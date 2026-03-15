Résultat municipale 2026 au Plessis-Trévise (94420) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Plessis-Trévise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Plessis-Trévise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Plessis-Trévise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis MARECHAL
Alexis MARECHAL ENSEMBLE POUR LE PLESSIS 		2 720 42,57%
Didier DOUSSET
Didier DOUSSET LE PLESSIS TOUJOURS PASSIONNEMENT 		1 786 27,95%
Alain PHILIPPET
Alain PHILIPPET RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR DU PLESSIS 		765 11,97%
Dominique VERPILLEUX
Dominique VERPILLEUX LE PLESSIS AUTREMENT AVEC LA GAUCHE POUR UNE GESTION SOCIALE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		638 9,99%
Sabine PATOUX
Sabine PATOUX LE PLESSIS DEMAIN 		480 7,51%
Participation au scrutin Le Plessis-Trévise
Taux de participation 52,90%
Taux d'abstention 47,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 6 490

Source : ministère de l’Intérieur

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