Résultat de l'élection municipale 2026 au Perreux-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Perreux-sur-Marne

Tête de listeListe
Christel Royer
Christel Royer Liste d'union à droite
LE PERREUX AVEC VOUS
  • Christel Royer
  • Thomas Berruezo
  • Hélène Rousselin
  • Didier Schreiber
  • Bénédicte Maretheu
  • Bruno Perez
  • Véronique Raynaud
  • Eric Couture
  • Carole Noiret
  • Laurent Courtois
  • Maryse Levy
  • Pierre Pelle
  • Emilie Vasquez
  • Gilles Carrez
  • Alice Pecot
  • Marc Boniface
  • Natacha Dani
  • Guillaume Moleins
  • Nassima Bellal
  • David Bouchet
  • Catherine Allard
  • David Rezard
  • Marie Branes
  • Clément Cavanna
  • Florence Houdot
  • Marc Rene
  • Laurence Trouble-Guerry
  • Maël Courtois
  • Jennyfer Hassid
  • Benoit Monroche
  • Delphine Chelly
  • Bernard Castille
  • Véronique Cipcic
  • Frédéric Grignon
  • Anne-Sophie Calvez
  • David Monteiro
  • Lorenza Charlon
  • Willy Sarazin
  • Marine Veau
  • Jacques Floirac
  • Solenne Bachelet
Jean-Marc Rutin
Jean-Marc Rutin Liste d'union à gauche
LE PERREUX EN COMMUN
  • Jean-Marc Rutin
  • Demanthi Salagama
  • Michel Pierre Lucien Martet
  • Charlotte Raffet
  • Clément Nicolas Daniel Louis Martin Martineau
  • Myriam Oyono-Oyono
  • Frédéric Mahieu
  • Monique Delaunay
  • Clément Hartmann
  • Catherine Guaspare
  • François Perrin
  • Annie Henriette Henry-Schmitz
  • Damien Cartron
  • Sophie Billette
  • Patrick Franjou
  • Andreia Sofia Antunes
  • Jérôme Antoine
  • Marie-Christine Oguic
  • Patrick Gilbert Jean Mouge
  • Gisele Jacques
  • Jean-Louis Wybo
  • Marion Detaille
  • Roger Piel
  • Ludmilla Boisteau Galitzine
  • Rachid Hdioud
  • Pauline Raffet
  • Didier Lefranc
  • Laurie Fernandez
  • David Reynaud
  • Brigitte Bourdoncle
  • Stéphane Brugnot
  • Lisa Gerfaux
  • Gaspard Mouge
  • Céline Musitelli Sauton
  • Christian Macé
  • Sandra Clodion
  • Jean-Claude Charly Moxhet
  • Carla Mansouria
  • Paul Rousseau
  • Emmanuelle Fernande Elise Mauger
  • Eric Paul Bernard Boisteau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christel Royer
Christel Royer (33 élus) Le perreux avec vous 		5 217 66,34%
  • Christel Royer
  • Christophe Marc
  • Hélène Rousselin
  • Thomas Berruezo
  • Véronique Raynaud
  • Paul Bazin
  • Marie-Ambre Descateaux
  • Eric Couture
  • Bénédicte Maretheu
  • Didier Schreiber
  • Carole Noiret
  • Bruno Perez
  • Maryse Levy
  • Jean-Baptiste Roblin
  • Catherine David
  • Gilles Carrez
  • Natacha Dani
  • Pierre Pelle
  • Nassima Bellal
  • Franck Manet
  • Florence Houdot
  • David Bouchet
  • Marie Branes
  • Pierre Bugeja
  • Catherine Allard
  • Marc Rene
  • Manon Cupif
  • Alexis Ardoin
  • Ludivine Valette
  • Laurent Courtois
  • Alice Pecot
  • David Monteiro
  • Emilie Vasquez
Arnaud Dussud
Arnaud Dussud (4 élus) Une nouvelle energie pour le perreux 		1 745 22,19%
  • Arnaud Dussud
  • Célia Rives
  • Patrick Mouge
  • Marine Canevy-Ramin
Marc Boniface
Marc Boniface (2 élus) En avant le perreux 		901 11,45%
  • Marc Boniface
  • Valentine Ram
Participation au scrutin Le Perreux-sur-Marne
Taux de participation 34,52%
Taux d'abstention 65,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 069

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Carrez
Gilles Carrez (35 élus) Union pour le perreux 2014 		8 363 69,43%
  • Gilles Carrez
  • Christel Royer
  • Pierre Cartigny
  • Elisabeth Charron
  • Bruno Etienney
  • Florence Houdot
  • Dominique Vergne
  • Yolande Woitiez
  • Christophe Marc
  • Marie-Ambre Descateaux
  • Laurent Bonhote
  • Catherine David
  • Thomas Berruezo
  • Hélène Rousselin
  • Eric Couture
  • Véronique Raynaud
  • Francis Goux
  • Carole Noiret
  • Alain Pavie
  • Chantal Canalès
  • Olivier Duhamel
  • Anne-Sophie Calvez
  • François Cabal
  • Jeanne Debock
  • Didier Schreiber
  • Emilie Vasquez
  • Paul Bazin De Jessey
  • Maryse Levy
  • Alexis Ardoin
  • Bénédicte Maretheu
  • Vincent Lewandowski
  • Annabelle De Aguiar
  • Pierre Bugeja
  • Marie Branes
  • Jacques Floirac
Roland Peylet
Roland Peylet (2 élus) Un autre avenir pour le perreux 		1 340 11,12%
  • Roland Peylet
  • Fabienne Gysel Le Maire
Joseph Terribile
Joseph Terribile (1 élu) Passons au vert et vivons mieux 		968 8,03%
  • Joseph Terribile
Claude Lédion
Claude Lédion (1 élu) Le perreux sur marne, ville française ! 		856 7,10%
  • Claude Lédion
Robert Schmitz
Robert Schmitz L'humain d'abord au perreux 		517 4,29%
Participation au scrutin Le Perreux-sur-Marne
Taux de participation 53,41%
Taux d'abstention 46,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 12 253

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