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19:21 - Élections au Plessis-Bouchard : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population du Plessis-Bouchard peut-elle peser sur les résultats des municipales ? Dans la ville, 19,44% des résidents sont des enfants, et 7,42% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,78%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,91% et d'une population étrangère de 6,86% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (47,13%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Plessis-Bouchard, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN au Plessis-Bouchard ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales au Plessis-Bouchard il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 18,46% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,53% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 16,68% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, au Plessis-Bouchard comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,19% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,45% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,09% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation au Plessis-Bouchard La mobilisation s'élevait à 34,52 % pour le premier tour des municipales il y a six ans au Plessis-Bouchard, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le scrutin se tenait dans un contexte de pandémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 79,05 %. La mobilisation atteignait quant à elle 59,79 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,10 %, contre seulement 50,34 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée relativement attachée au vote face aux moyennes nationales. À l'occasion de ces municipales 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats du Plessis-Bouchard.

15:59 - Plessis-Bouchard : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les législatives au Plessis-Bouchard organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 30,45% au premier tour, devant Cécile Rilhac (Majorité présidentielle) avec 28,40%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Emmanuel Maurel (Union de la gauche), avec 56,91%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium au Plessis-Bouchard s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,19%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,44%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,91%). La physionomie politique du Le Plessis-Bouchard a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Le Plessis-Bouchard reste un territoire tourné vers le centre En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Plessis-Bouchard était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,40% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,48% pour Emmanuel Macron, contre 33,53% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Le Plessis-Bouchard soutenaient en priorité Cécile Rilhac (Ensemble !) avec 31,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,84%. Cette physionomie politique de Le Plessis-Bouchard dessine une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection au Plessis-Bouchard En matière d'impôts locaux au Plessis-Bouchard, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 1 096 euros en 2024 (dernière année connue) contre 961 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,63 % en 2024 (contre près de 17,83 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 71 100 euros en 2024, bien en deçà des 2 412 230 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 14,72 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "La Force De L'engagement Pour Le Plessis Bouchard" à l'élection de 2020 au Plessis-Bouchard Les résultats des précédentes municipales au Plessis-Bouchard ont livré un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Gérard Lambert-Motte (Divers droite) a décroché la pole position en recueillant 75,35% des suffrages. À ses trousses, Luigi Nocera (Divers) a recueilli 24,64% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 au Plessis-Bouchard, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.