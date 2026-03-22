Résultat municipale 2026 au Pian-Médoc (33290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Pian-Médoc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pian-Médoc, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Pian-Médoc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie GARNIER
Virginie GARNIER (23 élus) Avec Vous, Au Coeur du Pian-Médoc 		1 981 57,64%
  • Virginie GARNIER
  • Jean DUPONT
  • Séverine ATLAN
  • Michel ROUHET
  • Christel BRICLER
  • Stéphane SAUBUSSE
  • Nadia COUAILLET
  • David BARBÉ
  • Aurélie GELIS
  • Kevin BOSSUET
  • Lydia HURTADO
  • François ROUET
  • Françoise OLLIVIER
  • Alain SOUDEIX
  • Fiona VILLOT
  • Geoffrey GARCIA
  • Celine SEUGET
  • Yohann MALBRANCQ
  • Danièle SANZ
  • Nicolas JASKOT
  • Charlotte LAGUERRE
  • Mike FERREIRA
  • Dominique LEPLAIDEUR
Thierry DELPECH
Thierry DELPECH (6 élus) POUR L'AVENIR DU PIAN MEDOC 		1 456 42,36%
  • Thierry DELPECH
  • Christine CORNET
  • Franck SIMONNET
  • Céline DIOGO-GOYER
  • Jean-Philippe BOISSEAU
  • Claudine ROY
Participation au scrutin Le Pian-Médoc
Taux de participation 63,42%
Taux d'abstention 36,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 3 542

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Pian-Médoc - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie GARNIER
Virginie GARNIER (Ballotage) Avec Vous, Au Coeur du Pian-Médoc 		1 560 43,82%
Thierry DELPECH
Thierry DELPECH (Ballotage) POUR L'AVENIR DU PIAN MEDOC 		1 383 38,85%
Alexis TOUSSAINT
Alexis TOUSSAINT (Ballotage) UN PIAN COMMUN 		617 17,33%
Participation au scrutin Le Pian-Médoc
Taux de participation 64,77%
Taux d'abstention 35,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 3 616

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