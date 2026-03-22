Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Plessis-Bouchard sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Plessis-Bouchard.
L'actu des élections municipales 2026 au Plessis-Bouchard
11:47 - Sylvie Cartier largement en tête des municipales dimanche dernier
Les élections municipales 2026 au Plessis-Bouchard ont vu Sylvie Cartier (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 43,61 % des voix. Derrière, Régis Pain (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 29,99 %. La confrontation a abouti à une domination très nette de la leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Lounes Lachgar, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin au Plessis-Bouchard, l'élection a enregistré une participation de 59,53 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Plessis-Bouchard
Le deuxième tour des élections municipales au Plessis-Bouchard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Régis Pain
Liste divers droite
Vision Buccardesienne
|
|
Sylvie Cartier
Liste divers droite
ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie CARTIER (Ballotage) ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE
|1 531
|43,61%
|Régis PAIN (Ballotage) Vision Buccardesienne
|1 053
|29,99%
|Lounes LACHGAR (Ballotage) Au Coeur Du Plessis
|927
|26,40%
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Bouchard
|Taux de participation
|59,53%
|Taux d'abstention
|40,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|3 581
Source : ministère de l’Intérieur
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