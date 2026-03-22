Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Plessis-Trévise

Le deuxième tour des élections municipales au Plessis-Trévise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Philippet
Alain Philippet Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR DU PLESSIS
  • Alain Philippet
  • Brigitte Danty
  • Jonathan Ouaknine
  • Angélique Labolle
  • Xavier Hilaire
  • Emmanuelle Clement
  • Patrick Godet
  • Jacqueline Pichon
  • Fabien Guerre
  • Sandrine Flament
  • Robert Jamet
  • Ada-Louise Nassiet
  • Yann Blacet
  • Patricia Fourret
  • Jacques Blatzer
  • Josiane Pierrard
  • Daniel Husson
  • Florence Bois
  • Dylan Rodrigues
  • Michèle Berdin
  • Ntela Bardai
  • Gilberte Hoffmann
  • Pascal Jambon
  • Sylvie Pierre
  • Cyril Thevenet
  • Sandrine Pierre
  • Jean-Pierre Grenet
  • Pauline Zimmermann
  • André Marchand
  • Licinia Carreira
  • Thierry Chenuil
  • Marie-Thérèse Lopes
  • Jordan Dos Santos
  • Patricia Thooris
  • Francis Pretot
Alexis Marechal
Alexis Marechal Liste divers centre
ENSEMBLE POUR LE PLESSIS
  • Alexis Marechal
  • Lucile Le Terrier
  • Ronan Villette
  • Sylvie Florentin
  • Jonathan Duval
  • Christine Fromentin
  • Rémy Gourdin
  • Annabelle Dealet
  • Olivier Decottignies
  • Françoise Durchon
  • Nicolas Sollier
  • Leonie Antoine
  • Nicolas Doisneau
  • Flavie Mathieu
  • Stephane Lory
  • Karine Deneuville
  • Jean-Marc Sardin
  • Floriane Rousseau
  • Thomas Labrusse
  • Allison Delcourt
  • Ludovic Prêle
  • Eileen Petitjean
  • Christophe Rousselet
  • Marie-Pierre Couturier
  • Abdelkader Benazerga
  • Aude Angrand
  • Patrick Diat
  • Annabelle Lion
  • Jean-Pierre Ribeiro
  • Roberline Orélus
  • Hermes Monteiro
  • Sandrine Maciel
  • André Hladynink
  • Aude Donneve
  • Arnaud Poulard
  • Faramalala Razanajatovo
  • Jean Louis Brachet
Didier Dousset
Didier Dousset Liste d'union au centre
LE PLESSIS TOUJOURS PASSIONNEMENT
  • Didier Dousset
  • Carine Rebichon-Cohen
  • Anthony Martins
  • Elise Le Guellaud
  • Bruno Caron
  • Aurélie Melocco
  • Didier Berhault
  • Véronique Sali-Orliange
  • Marc Frot
  • Marie José Orfao
  • Alain Texier
  • Nora Maillot
  • Jean-Marie Hasquenoph
  • Laëla El Hammioui
  • Joël Ricciarelli
  • Linda Hachem
  • Mikael Garcon
  • Sophie Dridi
  • Maxime Paixao
  • Julienne Larrey
  • Sébastien Hermet
  • Fabiola Balon
  • Sylvain Pereira
  • Allison Souvignon
  • Alex Fartura Da Costa
  • Adélie Capdeville
  • Edouard Billaux
  • Rabia Belgacem
  • Corentin Weil
  • Léa Clovis
  • Jean-Marc Issautier
  • Aline Kalifa
  • Ralph Epaud
  • Corinne Bouvet
  • Ousmane Diarra
  • Annick Berteaux
  • Gérard Versot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis MARECHAL
Alexis MARECHAL (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE PLESSIS 		2 720 42,57%
Didier DOUSSET
Didier DOUSSET (Ballotage) LE PLESSIS TOUJOURS PASSIONNEMENT 		1 786 27,95%
Alain PHILIPPET
Alain PHILIPPET (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR DU PLESSIS 		765 11,97%
Dominique VERPILLEUX
Dominique VERPILLEUX LE PLESSIS AUTREMENT AVEC LA GAUCHE POUR UNE GESTION SOCIALE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		638 9,99%
Sabine PATOUX
Sabine PATOUX LE PLESSIS DEMAIN 		480 7,51%
Participation au scrutin Le Plessis-Trévise
Taux de participation 52,90%
Taux d'abstention 47,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 6 490

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Plessis-Trévise

En savoir plus sur Le Plessis-Trévise