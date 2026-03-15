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19:17 - Élections municipales au Perrey : impact de la démographie et de l'économie locale Au Perrey, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Avec une densité de population de 57 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,84%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,99%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 696 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,10%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Perrey mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,50% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN avance au Perrey Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale au Perrey il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 35,42% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,86% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 31,11% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 59,28% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,71% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,97% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,37% le dimanche suivant et la victoire de Kévin Mauvieux.

16:58 - Perrey classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales au Perrey, l'abstention touchait 65,09 % des électeurs, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors qu'en raison du Covid, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 19,35 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,72 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,40 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,05 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipale 2026 au Perrey, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Perrey : retour sur les derniers scrutins en date Le rendez-vous des Européennes de 2024 au Perrey avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,71%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 10,48% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Perrey avaient ensuite placé en tête Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 53,97% au premier tour, devant Marie Tamarelle Verhaeghe (Ensemble !) avec 20,15%. Le second round n'a pas changé grand chose, Kévin Mauvieux culminant à 60,37% des votes dans la commune. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Le Perrey restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux du Perrey lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Le Perrey comme un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Le Perrey choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,42% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 23,57%. Lors de la finale de l'élection au Le Perrey, les électeurs accordaient 55,86% pour Marine Le Pen, contre 44,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Perrey plébiscitaient Kévin Mauvieux (RN) avec 31,11% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Kévin Mauvieux virant de nouveau en tête avec 59,28% des voix.

12:58 - Une fiscalité en hausse au Perrey qui influencera le résultat du vote Côté fiscalité du Perrey, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 503 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 293 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à un peu plus de 29,45 % en 2024, comme en 2020. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 13 000 euros en 2024. Un montant loin des 96 400 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 9,04 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 au Perrey Comment s'était achevé le dernier scrutin municipal au Perrey ? Sans aucune opposition, 'Ensemble pour le perrey' a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 au Perrey, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors des résultats de ces municipales sera de déterminer si une vraie opposition parvient à se structurer face à cette domination. Avec la publication des candidatures, un début de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni.