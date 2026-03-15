Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise

Tête de listeListe
Dominique Verpilleux
Dominique Verpilleux Liste d'union à gauche
LE PLESSIS AUTREMENT AVEC LA GAUCHE POUR UNE GESTION SOCIALE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Dominique Verpilleux
  • Jacqueline Levy
  • Laurent Libermann
  • Anne Vicent
  • Denis Vicent
  • Maeva Gouleme
  • Patrick Puech
  • Françoise Hartz
  • Pierre Gouleme
  • Nicole Pascaud
  • Patrice Peghaire
  • Corinne Bougeant
  • Jean Verdier
  • Evelyne Souplet
  • Gérard Delaforge
  • Mathilde Durouchez
  • Jean Louis Martin
  • Lucette Bousquet
  • Patrick Morisseau
  • Nicole Hunot
  • Jean Claude Louchart
  • Laetitia Marto
  • Pablo Vicent
  • Sandrine Michot
  • Aimé Guedj
  • Line Stecconi
  • Marc Simon
  • Michèle Morisseau
  • Jérôme Simon
  • Chantal Andre
  • Yvon Turban
  • Nathalie Gené
  • Abdelaziz Allouache
  • Patricia Vasse
  • Etienne Goasguen
Alain Philippet
Alain Philippet Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR DU PLESSIS
  • Alain Philippet
  • Brigitte Danty
  • Jonathan Ouaknine
  • Angélique Labolle
  • Xavier Hilaire
  • Emmanuelle Clement
  • Patrick Godet
  • Jacqueline Pichon
  • Fabien Guerre
  • Sandrine Flament
  • Robert Jamet
  • Ada-Louise Nassiet
  • Yann Blacet
  • Patricia Fourret
  • Jacques Blatzer
  • Josiane Pierrard
  • Daniel Husson
  • Florence Bois
  • Dylan Rodrigues
  • Michèle Berdin
  • Ntela Bardai
  • Gilberte Hoffmann
  • Pascal Jambon
  • Sylvie Pierre
  • Cyril Thevenet
  • Sandrine Pierre
  • Jean-Pierre Grenet
  • Pauline Zimmermann
  • André Marchand
  • Licinia Carreira
  • Thierry Chenuil
  • Marie-Thérèse Lopes
  • Jordan Dos Santos
  • Patricia Thooris
  • Francis Pretot
Alexis Marechal
Alexis Marechal Liste divers centre
ENSEMBLE POUR LE PLESSIS
  • Alexis Marechal
  • Lucile Le Terrier
  • Ronan Villette
  • Sylvie Florentin
  • Jonathan Duval
  • Christine Fromentin
  • Rémy Gourdin
  • Annabelle Dealet
  • Olivier Decottignies
  • Françoise Durchon
  • Nicolas Sollier
  • Leonie Antoine
  • Nicolas Doisneau
  • Flavie Mathieu
  • Stephane Lory
  • Karine Deneuville
  • Jean-Marc Sardin
  • Floriane Rousseau
  • Thomas Labrusse
  • Allison Delcourt
  • Ludovic Prêle
  • Eileen Petitjean
  • Christophe Rousselet
  • Marie-Pierre Couturier
  • Abdelkader Benazerga
  • Aude Angrand
  • Patrick Diat
  • Annabelle Lion
  • Jean-Pierre Ribeiro
  • Roberline Orélus
  • Hermes Monteiro
  • Sandrine Maciel
  • André Hladynink
  • Aude Donneve
  • Arnaud Poulard
  • Faramalala Razanajatovo
  • Jean Louis Brachet
Sabine Patoux
Sabine Patoux Liste divers centre
LE PLESSIS DEMAIN
  • Sabine Patoux
  • Eric Buchholzer
  • Patricia Mercier
  • Thibault Kerbidi
  • Béatrice Dano
  • Simon Cela
  • Sabine Delin
  • Ludovic Wattiez
  • Dorine Ngomsi Nkenko
  • Alexis Diat
  • Christine Gameiro
  • Aranud Bajard
  • Christelle Bilger
  • Félix Soumarmon
  • Carine Gaultier
  • Hervé Balle
  • Samia Amrane
  • José Saraiva
  • Mylène Pelletier
  • Robert Vonin
  • Catherine Yucel
  • François Audouze
  • Cathy Lebreton
  • Quentin Buchholzer
  • Corinne Thobois
  • Pierre Cataldi
  • Mélissa Bajard
  • Pascal Londais
  • Catherine Fix
  • Lucien Yucel
  • Carole Londais
  • Pascal Aquino
  • Catherine de Parthenay
  • Patrick Gaillard
  • Karine Delin
  • Nicolas Mollet
Didier Dousset
Didier Dousset Liste d'union au centre
LE PLESSIS TOUJOURS PASSIONNEMENT
  • Didier Dousset
  • Carine Rebichon-Cohen
  • Anthony Martins
  • Elise Le Guellaud
  • Bruno Caron
  • Aurélie Melocco
  • Didier Berhault
  • Véronique Sali-Orliange
  • Marc Frot
  • Marie José Orfao
  • Alain Texier
  • Nora Maillot
  • Jean-Marie Hasquenoph
  • Laëla El Hammioui
  • Joël Ricciarelli
  • Linda Hachem
  • Mikael Garcon
  • Sophie Dridi
  • Maxime Paixao
  • Julienne Larrey
  • Sébastien Hermet
  • Fabiola Balon
  • Sylvain Pereira
  • Allison Souvignon
  • Alex Fartura Da Costa
  • Adélie Capdeville
  • Edouard Billaux
  • Rabia Belgacem
  • Corentin Weil
  • Léa Clovis
  • Jean-Marc Issautier
  • Aline Kalifa
  • Ralph Epaud
  • Corinne Bouvet
  • Ousmane Diarra
  • Annick Berteaux
  • Gérard Versot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Dousset
Didier Dousset (29 élus) Avec vous le plessis passionnément ! 		2 508 60,84%
  • Didier Dousset
  • Carine Rebichon-Cohen
  • Alexis Marechal
  • Lucienne Rousseau
  • Jean-Marie Hasquenoph
  • Françoise Vallée
  • Bruno Caron
  • Delphine Castet
  • Didier Berhault
  • Viviane Haond
  • Alain Texier
  • Mathilde Wielgocki
  • Ronan Villette
  • Floriane Hee
  • Pascal Royez
  • Elise Le Guellaud
  • Nicolas Doisneau
  • Monique Guermonprez
  • Anthony Martins
  • Sylvie Florentin
  • Joël Ricciarelli
  • Aurélie Melocco
  • Marc Frot
  • Cynthia Gomis
  • Thomas Labrusse
  • Marie-José Orfao
  • Hervé Balle
  • Nora Maillot
  • Rémy Gourdin
Sabine Patoux
Sabine Patoux (3 élus) Le plessis demain 		747 18,12%
  • Sabine Patoux
  • David Lecomte
  • Christele Faccenda
Mirabelle Lemaire
Mirabelle Lemaire (2 élus) Ensemble à gauche pour un plessis plus social, écologique et solidaire 		559 13,56%
  • Mirabelle Lemaire
  • Mathieu Puech
Alain Philippet
Alain Philippet (1 élu) Rassemblement pour le plessis 		308 7,47%
  • Alain Philippet
Participation au scrutin Le Plessis-Trévise
Taux de participation 36,53%
Taux d'abstention 63,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 248

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Dousset
Didier Dousset (28 élus) Tous ensemble pour le plessis passionnément 		4 103 61,70%
  • Didier Dousset
  • Sabine Patoux
  • Jean-Jacques Jegou
  • Carine Rebichon-Cohen
  • Alexis Marechal
  • Lucienne-Thomas Rousseau
  • Ronan Villette
  • Aurélie Melocco
  • Pascal Royez
  • Viviane Haond
  • Alain Texier
  • Françoise Vallée
  • Bruno Caron
  • Dalila Dridi
  • Gérald Avril
  • Mathilde Wielgocki
  • Jean-Marie Hasquenoph
  • Monique Guermonprez
  • Joel Ricciarelli
  • Floriane Hee
  • Didier Berhault
  • Cynthia Gomis
  • Marc Frot
  • Sylvie Florentin
  • Jean-Michel De Oliveira
  • Virginie Tardif
  • Thierry Jouanneaux
  • Marie-José Orfao
Maxime Chevallier
Maxime Chevallier (2 élus) Le plessis bleu marine 		1 079 16,22%
  • Maxime Chevallier
  • Marie-Hélène Miel
François Gerard
François Gerard (2 élus) Alternative plesseenne 		850 12,78%
  • François Gerard
  • Fabienne Francé
Nathalie Lemaire
Nathalie Lemaire (1 élu) Ensemble a gauche 		617 9,27%
  • Nathalie Lemaire
Participation au scrutin Le Plessis-Trévise
Taux de participation 56,92%
Taux d'abstention 43,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 6 808

Villes voisines du Plessis-Trévise

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