Résultat de l'élection municipale 2026 au Plan-de-la-Tour : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Plan-de-la-Tour [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Plan-de-la-Tour sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Plan-de-la-Tour.
L'actu des élections municipales 2026 au Plan-de-la-Tour
11:46 - Les résultats du premier tour des municipales au Plan-de-la-Tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales au Plan-de-la-Tour dimanche dernier, le rendez-vous a mobilisé 60,54 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Alexandre Latil qui a pris la pole position en rassemblant 36,62 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Thierry Reveillon s'est classé deuxième avec 34,40 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Pierre Arnal a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Christiane Fournier-Neri a rassemblé 11,27 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Plan-de-la-Tour
Le deuxième tour des élections municipales au Plan-de-la-Tour a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Arnal
Divers
PIERRE ARNAL UN SOUFFLE NOUVEAU POUR NOTRE VILLAGE
|
|
Alexandre Latil
Divers
L'avenir Ensemble
|
|
Thierry Reveillon
Divers
ENSEMBLE, RÉVEILLONS LE CARACTÈRE DE NOTRE VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Plan-de-la-Tour
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre LATIL (Ballotage) L'avenir Ensemble
|627
|36,62%
|Thierry REVEILLON (Ballotage) ENSEMBLE, RÉVEILLONS LE CARACTÈRE DE NOTRE VILLAGE
|589
|34,40%
|Pierre ARNAL (Ballotage) PIERRE ARNAL UN SOUFFLE NOUVEAU POUR NOTRE VILLAGE
|303
|17,70%
|Christiane FOURNIER-NERI (Ballotage) LE PLAN DE LA TOUR, DEMAIN TRADITION ET MODERNITÉ
|193
|11,27%
|Participation au scrutin
|Le Plan-de-la-Tour
|Taux de participation
|60,54%
|Taux d'abstention
|39,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|1 752
Source : ministère de l’Intérieur
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