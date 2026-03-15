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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi au Perrier Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Perrier, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 210 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 191 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 689 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (72,71%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 43,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,62%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 519 euros/an. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui au Perrier contribue à édifier l'avenir de la France.

17:57 - Quelle influence du RN au Perrier aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale au Perrier en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 31,23% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,08% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 30,68% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national obtenait 45,03% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 43,11% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 44,09% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il l'emportera d'ailleurs avec 51,89% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Stéphane Buchou.

16:58 - Les électeurs du Perrier peu mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche au Perrier, le premier tour de l'élection municipale avait vu 40,42 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 669 votants qui s'étaient manifestés alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 76,53 % de participation dans la ville (contre 23,47 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 52,07 % des électeurs (soit environ 955 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,29 %, bien au-delà des 45,36 % enregistrés en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises. Pour cette élection municipale, cette contingence au Perrier sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Perrier lors de la dernière année électorale ? Le panorama politique du Le Perrier a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire bleu marine. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs du Perrier avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,11% des votes. Les élections législatives au Perrier provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 44,09% au premier tour, devant Stéphane Buchou (Ensemble !) avec 29,85%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascal Dubin culminant à 51,89% des votes sur place.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité du Perrier apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique La physionomie politique de Le Perrier dessine une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Le Perrier privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,23%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 31,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,92% pour Emmanuel Macron, contre 49,08% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Perrier soutenaient en priorité Stéphane Buchou (Ensemble !) avec 35,35% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,97% des suffrages.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres clés du Perrier Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 au Perrier, le taux de la taxe d'habitation est passé à 25,37 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 123 800 euros environ, loin des quelque 517 500 euros enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux au Perrier atteint désormais 29,32 % en 2024 (contre 11,08 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal au Perrier a atteint 554 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 641 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections au Perrier Les résultats des précédentes municipales au Perrier ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Le perrier en action' a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 au Perrier, cette dynamique pose les bases. À l'occasion de ces nouvelles élections cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition se manifeste face à cette domination. Avec la publication des candidatures, un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été apporté.