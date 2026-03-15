Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Plessis-Trévise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Plessis-Trévise.
L'actu des élections municipales 2026 au Plessis-Trévise
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection au Plessis-Trévise
Pour ce qui est des contributions locales au Plessis-Trévise, la facture moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 927 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 368 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 33,97 % en 2024 (contre environ 20,22 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 318 940 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 9 600 070 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 24,38 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Le résultat des dernières élections municipales au Plessis-Trévise
Les résultats des élections municipales précédentes au Plessis-Trévise ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale, Didier Dousset (Union du centre) a creusé l'écart avec 2 508 bulletins (60,84%). Sur la seconde marche, Sabine Patoux (Divers droite) a obtenu 18,12% des suffrages. Cette victoire écrasante de Didier Dousset a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Plessis-Trévise, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales au Plessis-Trévise
Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote du Plessis-Trévise. Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales au Plessis-Trévise. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise
|Tête de listeListe
|
Dominique Verpilleux
Liste d'union à gauche
LE PLESSIS AUTREMENT AVEC LA GAUCHE POUR UNE GESTION SOCIALE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Alain Philippet
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR DU PLESSIS
|
|
Alexis Marechal
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR LE PLESSIS
|
|
Sabine Patoux
Liste divers centre
LE PLESSIS DEMAIN
|
|
Didier Dousset
Liste d'union au centre
LE PLESSIS TOUJOURS PASSIONNEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Dousset (29 élus) Avec vous le plessis passionnément !
|2 508
|60,84%
|
|Sabine Patoux (3 élus) Le plessis demain
|747
|18,12%
|
|Mirabelle Lemaire (2 élus) Ensemble à gauche pour un plessis plus social, écologique et solidaire
|559
|13,56%
|
|Alain Philippet (1 élu) Rassemblement pour le plessis
|308
|7,47%
|
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Trévise
|Taux de participation
|36,53%
|Taux d'abstention
|63,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 248
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Dousset (28 élus) Tous ensemble pour le plessis passionnément
|4 103
|61,70%
|
|Maxime Chevallier (2 élus) Le plessis bleu marine
|1 079
|16,22%
|
|François Gerard (2 élus) Alternative plesseenne
|850
|12,78%
|
|Nathalie Lemaire (1 élu) Ensemble a gauche
|617
|9,27%
|
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Trévise
|Taux de participation
|56,92%
|Taux d'abstention
|43,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Nombre de votants
|6 808
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