Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Plessis-Trévise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Plessis-Trévise.
L'actu des élections municipales 2026 au Plessis-Trévise
11:52 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 au Plessis-Trévise ?
Lors du premier volet des municipales au Plessis-Trévise, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 52,90 % localement. C'est Alexis Marechal (Divers centre) qui s'est placé en première position avec 42,57 % des bulletins valides. Derrière, Didier Dousset (Union du centre) s'est classé deuxième avec 27,95 %. Un écart important séparait les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Alain Philippet, étiqueté Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Dominique Verpilleux, avec la nuance Union de la gauche, a terminé avec 9,99 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Plessis-Trévise
Le deuxième tour des élections municipales au Plessis-Trévise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Philippet
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR DU PLESSIS
|
|
Alexis Marechal
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR LE PLESSIS
|
|
Didier Dousset
Liste d'union au centre
LE PLESSIS TOUJOURS PASSIONNEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexis MARECHAL (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE PLESSIS
|2 720
|42,57%
|Didier DOUSSET (Ballotage) LE PLESSIS TOUJOURS PASSIONNEMENT
|1 786
|27,95%
|Alain PHILIPPET (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR DU PLESSIS
|765
|11,97%
|Dominique VERPILLEUX LE PLESSIS AUTREMENT AVEC LA GAUCHE POUR UNE GESTION SOCIALE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|638
|9,99%
|Sabine PATOUX LE PLESSIS DEMAIN
|480
|7,51%
|Participation au scrutin
|Le Plessis-Trévise
|Taux de participation
|52,90%
|Taux d'abstention
|47,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|6 490
Source : ministère de l’Intérieur
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