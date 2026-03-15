Résultat de l'élection municipale 2026 au Pont-de-Claix : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Pont-de-Claix [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Pont-de-Claix sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Pont-de-Claix.
L'actu des élections municipales 2026 au Pont-de-Claix
13:46 - Municipales : les impôts vont-ils peser au Pont-de-Claix ?
En ce qui concerne la fiscalité locale du Pont-de-Claix, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 866 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 641 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 61,72 % en 2024 (contre près de 45,82 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements.
11:59 - Élections municipales 2020 au Pont-de-Claix : un résultat scellé dès le premier tour
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans au Pont-de-Claix ? Au soir du premier tour à l'époque, Christophe Ferrari (Union de la gauche) a viré en tête en totalisant 62,86% des bulletins. Deuxième, Simone Torres (Parti communiste français) a recueilli 22,82% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christophe Ferrari a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 au Pont-de-Claix, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin de contester cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales au Pont-de-Claix
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération du Pont-de-Claix sont ouverts de 8 heures à 19 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les maires des 35 000 communes françaises. Pour mémoire, en mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales au Pont-de-Claix. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pont-de-Claix
|Tête de listeListe
|
Christophe Ferrari
Liste d'union à gauche
UNIS POUR PONT DE CLAIX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Ferrari (28 élus) Pont-de-claix une ville qui avance !
|1 559
|62,86%
|
|Simone Torres (3 élus) Pont de claix, reprenons la parole
|566
|22,82%
|
|Julien Dussart (2 élus) Agir ensemble pour pont de claix
|355
|14,31%
|
|Participation au scrutin
|Le Pont-de-Claix
|Taux de participation
|38,66%
|Taux d'abstention
|61,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 538
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Ferrari (25 élus) Passionnement pour pont-de-claix
|1 589
|50,73%
|
|Patrick Durand (5 élus) Pour pont de claix, agissons collectif
|940
|30,01%
|
|Martine Gle (3 élus) Pont de claix << le changement >>
|603
|19,25%
|
|Participation au scrutin
|Le Pont-de-Claix
|Taux de participation
|49,48%
|Taux d'abstention
|50,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,15%
|Nombre de votants
|3 302
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