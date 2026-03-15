En direct

19:20 - Comment la composition démographique du Plan-de-la-Tour façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Le Plan-de-la-Tour fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 3 068 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 570 entreprises, Le Plan-de-la-Tour est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (53,28%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 168 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 8,51%, Le Plan-de-la-Tour se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,16%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 37 970 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Au Plan-de-la-Tour, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Le Plan-de-la-Tour : des élections marquées par la poussée RN Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale au Plan-de-la-Tour en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,97% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,17% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 18,20% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 47,76% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 46,56% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 56,41% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Quels niveaux de participation au Plan-de-la-Tour aux dernières élections ? L'abstention atteignait 44,57 % au Plan-de-la-Tour pour le premier tour des élections il y a six ans, un chiffre assez faible alors que le pays était touché par l'épidémie de coronavirus. Soulignons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français votent le plus. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 24,56 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,64 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 35,13 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,71 %. Si on tente de dégager une tendance, la ville apparaît donc sensiblement comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette réalité au Plan-de-la-Tour sera en tout cas une variable majeure pour ces municipales 2026.

15:59 - Comment Plan-de-la-Tour a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le paysage politique du Le Plan-de-la-Tour a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine. Lors des élections européennes, le résultat au Plan-de-la-Tour s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (46,56%), challengée par Valérie Hayer (12,25%) et Marion Maréchal (11,69%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Plan-de-la-Tour avaient ensuite placé en tête Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avec 56,41% au premier tour, devant Sereine Mauborgne (Majorité présidentielle) avec 26,52%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Plan-de-la-Tour : regard sur les résultats clés de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Le Plan-de-la-Tour portaient leur choix sur Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 30,83% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sereine Mauborgne virant de nouveau en tête avec 52,24% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Le Plan-de-la-Tour privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,97%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,17% pour Marine Le Pen, contre 41,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Le Plan-de-la-Tour une ville politiquement partagée.

12:58 - Fiscalité en hausse au Plan-de-la-Tour : un impact sur les municipales Pour ce qui est de la fiscalité au Plan-de-la-Tour, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 621 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 256 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 29,28 % en 2024 (contre près de 13,79 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 1,23963 million d'euros (1 239 630 € très exactement) de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 814 940 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,99 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Ensemble Pour Notre Esprit Village" majoritaire au Plan-de-la-Tour Il peut être instructif de s'intéresser aux scores des dernières municipales au Plan-de-la-Tour. Au soir du premier scrutin, Laurent Giubergia a pris les commandes en recueillant 35,95% des voix. En deuxième position, Thierry Reveillon a recueilli 354 votes (24,24%). Ce fossé conséquent plaçait la liste en tête dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Laurent Giubergia l'a finalement emporté avec 657 bulletins (42,74%), face à Frédéric Bransiec rassemblant 32,07% des votants et Thierry Reveillon obtenant 387 suffrages (25,17%). La dynamique est restée inchangée, l'écart se confirmant avec un succès incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Frédéric Bransiec a gagné le pari des ralliements en ajoutant 139 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.