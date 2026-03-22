Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard : les résultats du 2e tour

Programme de Sylvie Cartier à Le Plessis-Bouchard (ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE)

Engagement citoyen

Les Plessis-Buccardésiennes et Plessis-Buccardésiens sont appelés à voter pour l'avenir de leur commune. Ce vote est crucial pour déterminer la qualité de vie à Plessis-Bouchard. L'engagement collectif est essentiel pour construire une ville qui répond aux attentes de ses habitants.

Programme responsable

Le programme proposé vise à établir une ligne directrice solide face au désengagement de l'État. Il inclut des engagements clairs en matière d'urbanisme, de sécurité et de services pour toutes les générations. Des projets structurants sont prévus pour améliorer l'infrastructure et le cadre de vie.

Équilibre entre expérience et renouveau

La liste présentée combine des élus expérimentés et de nouveaux visages engagés. Cette complémentarité est perçue comme une force pour sécuriser l'avenir tout en innovant. L'objectif est de maintenir un équilibre entre continuité et dynamisme dans la gestion de la commune.

Leadership féminin

La candidature d'une femme à la tête de l'équipe est mise en avant comme un atout pour le Plessis-Bouchard. L'expérience acquise en tant que première adjointe au Maire est un gage de compétence pour diriger la ville. Cette approche vise à renforcer l'écoute et l'action au service des citoyens.