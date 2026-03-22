Résultat de l'élection municipale 2026 au Plan-de-la-Tour : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Plan-de-la-Tour

Le deuxième tour des élections municipales au Plan-de-la-Tour a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Arnal
Pierre Arnal Divers
PIERRE ARNAL UN SOUFFLE NOUVEAU POUR NOTRE VILLAGE
  • Pierre Arnal
  • Christel Jusserand
  • Vivian Carrion
  • Christine Ghio
  • Frederic Bonnin
  • Peggy Dallongeville
  • Yannick Véré
  • Carole Vella
  • Yannick Gazeau
  • Corine Lanteri
  • Paolo Le Borgne
  • Nathalie de Sousa
  • Robert Miceli
  • Nicole Di Luca
  • Frederic Bransiec
  • Sandrine Saurin
  • Wilfrid Soliwoda
  • Anaïs Ferreira
  • Philippe Blanchet
  • Fabienne Trastour
  • Hugo Rodriguez
  • Sophie Horay
  • Yoann Ferriz
Alexandre Latil
Alexandre Latil Divers
L'avenir Ensemble
  • Alexandre Latil
  • Marie Binet
  • Gérald Olivier
  • Corinne Bez
  • Benoit Marlin
  • Marie-Pierre Debuchy
  • Fabien Banet
  • Lina Marcantoni
  • Nicolas Rosadini
  • Justine Faitot
  • Florian Pignol
  • Patricia Gonnet
  • Thomas Jaudel
  • Antonia Proriol
  • Stéphane Berenguier
  • Peggy Amat
  • Fabien Salducci
  • Stéphanie Bourdon-Simon
  • Cédric Olivier
  • Céline Ginier
  • Sacha Macquet
  • Danielle Derouineau-Hugol
  • Yannick Cannova
  • Nadia Danckof
  • Renaud Dochier
Thierry Reveillon
Thierry Reveillon Divers
ENSEMBLE, RÉVEILLONS LE CARACTÈRE DE NOTRE VILLAGE
  • Thierry Reveillon
  • Vanessa Melloul
  • Jean-Marc Géry
  • Anita Estevinho
  • Cédric Paris
  • Sophie Dumont
  • Laurent Savarese
  • Karine Autreux
  • Philippe Poincloux
  • Christine Dubois
  • Jacques Kauffmann
  • Emmanuelle Dupre
  • Michel Morabito
  • Candice Clareboudt
  • Stéphane Zalinski
  • Christelle Jardin
  • Sébastien Martin-Laval
  • Florence Berenguier
  • François Roygnan
  • Murielle Maresu
  • Olivier Cavallo
  • Julie Periolat
  • Jean-Pierre Cachera

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Plan-de-la-Tour

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre LATIL
Alexandre LATIL (Ballotage) L'avenir Ensemble 		627 36,62%
Thierry REVEILLON
Thierry REVEILLON (Ballotage) ENSEMBLE, RÉVEILLONS LE CARACTÈRE DE NOTRE VILLAGE 		589 34,40%
Pierre ARNAL
Pierre ARNAL (Ballotage) PIERRE ARNAL UN SOUFFLE NOUVEAU POUR NOTRE VILLAGE 		303 17,70%
Christiane FOURNIER-NERI
Christiane FOURNIER-NERI (Ballotage) LE PLAN DE LA TOUR, DEMAIN TRADITION ET MODERNITÉ 		193 11,27%
Participation au scrutin Le Plan-de-la-Tour
Taux de participation 60,54%
Taux d'abstention 39,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 752

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Plan-de-la-Tour

En savoir plus sur Le Plan-de-la-Tour