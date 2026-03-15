Résultat municipale 2026 au Plan-de-la-Tour (83120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Plan-de-la-Tour a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Plan-de-la-Tour, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Plan-de-la-Tour [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre LATIL
Alexandre LATIL L'avenir Ensemble 		627 36,62%
Thierry REVEILLON
Thierry REVEILLON ENSEMBLE, RÉVEILLONS LE CARACTÈRE DE NOTRE VILLAGE 		589 34,40%
Pierre ARNAL
Pierre ARNAL PIERRE ARNAL UN SOUFFLE NOUVEAU POUR NOTRE VILLAGE 		303 17,70%
Christiane FOURNIER-NERI
Christiane FOURNIER-NERI LE PLAN DE LA TOUR, DEMAIN TRADITION ET MODERNITÉ 		193 11,27%
Participation au scrutin Le Plan-de-la-Tour
Taux de participation 60,54%
Taux d'abstention 39,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 752

Source : ministère de l’Intérieur

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