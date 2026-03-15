Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Robinson : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Robinson [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Plessis-Robinson sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Plessis-Robinson.
L'actu des élections municipales 2026 au Plessis-Robinson
13:46 - Les impôts locaux ont-ils été maîtrisés au Plessis-Robinson à l'approche des municipales 2026 ?
Concernant la pression fiscale du Plessis-Robinson, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 2 039 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 2 057 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 37,06 % en 2024 (contre 22,60 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 131 060 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 15,56038 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 20,05 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats au Plessis-Robinson
Les résultats des dernières municipales au Plessis-Robinson ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Philippe Pemezec (Les Républicains) a dominé les débats en récoltant 6 120 soutiens (71,77%). En deuxième position, Christophe Leroy (Union de la gauche) a capté 14,11% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Christelle Carcone (Union du centre), obtenant 14,10% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 au Plessis-Robinson, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales au Plessis-Robinson
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote du Plessis-Robinson sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. À l’occasion des municipales 2026, les électeurs du Plessis-Robinson devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 au Plessis-Robinson est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Plessis-Robinson
|Tête de listeListe
|
Christophe Leroy
Liste d'union à gauche
Ambition Citoyenne Robinsonnaise
|
|
Christophe Versini
Liste du Rassemblement National
Préservons le Plessis-Robinson
|
|
Philippe Pemezec
Liste des Républicains
FIERS D'ÊTRE ROBINSONNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Pemezec (31 élus) Le plessis-robinson, tout simplement
|6 120
|71,77%
|
|Christophe Leroy (2 élus) Ambition citoyenne
|1 204
|14,11%
|
|Christelle Carcone (2 élus) Un souffle nouveau pour le plessis-robinson
|1 203
|14,10%
|
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Robinson
|Taux de participation
|44,85%
|Taux d'abstention
|55,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 735
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Pemezec (31 élus) Tous fiers du plessis-robinson
|9 643
|77,02%
|
|Jean-François Papot (4 élus) Donnons un autre avenir au plessis-robinson
|2 876
|22,97%
|
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Robinson
|Taux de participation
|66,59%
|Taux d'abstention
|33,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Nombre de votants
|12 908
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