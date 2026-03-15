Résultat de l'élection municipale 2026 au Pontet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Pontet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Pontet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Pontet.
L'actu des élections municipales 2026 au Pontet
13:46 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 au Pontet
Alors que les taxes locales au Pontet n'ont pas varié entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,24 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 128 940 €, marquant une forte baisse face aux 3,77471 millions d'euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal au Pontet atteint désormais 47,99 % en 2024 (contre 32,86 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, permet de situer ce chiffre. Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne au Pontet s'est chiffrée à environ 1 335 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 315 € relevés en 2020.
11:59 - La liste étiquetée Rassemblement National grande gagnante de l'élection au Pontet
Au Pontet, les résultats des municipales de 2020 ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Joris Hebrard (Rassemblement National) a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 57,20% des soutiens. À sa poursuite, Jean-Firmin Bardisa (Divers) a obtenu 982 bulletins valides (23,05%). Caroline Grelet-Joly (Divers droite) était troisième, s'adjugeant 620 voix (14,55%). Ce triomphe au premier tour de Joris Hebrard a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 au Pontet, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote au Pontet
Ce dimanche 15 mars, les électeurs du Pontet sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, le lendemain du 1er tour, le report du deuxième tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Les 13 bureaux de vote de l'agglomération du Pontet sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Recevez les résultats des élections au Pontet dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pontet
|Tête de listeListe
|
Jean-Firmin Bardisa
Liste Divers
Le Pontet c'est vous
|
|
Patrick Suisse
Liste d'extrême droite
Rassemblement républicain pour le Pontet
|
|
Joris Hebrard
Liste du Rassemblement National
Joris Hebrard le Pontet Gagnant
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joris Hebrard (27 élus) Le pontet gagnant
|2 437
|57,20%
|
|Jean-Firmin Bardisa (4 élus) Unis et engagés pour le pontet
|982
|23,05%
|
|Caroline Grelet-Joly (2 élus) Notre parti le pontet
|620
|14,55%
|
|Christophe Roux Le pontet en couleur
|221
|5,18%
|Participation au scrutin
|Le Pontet
|Taux de participation
|39,67%
|Taux d'abstention
|60,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 413
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joris Hebrard (24 élus) Le pontet bleu marine
|3 141
|42,62%
|
|Claude Toutain (7 élus) Union pour le pontet
|3 134
|42,52%
|
|Frédéric Quet (2 élus) Nos valeurs notre avenir
|1 094
|14,84%
|
|Participation au scrutin
|Le Pontet
|Taux de participation
|68,69%
|Taux d'abstention
|31,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|7 684
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joris Hebrard Le pontet bleu marine
|2 446
|34,65%
|Claude Toutain Union pour le pontet
|1 987
|28,15%
|Frédéric Quet Nos valeurs notre avenir
|1 084
|15,35%
|Miliani Makhechouche Le pontet autrement
|926
|13,11%
|Jean-Pierre Brun Ouvrons grand côté le pontet notre ville
|615
|8,71%
|Participation au scrutin
|Le Pontet
|Taux de participation
|64,40%
|Taux d'abstention
|35,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|7 269
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