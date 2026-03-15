Résultat de l'élection municipale 2026 au Petit-Quevilly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Petit-Quevilly

Tête de listeListe
Charlotte Goujon
Charlotte Goujon Liste d'union à gauche
Ensemble et solidaires pour demain
  • Charlotte Goujon
  • Gérard Babin
  • Tiphaine Berthelot
  • Pascal Rigaud
  • Amani Hannachi
  • Ibrahim Mabrouk
  • Angelina Lelarge
  • Clément Lefebvre
  • Mihaela Delamare
  • Dogan Altundere
  • Véronique Potel
  • Jean-François Hazard
  • Honorine Clavier
  • Florent Mottet
  • Fatima Yesilyurt
  • Stéphane Malétras
  • Hadjiria Fatmi
  • Christophe Morin
  • Anne Corbin
  • Hakim Rahmoun
  • Béatrice Le Petitcorps
  • Kévin Amédée
  • Khoudié Kanouté
  • Mamadou Lamine Sow
  • Anne-Marie Claude
  • Guillaume Lasne
  • Houria Mebarki
  • Guillaume Beuriot
  • Mathilde Hie
  • Matthis Moreau
  • Océane Aubert
  • Paul Lheureux
  • Lolita Demiselle-Gosselin
  • Mokrane Halaleche
  • Hélène Vincent
  • Samir Mulbocus
  • Yvette Avenel
Leila Messaoudi
Leila Messaoudi Liste de La France insoumise
DECIDONS PETIT-QUEVILLY
  • Leila Messaoudi
  • Julien Martin
  • Fadila Medhem
  • Pierre Le Saout
  • Diana Ortega
  • Jacques Mendy
  • Doris Genevriere
  • Alexis Despois
  • Sophia Rabhi
  • Olaf Van Aken
  • Isabelle Segrestin
  • Alexandre Bertin Lemaire
  • Pauline Chagneaud
  • Patrice Pedrini
  • Estelle Hardi
  • Huseyin Cakir
  • Elisabeth Appère
  • Diego Cocagne
  • Camille Beauné
  • Pierre-Emmanuel Martin
  • Patricia Bertin
  • Julien Mudie
  • Monique Landry
  • Jaime Ortega
  • Alice Guibert
  • Thomas Petrel
  • Maëva Hardi
  • Christian Morin
  • Hafida Fandi
  • François Bieules
  • Noa Morin
  • Mohamed Lach-Gar
  • Ethel Guillaumat
  • Claude Bazin
  • Corinne Baldassi
Karine Boucher-Müller
Karine Boucher-Müller Liste divers centre
Le nouvel élan pour Petit-Quevilly
  • Karine Boucher-Müller
  • Laurent Berment
  • Rajaa Laaraj
  • Kévin Zurita Leuba
  • Annie Rimbert
  • El Houcine Zafini
  • Messaouda Matouk
  • Vincent Boucher
  • Sonia Lelièvre
  • Blas Garcia Castellano
  • Sylvienne Tchissambou
  • Michel Cordier
  • Floriane Maldélar
  • Mario Bellesi
  • Nadège Levêque
  • Yassin Al Buyakubi
  • Sandrine Dhennin
  • Roger Spinos
  • Zahra Bouhout
  • Ulrich Louamba
  • Cynthia Tchissambou
  • Nylson Spinos
  • Mariam Diallo
  • Mohamed Zafini
  • Magalie Lormelet
  • Richard Mayala Diazabakana
  • Armelle Bonay
  • Ilyes Amrouchi
  • Marie-Rose Dubuc
  • Redouane Zirour
  • Khadjidia Bathily
  • Ayoub Olbrdad
  • Samira Aouragh
  • Ramzi Belkadi
  • Filomena Iennarella
  • Amine Amahal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlotte Goujon
Charlotte Goujon (28 élus) Changeons d'ère 		2 237 56,19%
  • Charlotte Goujon
  • Bruno Nouali
  • Sophie Motte
  • Pascal Rigaud
  • Ramatoulaye Gueye
  • Martial Obin
  • Muriel Toscani
  • Jean-François Hazard
  • Mihaela Delamare
  • Gérard Babin
  • Maryvonne Sinoquet
  • Samir Mulbocus
  • Tiphaine Berthelot
  • Daniel Aubert
  • Mélanie Lemoine
  • Abdelghani Rabhi
  • Amani Hannachi
  • Nicolas Richaud
  • Julie Cuipek
  • Philippe Lescot
  • Doris Gane
  • Ibrahim Mabrouk
  • Anne Corbin
  • Pierre-Jean Perron
  • Mylène Trouillet
  • Emanuil Kanchev
  • Angelina Lelarge
  • Florent Mottet
Nicolas Goury
Nicolas Goury (4 élus) Rassemblement national pour petit-quevilly 		931 23,38%
  • Nicolas Goury
  • Annick Vardon
  • Claude Frouin
  • Valerie Lafeve
William Tchamaha
William Tchamaha (2 élus) Bien vivre petit quevilly 		475 11,93%
  • William Tchamaha
  • Tiphaine Colas
Leila Messaoudi
Leila Messaoudi (1 élu) Décidons petit quevilly 		338 8,49%
  • Leila Messaoudi
Participation au scrutin Le Petit-Quevilly
Taux de participation 32,85%
Taux d'abstention 67,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 083

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Sanchez
Frédéric Sanchez (29 élus) Ensemble pour petit-quevilly 		3 928 66,16%
  • Frédéric Sanchez
  • Charlotte Goujon
  • André Delestre
  • Mihaela Delamare
  • Martial Obin
  • Françoise Duquenne
  • Jean-Louis De Giovanni
  • Victoire Okouya
  • Gérard Babin
  • Tiphaine Berthelot
  • Philippe Dupray
  • Amani Hannachi
  • Bruno Nouali
  • Muriel Toscani
  • Manuel Nogueira Pineu
  • Annick Royou
  • Pascal Rigaud
  • Claude Sellincourt
  • Olivier Lefevre
  • Scarlet Lacaille
  • Ibrahim Mabrouk
  • Catherine Devic
  • Jean-François Hazard
  • Maryvonne Sinoquet
  • Paul Lheureux
  • Patricia Porche
  • Idrissa Soumare
  • Carole Serdobbel
  • Antoine Crespo
Jacques Gaillard
Jacques Gaillard (6 élus) Le petit-quevilly bleu marine 		2 009 33,83%
  • Jacques Gaillard
  • Claire Jeannin
  • Claude Frouin
  • Eliane Denis
  • Pierre Kerzerho
  • France Collas
Participation au scrutin Le Petit-Quevilly
Taux de participation 50,17%
Taux d'abstention 49,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,86%
Nombre de votants 6 374

Villes voisines du Petit-Quevilly

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