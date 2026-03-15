En direct

19:21 - Les données démographiques du Plessis-Robinson révèlent les tendances électorales Dans la commune du Plessis-Robinson, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? Dans la ville, 18,79% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,69% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 40,48%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,12% et d'une population étrangère de 6,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (56,79%), témoignent d'une population instruite au Plessis-Robinson, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN au Plessis-Robinson avant les élections de 2026 Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale au Plessis-Robinson en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 14,18% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 29,16% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 9,79% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, au Plessis-Robinson comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,15% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 23,04% pour le RN. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - Au Plessis-Robinson, la participation s'annonce forte aux municipales En ce jour de municipales 2026 au Plessis-Robinson, la participation sera très observée. Les archives de 2020 révèlent que 8 735 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 44,85 %, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que la pandémie du coronavirus planait sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été évalué à 80,42 %. La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 55,78 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 72,75 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 58,03 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Plessis-Robinson a-t-elle voté ? Le paysage politique du Le Plessis-Robinson a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,15%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Plessis-Robinson avaient ensuite favorisé Jean-Didier Berger (Les Républicains) avec 42,69% au premier tour, devant Lounes Adjroud (Union de la gauche) avec 28,92%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Didier Berger culminant à 64,63% des voix dans la commune.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs du Plessis-Robinson ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Plessis-Robinson plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 34,71% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,34%. Lors de la finale de l'élection au Le Plessis-Robinson, les électeurs accordaient 70,84% pour Emmanuel Macron, contre 29,16% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Le Plessis-Robinson accordaient leurs suffrages à Jean-Louis Bourlanges (Ensemble !) avec 26,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Louis Bourlanges virant de nouveau en tête avec 61,01% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Le Plessis-Robinson s'affirme comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils été maîtrisés au Plessis-Robinson à l'approche des municipales 2026 ? Concernant la pression fiscale du Plessis-Robinson, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 2 039 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 2 057 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 37,06 % en 2024 (contre 22,60 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 131 060 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 15,56038 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 20,05 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats au Plessis-Robinson Les résultats des dernières municipales au Plessis-Robinson ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Philippe Pemezec (Les Républicains) a dominé les débats en récoltant 6 120 soutiens (71,77%). En deuxième position, Christophe Leroy (Union de la gauche) a capté 14,11% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Christelle Carcone (Union du centre), obtenant 14,10% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 au Plessis-Robinson, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.