Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Plessis-Bouchard sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Plessis-Bouchard.
L'actu des élections municipales 2026 au Plessis-Bouchard
13:45 - La question des impôts, une clé de l'élection au Plessis-Bouchard
En matière d'impôts locaux au Plessis-Bouchard, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 1 096 euros en 2024 (dernière année connue) contre 961 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,63 % en 2024 (contre près de 17,83 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 71 100 euros en 2024, bien en deçà des 2 412 230 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 14,72 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Les résultats de la liste "La Force De L'engagement Pour Le Plessis Bouchard" à l'élection de 2020 au Plessis-Bouchard
Les résultats des précédentes municipales au Plessis-Bouchard ont livré un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Gérard Lambert-Motte (Divers droite) a décroché la pole position en recueillant 75,35% des suffrages. À ses trousses, Luigi Nocera (Divers) a recueilli 24,64% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 au Plessis-Bouchard, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales au Plessis-Bouchard ont lieu aujourd'hui
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les électeurs du Plessis-Bouchard sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est affichée ci-dessous. Pour voter, les citoyens de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote du Plessis-Bouchard. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections municipales au Plessis-Bouchard dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard
|Tête de listeListe
|
Régis Pain
Liste divers droite
Vision Buccardesienne
|
|
Sylvie Cartier
Liste divers droite
ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE
|
|
Lounes Lachgar
Liste divers centre
Au Coeur Du Plessis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Lambert-Motte (26 élus) La force de l'engagement pour le plessis bouchard
|1 428
|75,35%
|
|Luigi Nocera (3 élus) Action citoyenne
|467
|24,64%
|
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Bouchard
|Taux de participation
|34,52%
|Taux d'abstention
|65,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 951
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Lambert-Motte (25 élus) Liste d'union republicaine
|2 122
|62,68%
|
|Fanny Boyer (2 élus) Une alternance, un avenir
|546
|16,12%
|
|Richard Passard (1 élu) 100% plessis-bouchard
|396
|11,69%
|
|Luigi Nocera (1 élu) Action citoyenne
|321
|9,48%
|
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Bouchard
|Taux de participation
|61,86%
|Taux d'abstention
|38,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Nombre de votants
|3 457
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