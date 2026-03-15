Résultat municipale 2026 au Perrier (85300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Perrier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Perrier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Perrier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maher ABU AITA
Maher ABU AITA (16 élus) LE PERRIER, ON AVANCE 		843 68,43%
  • Maher ABU AITA
  • Isabelle GALIPAUD
  • Yannick CHAUVIN
  • Pauline ARTUS
  • Pierre POUGEARD
  • Noëmie VRIGNAUD
  • Julien AVERTY
  • Fabienne PONTOIZEAU
  • Guillaume CAIVEAU
  • Martine BESSEAU
  • Dorian HARDY
  • Sabine BILLET
  • Stéphane JANOVET
  • Lisa MOURAIN
  • Xavier LAVOIX
  • Elodie COUTHOUIS
Eric MAUVOISIN-DELAVAUD
Eric MAUVOISIN-DELAVAUD (3 élus) UNION PREROISE 		389 31,57%
  • Eric MAUVOISIN-DELAVAUD
  • Emmanuella DEJONCKHEERE
  • Thierry BLANCHET
Participation au scrutin Le Perrier
Taux de participation 68,63%
Taux d'abstention 31,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 1 302

Source : ministère de l’Intérieur

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