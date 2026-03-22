Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Plessis-Bouchard

Le deuxième tour des élections municipales au Plessis-Bouchard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Régis Pain
Régis Pain Liste divers droite
Vision Buccardesienne
  • Régis Pain
  • Tiphaine Galtayrie
  • Luigi Nocera
  • Elodie Perreton
  • Sébastien Raimbaut
  • Audrey Evrard
  • Maxime Touly
  • Gabrielle Jean-Alphonse
  • Yann Albaret
  • Aurélie Barian
  • Etienne Guerlin
  • Sophie Rousselet
  • Mickaël Bispo Pires
  • Cendrine Flock
  • Maxime Valenti
  • Cécilia Teixeira
  • Ludovic Rivet
  • Ophélie Beau
  • Cédric Ourriere
  • Nathalie Jean-Alphonse
  • Danish Bashir
  • Clara Zamblera
  • Marc Julien
  • Coralie Claich
  • Baptiste Pereira
  • Nadine Gauthier
  • Pierre Toublanc
  • Annaïg Dacal
  • Laurent Galtayrie
Sylvie Cartier
Sylvie Cartier Liste divers droite
ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE
  • Sylvie Cartier
  • Marc Toffin
  • Marie-Pierre Jezequel
  • Eric Chaumerliac
  • Nina Rafati
  • Wilfried Hamour
  • Carine Torossian
  • Fidèle Loubet
  • Mylène Dercy
  • David Cadet
  • Christèle Nespoulous
  • Jean-Pierre Moioli
  • Alice Ettaouir
  • David Colucci
  • Audrey Pelan
  • Patrice Merien
  • Carmen Barclais
  • Raoul Journo
  • Bahia Bouaicha
  • Eren Aytekin
  • Laurence Bouznad
  • Xavier Guery
  • Caroline Drouet
  • Arnaud Cocheteux
  • Murielle Drapin
  • Huong Tra Tran
  • Véronique Bertrand
  • Vincent Leneutre
  • Lou-Ann Kechadi
  • Denis Le Goff
  • Nadia Choulot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CARTIER
Sylvie CARTIER (Ballotage) ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE 		1 531 43,61%
Régis PAIN
Régis PAIN (Ballotage) Vision Buccardesienne 		1 053 29,99%
Lounes LACHGAR
Lounes LACHGAR (Ballotage) Au Coeur Du Plessis 		927 26,40%
Participation au scrutin Le Plessis-Bouchard
Taux de participation 59,53%
Taux d'abstention 40,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 3 581

Source : ministère de l’Intérieur

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