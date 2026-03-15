Résultat de l'élection municipale 2026 au Petit-Quevilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Petit-Quevilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Petit-Quevilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Petit-Quevilly.
L'actu des élections municipales 2026 au Petit-Quevilly
13:46 - Les impôts locaux au Petit-Quevilly, un thème de campagne ?
Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 au Petit-Quevilly, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 18,42 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 151 500 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 4,15763 millions d'euros (4 157 630 € très exactement) engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux au Petit-Quevilly atteint désormais un peu moins de 58,58 % en 2024 (contre 33,22 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Petit-Quevilly a représenté 1 044 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 905 € relevés en 2020.
11:59 - Le résultat des dernières élections au Petit-Quevilly
Au Petit-Quevilly, lors des municipales de 2020, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Charlotte Goujon (Union de la gauche) a creusé l'écart en recueillant 56,19% des bulletins. Sur la seconde marche, Nicolas Goury (Rassemblement National) a recueilli 23,38% des suffrages. William Tchamaha (Union du centre) était à la troisième place, réunissant 11,93% des bulletins. Cette victoire au premier tour de la candidate Union de la gauche a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 au Petit-Quevilly, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales au Petit-Quevilly : horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les habitants du Petit-Quevilly sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote du Petit-Quevilly. Pour obtenir les résultats des élections municipales au Petit-Quevilly dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Petit-Quevilly
|Tête de listeListe
|
Charlotte Goujon
Liste d'union à gauche
Ensemble et solidaires pour demain
|
|
Leila Messaoudi
Liste de La France insoumise
DECIDONS PETIT-QUEVILLY
|
|
Karine Boucher-Müller
Liste divers centre
Le nouvel élan pour Petit-Quevilly
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charlotte Goujon (28 élus) Changeons d'ère
|2 237
|56,19%
|
|Nicolas Goury (4 élus) Rassemblement national pour petit-quevilly
|931
|23,38%
|
|William Tchamaha (2 élus) Bien vivre petit quevilly
|475
|11,93%
|
|Leila Messaoudi (1 élu) Décidons petit quevilly
|338
|8,49%
|
|Participation au scrutin
|Le Petit-Quevilly
|Taux de participation
|32,85%
|Taux d'abstention
|67,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 083
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Sanchez (29 élus) Ensemble pour petit-quevilly
|3 928
|66,16%
|
|Jacques Gaillard (6 élus) Le petit-quevilly bleu marine
|2 009
|33,83%
|
|Participation au scrutin
|Le Petit-Quevilly
|Taux de participation
|50,17%
|Taux d'abstention
|49,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,86%
|Nombre de votants
|6 374
Villes voisines du Petit-Quevilly
- Le Petit-Quevilly (76140)
- Ecole primaire au Petit-Quevilly
- Maternités au Petit-Quevilly
- Crèches et garderies au Petit-Quevilly
- Classement des collèges au Petit-Quevilly
- Salaires au Petit-Quevilly
- Impôts au Petit-Quevilly
- Dette et budget du Petit-Quevilly
- Climat et historique météo du Petit-Quevilly
- Accidents au Petit-Quevilly
- Délinquance au Petit-Quevilly
- Inondations au Petit-Quevilly
- Nombre de médecins au Petit-Quevilly
- Pollution au Petit-Quevilly
- Entreprises au Petit-Quevilly
- Prix immobilier au Petit-Quevilly