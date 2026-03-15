Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Robinson : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Plessis-Robinson

Tête de listeListe
Christophe Leroy
Christophe Leroy Liste d'union à gauche
Ambition Citoyenne Robinsonnaise
  • Christophe Leroy
  • Laurence Huguette Eymard
  • François Collin
  • Anne-Marie Chappe
  • Marc Lagarrigue
  • Sophie Feyrit
  • Éric Robert
  • Marie-Hélène Vidal-Setif
  • Michel Hurpeau
  • Rama Messaoudi
  • Philippe Poirier
  • Nathalie Launay
  • Pascal Sonneville
  • Chloé Doinet
  • Vivien Napolitano
  • Marie-Claude Loxq
  • André Lepeule
  • Nadine Fabiano
  • Benoît Segall
  • Monique Plé
  • Guy Cyril Martinet
  • Evelyne Lerner
  • Colas Géranton
  • Catherine Faguette
  • Hugues Feyrit
  • Nicole Goussaud
  • Jean-François Napolitano
  • Eliane Jeanne Varenne
  • Michel Girard
  • Sophie-Laurence Lepeule
  • Didier Bernard
  • Geneviève Reymann
  • Richard Grosjean
  • Monique Rivière
  • Raymond Le Manach
  • Christiane Brahic Pilorget
  • Claude Morin
Christophe Versini
Christophe Versini Liste du Rassemblement National
Préservons le Plessis-Robinson
  • Christophe Versini
  • Chloé El Baz
  • Clément Jacquemin
  • Carole Bianchi
  • Emmanuel Peignier
  • Caroline Soriaux
  • Marc Duret
  • Méline Ares
  • Sébastien Nidert
  • Hélène Barbier
  • Eric Gest
  • Nathalie Barthelemy
  • Jean-Luc Collin
  • Nadia Bando-Delaunay
  • Marcko Vervaët
  • Mireille Garofalo
  • Sébastien Finck
  • Marie-Christine Picard
  • Olivier Sergeur
  • Claude Bohers
  • Guy Poncet
  • Michèle Ledroit
  • Gérard Berlu
  • Martine Graindor
  • Killian Normand
  • Marie-France Coulombel
  • Henri Picard
  • Ghislaine Le Tilly
  • Bruno Cordesse
  • Virginie Barthelemy
  • Claude Jouhanneau
  • Louise Gobron
  • Joël Coulombel
  • Colette Gayet
  • Charles Garofalo
Philippe Pemezec
Philippe Pemezec Liste des Républicains
FIERS D'ÊTRE ROBINSONNAIS
  • Philippe Pemezec
  • Nathalie Léandri
  • Raphaël Lacaule
  • Béatrice Robin
  • Benoît Blot
  • Corinne Mare-Duguer
  • Christophe Hamiaux
  • Marjorie Nguyen
  • Frédéric Touadi
  • Delphine Bonnemye
  • Antoine Chevrie
  • Sarah Hamdi
  • Cyril Pécriaux
  • Fabienne Evano
  • Jacques Perrin
  • Corinne Gasnier
  • Alexandre Nedjar
  • Cécile Hays
  • Christophe Vasselin
  • Laurence Thibaut
  • Bernard Foisy
  • Marianna Adamyan
  • Jacques Vire
  • Sabrina Zaman
  • Nicolas Varin
  • Frédérique Gerbaud-Lamy
  • Éric Landeau
  • Elisabeth Dubois
  • Martial Bellier
  • Marguerite Henaine
  • Vincent Richefort
  • Lorraine Delafon
  • Karim Metheni
  • Catherine Grunberger
  • Cyril Devalet
  • Véronique Nicaud
  • Ludovic Roulois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Pemezec
Philippe Pemezec (31 élus) Le plessis-robinson, tout simplement 		6 120 71,77%
  • Philippe Pemezec
  • Nathalie Léandri
  • Jacques Perrin
  • Béatrice Robin
  • Benoît Blot
  • Marjorie Nguyen
  • Christophe Hamiaux
  • Corinne Mare Duguer
  • Frédéric Touadi
  • Elisabeth Dubois
  • Antoine Chevrie
  • Sarah Hamdi
  • Cyril Pecriaux
  • Fabienne Jan-Evano
  • Alexandre Nedjar
  • Corinne Gasnier
  • Christophe Vasselin
  • Cécile Hays
  • Marc Siffert Sirvent
  • Stéphanie Desmangles
  • Bernard Foisy
  • Sylvie Borie
  • Alban Larregle
  • Françoise Duchesne
  • Jacques Vire
  • Chantal Aumont
  • Joachim Malardel
  • Stéphanie Palumbo
  • Ludovic Roulois
  • Emmanuelle Moriceau Leveque
  • Rachid Aouchiche
Christophe Leroy
Christophe Leroy (2 élus) Ambition citoyenne 		1 204 14,11%
  • Christophe Leroy
  • Nathalie Launay
Christelle Carcone
Christelle Carcone (2 élus) Un souffle nouveau pour le plessis-robinson 		1 203 14,10%
  • Christelle Carcone
  • Jean-Paul Huteau
Participation au scrutin Le Plessis-Robinson
Taux de participation 44,85%
Taux d'abstention 55,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 735

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Pemezec
Philippe Pemezec (31 élus) Tous fiers du plessis-robinson 		9 643 77,02%
  • Philippe Pemezec
  • Nathalie Léandri
  • Jacques Perrin
  • Béatrice Robin
  • Benoît Blot
  • Linda Owens
  • Bernard Foisy
  • Corinne Mare Duguer
  • Frédéric Touadi
  • Elisabeth Dubois
  • Christophe Hamiaux
  • Françoise Duchesne
  • Alban Larregle
  • Chantal Aumont
  • Olivier Thomas
  • Christel Doniguian
  • Jean Emile Stevenon
  • Martine Orlando
  • Christophe Vasselin
  • Fabienne Jan-Evano
  • Joseph Gonzalez
  • Valérie Teissier
  • Cyril Pecriaux
  • Cécile Hays
  • Antoine Chevrie
  • Stephanie Rouger
  • Olivier Collin De L'hortet
  • Christiane Peltier
  • Joachim Malardel
  • Stephanie Desmangles
  • Alexandre Nedjar
Jean-François Papot
Jean-François Papot (4 élus) Donnons un autre avenir au plessis-robinson 		2 876 22,97%
  • Jean-François Papot
  • Béatrice Maubras
  • Christophe Leroy
  • Catherine Faguette Didi
Participation au scrutin Le Plessis-Robinson
Taux de participation 66,59%
Taux d'abstention 33,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Nombre de votants 12 908

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