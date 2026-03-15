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19:21 - Le Perreux-sur-Marne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Perreux-sur-Marne montrent des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des municipales. Avec une densité de population de 8751 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,45%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 42,01%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,66% et d'une population immigrée de 15,53% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (58,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Perreux-sur-Marne, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

17:57 - Vers une percée du RN au Perreux-sur-Marne aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal au Perreux-sur-Marne il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 11,10% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 23,67% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 7,40% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Perreux-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 18,78% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 21,60% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 17,65% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 34,52 % au Perreux-sur-Marne aux dernières municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 65,48 % au Perreux-sur-Marne pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau plutôt élevé) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 22,84 % dans la ville (la participation grimpant à 77,16 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 42,58 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,58 % au premier tour, contre 47,72 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de cette municipale 2026 au Perreux-sur-Marne, cette particularité jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Perreux-sur-Marne a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes 2024 au Perreux-sur-Marne, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,78%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants du Le Perreux-sur-Marne plébiscitaient ensuite Mathieu Lefevre (Ensemble !) avec 44,04% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mathieu Lefevre culminant à 50,92% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Perreux-sur-Marne, une localité difficile à classer au regard des résultats de la présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Perreux-sur-Marne plébiscitaient Paul Bazin (LR) avec 30,73% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Mathieu Lefevre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 62,53% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Perreux-sur-Marne qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron devant avec 36,17% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 20,96%. Lors de la finale de l'élection au Le Perreux-sur-Marne, les électeurs accordaient 76,33% pour Emmanuel Macron, contre 23,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Le Perreux-sur-Marne laisse ainsi apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts locaux au Perreux-sur-Marne, un enjeu électoral ? Au Perreux-sur-Marne, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté 1 182 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 412 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 35,08 % en 2024 (contre 21,33 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 832 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 16 047 530 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 20,00 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Christel Royer gagnante des dernières élections municipales au Perreux-sur-Marne Les configurations politiques locales restent encore à ce jour façonnées par l'issue du dernier scrutin communal au Perreux-sur-Marne. À l'occasion de la première consultation électorale, Christel Royer (Les Républicains) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 5 217 bulletins (66,34%). Derrière, Arnaud Dussud (Union de la gauche) a capté 22,19% des votes. Le podium a été complété par Marc Boniface (La République en marche), glanant 901 suffrages (11,45%). Cette victoire sans appel de la candidate Les Républicains a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Perreux-sur-Marne, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.