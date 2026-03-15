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19:20 - Élections municipales au Pin : impact de la démographie et de l'économie locale Au Pin, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les municipales. Avec une densité de population de 228 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,14%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 687 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,55%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,70%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Pin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 23,35% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Le RN progresse-t-il au Pin ? Le mouvement nationaliste était absent à la dernière municipale au Pin il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 31,39% des voix lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,60% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 35,62% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 57,03% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,91% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 50,30% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,84% lors du vote final et la victoire de Ersilia Soudais.

16:58 - Quelle participation attendre au Pin aux municipales ? Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 au Pin, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 34,53 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, une mobilisation modeste. C'étaient 355 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 75,51 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 50,87 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,38 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,56 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Le Pin comme une ville moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Pin a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Le Pin restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, affermissant encore un peu plus son positionnement. Les élections européennes 2024 au Pin avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,91%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 10,44% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Pin avaient ensuite favorisé Agnès Laffite (Rassemblement National) avec 50,30% au premier tour, devant Ersilia Soudais (Union de la gauche) avec 23,36%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Agnès Laffite culminant à 58,84% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Le Pin : des verdicts éminemment instructifs lors des élections il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Pin plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 31,39% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,60% pour Marine Le Pen, contre 49,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Le Pin portaient leur choix sur Didier Bernard (RN) avec 35,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Didier Bernard virant de nouveau en tête avec 57,03% des voix.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont stables au Pin En matière d'impôts locaux au Pin, la somme moyenne réglée par ménage imposable a atteint 892 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 815 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 35,02 % en 2024 (contre 17,02 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 25 650 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 337 930 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 17,18 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Les résultats de la liste "Continuons Ensemble Pour Le Pin" à la municipale de 2020 au Pin Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux scores des dernières municipales au Pin. Unique liste en présence, 'Continuons ensemble pour le pin' a naturellement rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Pin, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de ce scrutin sans réelle concurrence. La liste des candidats (voir ci-dessous) donne assurément d'ores et déjà un début de réponse.