Résultat de l'élection municipale 2026 au Plan-de-la-Tour : les résultats du 2e tour

Programme de Pierre Arnal à Le Plan-de-la-Tour (PIERRE ARNAL UN SOUFFLE NOUVEAU POUR NOTRE VILLAGE)

Amélioration de la qualité de vie

Le projet vise à améliorer le bien-être quotidien des habitants en mettant l'accent sur la sécurité, la solidarité et la convivialité. Ces éléments sont essentiels pour créer un village vivant et harmonieux. L'objectif est de s'assurer que chaque résident se sente écouté et respecté.

Vitalité économique

Renforcer la vitalité des acteurs économiques est une priorité pour soutenir les commerces, artisans et agriculteurs locaux. Ces professionnels sont cruciaux pour l'équilibre et l'attractivité de la commune. Le projet vise à créer un environnement favorable à leur développement et à leur succès.

Protection de l'environnement

La protection et la valorisation de l'environnement sont au cœur des préoccupations du projet. Il s'agit de transmettre un patrimoine naturel préservé, géré de manière responsable. L'objectif est de garantir un cadre de vie sain pour les générations futures.

Engagement communautaire

Le projet ambitionne de créer un village plus uni, dynamique et ouvert, tout en restant fidèle à son âme. Il encourage l'entraide, le partage et l'implication des habitants dans la vie communautaire. L'idée est de bâtir un avenir commun où chacun a sa place.