Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard

Tête de listeListe
Régis Pain
Régis Pain Liste divers droite
Vision Buccardesienne
  • Régis Pain
  • Tiphaine Galtayrie
  • Luigi Nocera
  • Elodie Perreton
  • Sébastien Raimbaut
  • Audrey Evrard
  • Maxime Touly
  • Gabrielle Jean-Alphonse
  • Yann Albaret
  • Aurélie Barian
  • Etienne Guerlin
  • Sophie Rousselet
  • Mickaël Bispo Pires
  • Cendrine Flock
  • Maxime Valenti
  • Cécilia Teixeira
  • Ludovic Rivet
  • Ophélie Beau
  • Cédric Ourriere
  • Nathalie Jean-Alphonse
  • Danish Bashir
  • Clara Zamblera
  • Marc Julien
  • Coralie Claich
  • Baptiste Pereira
  • Nadine Gauthier
  • Pierre Toublanc
  • Annaïg Dacal
  • Laurent Galtayrie
Sylvie Cartier
Sylvie Cartier Liste divers droite
ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE
  • Sylvie Cartier
  • Marc Toffin
  • Marie-Pierre Jezequel
  • Eric Chaumerliac
  • Nina Rafati
  • Wilfried Hamour
  • Carine Torossian
  • Fidèle Loubet
  • Mylène Dercy
  • David Cadet
  • Christèle Nespoulous
  • Jean-Pierre Moioli
  • Alice Ettaouir
  • David Colucci
  • Audrey Pelan
  • Patrice Merien
  • Carmen Barclais
  • Raoul Journo
  • Bahia Bouaicha
  • Eren Aytekin
  • Laurence Bouznad
  • Xavier Guery
  • Caroline Drouet
  • Arnaud Cocheteux
  • Murielle Drapin
  • Huong Tra Tran
  • Véronique Bertrand
  • Vincent Leneutre
  • Lou-Ann Kechadi
  • Denis Le Goff
  • Nadia Choulot
Lounes Lachgar
Lounes Lachgar Liste divers centre
Au Coeur Du Plessis
  • Lounes Lachgar
  • Lindsey Reis
  • Pierre Derveaux
  • Catherine Tallec
  • Dominique Misman
  • Alexandra Vigneron
  • Baptiste Dufaud
  • Isabelle Lerible
  • Hervé Grundman
  • Stéphanie Chemla
  • Yohan Coudenys
  • Corinne Le Chaffotec
  • Stéphane Brosse
  • Virginie Schilte
  • Guillaume Pougnand
  • Céline Nef
  • Marc Chauwin
  • Arwen Bertin
  • Thierry Darthenay
  • Erika Reilhan
  • Michel Lardinat
  • Teresa Philippon
  • Jérome Zonchello
  • Sophie Martinez
  • Hicham Bouharb
  • Anne-Sophie Surlina
  • Mathéo Pereira
  • Nathalie Moreau
  • Vincent Langard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Lambert-Motte
Gérard Lambert-Motte (26 élus) La force de l'engagement pour le plessis bouchard 		1 428 75,35%
  • Gérard Lambert-Motte
  • Marie-Pierre Jezequel
  • Pierre Le Bel
  • Sylvie Cartier
  • Raoul Journo
  • Mylène Dercy
  • Pierre Derveaux
  • Carine Torossian
  • Patrick Racine
  • Christèle Nespoulous
  • Xavier Guery
  • Laurence Bouznad
  • Serge Denis
  • Bahia Bouaïcha
  • Eric Chaumerliac
  • Alice Ettaouir
  • Erwan Thepault
  • Stephanie Douvier-Parsoire
  • Vincent Vannostal
  • Carmen Barclais
  • Patrice Merien
  • Isabelle Rousseau
  • Louis Darvoy
  • Nelly Feuillard
  • José Nerome
  • Séverine Lefebvre
Luigi Nocera
Luigi Nocera (3 élus) Action citoyenne 		467 24,64%
  • Luigi Nocera
  • Tiphaine Galtayrie
  • Régis Pain
Participation au scrutin Le Plessis-Bouchard
Taux de participation 34,52%
Taux d'abstention 65,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 951

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Lambert-Motte
Gérard Lambert-Motte (25 élus) Liste d'union republicaine 		2 122 62,68%
  • Gérard Lambert-Motte
  • Marie-Pierre Jezequel
  • Pierre Le Bel
  • Sylvie Cartier
  • Raoul Journo
  • Ginette Gilles
  • Roland Faury
  • Michèle Le Duedal
  • Didier Alexis
  • Mylène Dercy
  • José Nerome
  • Nelly Feuillard
  • Xavier Guery
  • Christèle Nespoulous
  • Vincent Vannostal
  • Fanny Liszka
  • Robert Rudloff
  • Ghislaine Gadois
  • Pierre Derveaux
  • Laetitia Woussen
  • Serge Denis
  • Bahia Bouaïcha
  • Patrice Merien
  • Isabelle Rousseau
  • Manuel Soares
Fanny Boyer
Fanny Boyer (2 élus) Une alternance, un avenir 		546 16,12%
  • Fanny Boyer
  • Emile Gandrillon
Richard Passard
Richard Passard (1 élu) 100% plessis-bouchard 		396 11,69%
  • Richard Passard
Luigi Nocera
Luigi Nocera (1 élu) Action citoyenne 		321 9,48%
  • Luigi Nocera
Participation au scrutin Le Plessis-Bouchard
Taux de participation 61,86%
Taux d'abstention 38,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 3 457

Villes voisines du Plessis-Bouchard

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