Résultat municipale 2026 au Plessis-Bouchard (95130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Plessis-Bouchard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Plessis-Bouchard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Bouchard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CARTIER
Sylvie CARTIER ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE 		1 531 43,61%
Régis PAIN
Régis PAIN Vision Buccardesienne 		1 053 29,99%
Lounes LACHGAR
Lounes LACHGAR Au Coeur Du Plessis 		927 26,40%
Participation au scrutin Le Plessis-Bouchard
Taux de participation 59,53%
Taux d'abstention 40,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 3 581

Source : ministère de l’Intérieur

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