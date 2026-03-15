Résultat municipale 2026 au Perrey (27500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Perrey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Perrey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Perrey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MARIE
Philippe MARIE (16 élus) ENSEMBLE POUR LE PERREY 		385 64,49%
  • Philippe MARIE
  • Sophie QUERUEL
  • Joël CLOUET
  • Delphine EGRET
  • Florian ROMAIN
  • Laure AZE-VASTEL
  • Yohann DESCHAMPS
  • Solange ROCHER-MUGLIONI
  • Maxime NUTTENS
  • Danièle GAVARD-MARCAUD
  • Aurélien GUILLEMARD
  • Jocelyne BACHELEY
  • Maxime TAVERNIER
  • Nathalie CHEVAUX
  • Julien DESCHAMPS
  • Laura ROMAIN
Beatrice ADELINE
Beatrice ADELINE (3 élus) AGIR POUR PERREY 		212 35,51%
  • Beatrice ADELINE
  • Emmanuel LAMY
  • Christiane LEFRANÇOIS
Participation au scrutin Le Perrey
Taux de participation 66,28%
Taux d'abstention 33,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 625

Source : ministère de l’Intérieur

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