Résultat de l'élection municipale 2026 au Pont-de-Claix : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pont-de-Claix

Tête de listeListe
Christophe Ferrari
Christophe Ferrari Liste d'union à gauche
UNIS POUR PONT DE CLAIX
  • Christophe Ferrari
  • Souad Grand
  • Maxime Ninfosi
  • Isabelle Eymeri-Weihoff
  • Sam Toscano
  • Fatima Benyelloul
  • Mebrok Boukersi
  • Louisa Laib
  • Daniel Bey
  • Nathalie Bousboa
  • Gilbert Bonnet
  • Dolores Rodriguez
  • Remi Besancon
  • Laurence Bonnet
  • Jean Rotolo
  • Sophie-Géraldine Basset
  • Abdelileh El Menzli
  • Athanasia Panagopoulos
  • Stéphane Giuga
  • Karima Djoulem
  • Patrick Durand
  • Linda Yakhou
  • Rémi Barthelemy-Blanc
  • Annick Mazzilli
  • Christophe Kaufenstein
  • Marie-Christine Cayla
  • Eddy Bentraifa
  • Francine Auzout
  • Nader Dridi
  • Zina Haouas
  • Alain Simiand
  • Rachel Bousbih
  • Khalil Benaida
  • Thérèse Loizzo
  • Ferhat Cetin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Ferrari
Christophe Ferrari (28 élus) Pont-de-claix une ville qui avance ! 		1 559 62,86%
  • Christophe Ferrari
  • Souad Grand
  • Sam Toscano
  • Dolorès Rodriguez
  • Maxime Ninfosi
  • Louisa Laib
  • Mebrok Boukersi
  • Isabelle Eymeri-Weihoff
  • Rémi Besancon
  • Nathalie Bousboa
  • Jean Rotolo
  • Myriam Martin-Arrete
  • Michel Langlais
  • Laurence Bonnet
  • Nader Dridi
  • Linda Yakhou
  • Fernand Gomila
  • Fatima Rivals
  • Maurice Alphonse
  • Delphine Chemery
  • Gilbert Bonnet
  • Fatima Benyelloul
  • Alain Soler
  • Athanasia Panagopoulos
  • Ferhat Cetin
  • Cristina Gomes-Viegas
  • Dominique Vitale
  • Virginie Tardivet
Simone Torres
Simone Torres (3 élus) Pont de claix, reprenons la parole 		566 22,82%
  • Simone Torres
  • Jérémie Giono
  • Carmen Ribeiro
Julien Dussart
Julien Dussart (2 élus) Agir ensemble pour pont de claix 		355 14,31%
  • Julien Dussart
  • Sandrine Cervantes
Participation au scrutin Le Pont-de-Claix
Taux de participation 38,66%
Taux d'abstention 61,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 538

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Ferrari
Christophe Ferrari (25 élus) Passionnement pour pont-de-claix 		1 589 50,73%
  • Christophe Ferrari
  • Souad Beyat-Grand
  • Sam Toscano
  • Corinne Vercellino-Grillet
  • David Hissette
  • Dolorès Rodriguez
  • Maxime Ninfosi
  • Eléonore Perrier
  • Philippe Rozieres
  • Julia Cubillo
  • Ali Yahiaoui
  • Isabelle Weihoff
  • Daniel De Murcia
  • Delphine Chemery
  • Mebrok Boukersi
  • Nathalie Roy
  • Jérôme Brocard
  • Chantal Bernard
  • Mickaël Merat
  • Louisa Laib
  • Felipe Da Cruz
  • Laurence Bonnet
  • Maurice Alphonse
  • Cristina Gomes-Viegas
  • Julien Dussart
Patrick Durand
Patrick Durand (5 élus) Pour pont de claix, agissons collectif 		940 30,01%
  • Patrick Durand
  • Simone Torres
  • Aziz Chemingui
  • Estelle Staes
  • David Bucci
Martine Gle
Martine Gle (3 élus) Pont de claix << le changement >> 		603 19,25%
  • Martine Gle
  • Gérard Ditacroute
  • Séverine Mathon
Participation au scrutin Le Pont-de-Claix
Taux de participation 49,48%
Taux d'abstention 50,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,15%
Nombre de votants 3 302

Villes voisines du Pont-de-Claix

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