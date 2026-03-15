Résultat municipale 2026 au Pin (77181) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Pin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Pin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lydie WALLEZ
Lydie WALLEZ (16 élus) CONTINUONS POUR LE PIN 		455 69,57%
  • Lydie WALLEZ
  • Patrick PATUROT
  • Catherine LAGNES
  • Nuno RIBEIRO
  • Elisabeth CHHIENG
  • Jean-François PAGE
  • Grazyna ZITO
  • Julien FORT
  • Stéphanie RODRIGUES
  • Peter SCHILTZ
  • Madison PODEVIN
  • Julien DENIS
  • Maxine MORIS
  • Karim DERRAZ
  • Sandrine RAMES
  • Stéphane GILLOT
Nabila FLIH
Nabila FLIH (3 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE PIN 		199 30,43%
  • Nabila FLIH
  • Fabrice LOUBIER
  • Laurianne THOMAS
Participation au scrutin Le Pin
Taux de participation 62,73%
Taux d'abstention 37,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 670

Source : ministère de l’Intérieur

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