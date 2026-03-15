Résultat municipale 2026 au Perreux-sur-Marne (94170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Perreux-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Perreux-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Perreux-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christel ROYER
Christel ROYER (35 élus) LE PERREUX AVEC VOUS 		8 954 75,93%
  • Christel ROYER
  • Thomas BERRUEZO
  • Hélène ROUSSELIN
  • Didier SCHREIBER
  • Bénédicte MARETHEU
  • Bruno PEREZ
  • Véronique RAYNAUD
  • Eric COUTURE
  • Carole NOIRET
  • Laurent COURTOIS
  • Maryse LEVY
  • Pierre PELLE
  • Emilie VASQUEZ
  • Gilles CARREZ
  • Alice PECOT
  • Marc BONIFACE
  • Natacha DANI
  • Guillaume MOLEINS
  • Nassima BELLAL
  • David BOUCHET
  • Catherine ALLARD
  • David REZARD
  • Marie BRANES
  • Clément CAVANNA
  • Florence HOUDOT
  • Marc RENE
  • Laurence TROUBLE-GUERRY
  • Maël COURTOIS
  • Jennyfer HASSID
  • Benoit MONROCHE
  • Delphine CHELLY
  • Bernard CASTILLE
  • Véronique CIPCIC
  • Frédéric GRIGNON
  • Anne-Sophie CALVEZ
Jean-Marc RUTIN
Jean-Marc RUTIN (4 élus) LE PERREUX EN COMMUN 		2 838 24,07%
  • Jean-Marc RUTIN
  • Demanthi SALAGAMA
  • Michel Pierre Lucien MARTET
  • Charlotte RAFFET
Participation au scrutin Le Perreux-sur-Marne
Taux de participation 49,21%
Taux d'abstention 50,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 12 091

Source : ministère de l’Intérieur

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