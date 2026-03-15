Résultat municipale 2026 au Plessis-Robinson (92350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Plessis-Robinson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Plessis-Robinson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Robinson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe PEMEZEC
Philippe PEMEZEC (31 élus) FIERS D'ÊTRE ROBINSONNAIS 		8 594 72,44%
  • Philippe PEMEZEC
  • Nathalie LÉANDRI
  • Raphaël LACAULE
  • Béatrice ROBIN
  • Benoît BLOT
  • Corinne MARE-DUGUER
  • Christophe HAMIAUX
  • Marjorie NGUYEN
  • Frédéric TOUADI
  • Delphine BONNEMYE
  • Antoine CHEVRIE
  • Sarah HAMDI
  • Cyril PÉCRIAUX
  • Fabienne EVANO
  • Jacques PERRIN
  • Corinne GASNIER
  • Alexandre NEDJAR
  • Cécile HAYS
  • Christophe VASSELIN
  • Laurence THIBAUT
  • Bernard FOISY
  • Marianna ADAMYAN
  • Jacques VIRE
  • Sabrina ZAMAN
  • Nicolas VARIN
  • Frédérique GERBAUD-LAMY
  • Éric LANDEAU
  • Elisabeth DUBOIS
  • Martial BELLIER
  • Marguerite HENAINE
  • Vincent RICHEFORT
Christophe LEROY
Christophe LEROY (3 élus) Ambition Citoyenne Robinsonnaise 		2 499 21,06%
  • Christophe LEROY
  • Laurence Huguette EYMARD
  • François COLLIN
Christophe VERSINI
Christophe VERSINI (1 élu) Préservons le Plessis-Robinson 		771 6,50%
  • Christophe VERSINI
Participation au scrutin Le Plessis-Robinson
Taux de participation 58,93%
Taux d'abstention 41,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 12 106

Source : ministère de l’Intérieur

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