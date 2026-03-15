En direct

19:21 - Le Plessis-Trévise : quand les données démographiques façonnent les urnes Au cœur de la campagne électorale municipale, Le Plessis-Trévise est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 21 096 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 352 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,72%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 3 586 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 18,92%, Le Plessis-Trévise se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 10,55%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 944 €/mois. Au Plessis-Trévise, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Les électeurs du Plessis-Trévise de plus en plus attirés par le RN Le RN restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale au Plessis-Trévise il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 17,45% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,44% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 14,71% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, au Plessis-Trévise comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,38% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,37% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,41% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 36,53 % de participation au Plessis-Trévise Au soir de ces municipales, le degré de la participation jouera lourdement sur les résultats du Plessis-Trévise. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 4 248 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 36,53 %, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid-19 frappait la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 76,78 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, il est éclairant d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 47,99 % au premier tour en 2022 à 67,58 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 51,16 % (51,49 % dans le pays). Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Le Plessis-Trévise comme une commune en retrait des urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Plessis-Trévise : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs du Plessis-Trévise avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,38% des inscrits. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Maud Petit (Ensemble !) en tête avec 32,00% au premier tour, devant Alain Philippet (Rassemblement National) avec 29,37%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maud Petit culminant à 37,95% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique du Le Plessis-Trévise a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Les électeurs du Plessis-Trévise avaient clairement opté pour le centre-droit en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Plessis-Trévise se positionne comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Le Plessis-Trévise privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,02%), devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,48%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,56% pour Emmanuel Macron, contre 33,44% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Le Plessis-Trévise portaient leur choix sur Maud Petit (Ensemble !) avec 36,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,71%.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection au Plessis-Trévise Pour ce qui est des contributions locales au Plessis-Trévise, la facture moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 927 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 368 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 33,97 % en 2024 (contre environ 20,22 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 318 940 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 9 600 070 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 24,38 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales au Plessis-Trévise Les résultats des élections municipales précédentes au Plessis-Trévise ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale, Didier Dousset (Union du centre) a creusé l'écart avec 2 508 bulletins (60,84%). Sur la seconde marche, Sabine Patoux (Divers droite) a obtenu 18,12% des suffrages. Cette victoire écrasante de Didier Dousset a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Plessis-Trévise, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.