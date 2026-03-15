Résultat municipale 2026 au Perrey (27500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 au Perrey - Tour 1
- Election municipale 2026 au Perrey [EN DIRECT]
- Bureaux de vote au Perrey
- Le Perrey (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Perrey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Perrey, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 au Perrey [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe MARIE (16 élus) ENSEMBLE POUR LE PERREY
|385
|64,49%
|
|Beatrice ADELINE (3 élus) AGIR POUR PERREY
|212
|35,51%
|
|Participation au scrutin
|Le Perrey
|Taux de participation
|66,28%
|Taux d'abstention
|33,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|625
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 au Perrey [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales du Perrey en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 au Perrey
19:17 - Élections municipales au Perrey : impact de la démographie et de l'économie locale
Au Perrey, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Avec une densité de population de 57 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,84%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,99%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 696 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,10%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Perrey mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,50% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.
17:57 - Le RN avance au Perrey
Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale au Perrey il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 35,42% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,86% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 31,11% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 59,28% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,71% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,97% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,37% le dimanche suivant et la victoire de Kévin Mauvieux.
16:58 - Perrey classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales au Perrey, l'abstention touchait 65,09 % des électeurs, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors qu'en raison du Covid, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 19,35 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,72 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,40 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,05 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipale 2026 au Perrey, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.
15:59 - Perrey : retour sur les derniers scrutins en date
Le rendez-vous des Européennes de 2024 au Perrey avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,71%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 10,48% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Perrey avaient ensuite placé en tête Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 53,97% au premier tour, devant Marie Tamarelle Verhaeghe (Ensemble !) avec 20,15%. Le second round n'a pas changé grand chose, Kévin Mauvieux culminant à 60,37% des votes dans la commune. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Le Perrey restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Quels furent les résultats municipaux du Perrey lors de la dernière présidentielle ?
La synthèse des votes de 2022 dépeint Le Perrey comme un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Le Perrey choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,42% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 23,57%. Lors de la finale de l'élection au Le Perrey, les électeurs accordaient 55,86% pour Marine Le Pen, contre 44,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Perrey plébiscitaient Kévin Mauvieux (RN) avec 31,11% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Kévin Mauvieux virant de nouveau en tête avec 59,28% des voix.
12:58 - Une fiscalité en hausse au Perrey qui influencera le résultat du vote
Côté fiscalité du Perrey, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 503 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 293 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à un peu plus de 29,45 % en 2024, comme en 2020. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 13 000 euros en 2024. Un montant loin des 96 400 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 9,04 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 au Perrey
Comment s'était achevé le dernier scrutin municipal au Perrey ? Sans aucune opposition, 'Ensemble pour le perrey' a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 au Perrey, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors des résultats de ces municipales sera de déterminer si une vraie opposition parvient à se structurer face à cette domination. Avec la publication des candidatures, un début de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni.
09:57 - Elections au Perrey : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Lors des municipales précédentes, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats aux municipales au Perrey. Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote du Perrey. Pour obtenir les résultats des élections municipales au Perrey dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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