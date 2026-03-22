Résultat municipale 2026 au Pian-Médoc (33290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Pian-Médoc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pian-Médoc, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Pian-Médoc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie GARNIER (23 élus) Avec Vous, Au Coeur du Pian-Médoc
|1 981
|57,64%
|
|Thierry DELPECH (6 élus) POUR L'AVENIR DU PIAN MEDOC
|1 456
|42,36%
|
|Participation au scrutin
|Le Pian-Médoc
|Taux de participation
|63,42%
|Taux d'abstention
|36,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|3 542
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Pian-Médoc - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie GARNIER (Ballotage) Avec Vous, Au Coeur du Pian-Médoc
|1 560
|43,82%
|Thierry DELPECH (Ballotage) POUR L'AVENIR DU PIAN MEDOC
|1 383
|38,85%
|Alexis TOUSSAINT (Ballotage) UN PIAN COMMUN
|617
|17,33%
|Participation au scrutin
|Le Pian-Médoc
|Taux de participation
|64,77%
|Taux d'abstention
|35,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|3 616
Election municipale 2026 au Pian-Médoc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Pian-Médoc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Pian-Médoc.
L'actu des élections municipales 2026 au Pian-Médoc
18:38 - En marge de la dissolution, comment Pian-Médoc a-t-elle voté ?
L'orientation des électeurs du Pian-Médoc a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Lors des dernières européennes, le podium au Pian-Médoc s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (32,71%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,69%) et Valérie Hayer (15,99%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Pian-Médoc avaient ensuite propulsé aux avants-postes Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 36,36% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 32,92%. Au second tour, c'est en revanche Pascale Got (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 55,27% des suffrages exprimés.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections au Pian-Médoc
Au Pian-Médoc, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Didier Mau (Divers) a raflé la première place en rassemblant 1 457 suffrages (67,08%). À ses trousses, Alexis Toussaint (Divers) a recueilli 715 suffrages en sa faveur (32,91%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 au Pian-Médoc, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les habitants du Pian-Médoc doivent trancher entre 2 listes
D'après les candidatures officielles au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Thierry Delpech, à la tête de "Pour L'avenir Du Pian Medoc" (LDIV) et Virginie Garnier (LDIV) et sa liste "Avec Vous, Au Coeur Du Pian-Médoc". Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Alexis Toussaint n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. L'horaire de fermeture des 5 bureaux de vote du Pian-Médoc a été défini à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête au Pian-Médoc avant le 2e tour de cette élection municipale 2026 ?
Pour le premier tour des élections municipales au Pian-Médoc, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin s'est soldé par une participation de 64,77 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Virginie Garnier qui a dominé en s'adjugeant 43,82 % des bulletins valides. Derrière, Thierry Delpech est arrivé en deuxième position avec 38,85 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 17,33 %, Alexis Toussaint a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Villes voisines du Pian-Médoc
- Le Pian-Médoc (33290)
- Ecole primaire au Pian-Médoc
- Maternités au Pian-Médoc
- Crèches et garderies au Pian-Médoc
- Classement des collèges au Pian-Médoc
- Salaires au Pian-Médoc
- Impôts au Pian-Médoc
- Dette et budget du Pian-Médoc
- Climat et historique météo du Pian-Médoc
- Accidents au Pian-Médoc
- Délinquance au Pian-Médoc
- Inondations au Pian-Médoc
- Nombre de médecins au Pian-Médoc
- Pollution au Pian-Médoc
- Entreprises au Pian-Médoc
- Prix immobilier au Pian-Médoc