,41%
|Taux d'abstention
|46,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Nombre de votants
|12 253
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