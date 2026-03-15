Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Robinson : les infos en direct

Programme de Christophe Versini à Le Plessis-Robinson (Préservons le Plessis-Robinson)

Engagement Politique

Christophe VERSINI est un candidat engagé pour les élections municipales de mars 2026 au Plessis-Robinson. Juriste de formation, il a une expérience significative au sein du Conseil régional d’Île-de-France et à l’Assemblée nationale. Son parcours témoigne de son dévouement à l’intérêt général et à la vie politique locale.

Priorités de Campagne

Les priorités de Christophe VERSINI incluent la révision du plan local d'urbanisme pour lutter contre la bétonnisation. Il souhaite également renforcer la sécurité en augmentant la présence de la Police Municipale et en améliorant la coordination avec la Police Nationale. De plus, il propose des mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des familles, notamment par la baisse des impôts locaux.

Développement Local

Un des objectifs majeurs de Christophe VERSINI est de développer les services publics de proximité, en particulier en augmentant le nombre de places en crèches. Il envisage également un grand plan commerce pour soutenir les entreprises locales et revitaliser le tissu économique de la ville. La concertation avec les habitants et commerçants sera essentielle pour repenser le plan de stationnement.

Identité et Valeurs

Christophe VERSINI souhaite réaffirmer l'identité française au quotidien dans sa commune. Cela passe par des actions concrètes et une gestion municipale qui respecte les valeurs de la République. Son engagement se veut être un reflet des attentes des Robinsonnais et de leur désir de vivre dans une ville dynamique et sécurisée.