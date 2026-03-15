Résultat de l'élection municipale 2026 au Pontet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pontet

Tête de listeListe
Jean-Firmin Bardisa
Jean-Firmin Bardisa Liste Divers
Le Pontet c'est vous
  • Jean-Firmin Bardisa
  • Simone Guys
  • Christophe Roux
  • Graziella Lovera
  • Najibe Lmoumene
  • Marie Molina
  • Vincent Montagard
  • Annie Deles
  • Michel Gamon
  • Nathalie Seguin
  • Andre Behara
  • Françoise Le Caignard
  • Alain Ducret
  • Loretta Bordin
  • Michel Lovera
  • Vanessa Kaya
  • Oualid Kebour
  • Alexia Le
  • Michel Grieu-Cubris
  • Florence Cabedoce
  • Simon-Adjid Pesenti
  • Aissetta Samba-Bodin
  • Cédric Ombry
  • Jacqueline Giraud-Eyraud
  • Patrice Enjolras
  • Geneviève Treyny
  • Michel Bonnefoy
  • Véronique Lecointe
  • Serge Gomez
  • Arlette Binet
  • Jean Sainty
  • Vanessa Lanzilotta
  • Alain Le Sevillon
  • France Donnadieu
  • Jean-Luc Cortia
Patrick Suisse
Patrick Suisse Liste d'extrême droite
Rassemblement républicain pour le Pontet
  • Patrick Suisse
  • Zohra Louni
  • Jean-Luc Bouchet
  • Danielle Merialdo
  • Steve Soler
  • Chichi Lin
  • Dominique Ayroulet
  • Marine Pluchart
  • Jean-Christophe Allide
  • Karine Gangloff
  • Stéphane Ballet
  • Evelyne Deloute
  • Daniel Vallez
  • Viviane de Meis
  • Régis Kisserli
  • Fanny Mendez
  • Robert Boyer
  • Martine Faux
  • André Meliande
  • Marie-Christine de Cristofaro
  • Véran Barret
  • Françoise Bone
  • Jean Hammerschmidt
  • Virginie Joubert
  • Julien Arnaud
  • Dominique Natu
  • Serge Sarkissian
  • Melina Nafti
  • Marc Laurent
  • Valérie Comtat
  • Frédéric Menella
  • Catherine Chabrier
  • Gérald Fournet
  • Angèle Gimenez
  • Claude Benard
Joris Hebrard
Joris Hebrard Liste du Rassemblement National
Joris Hebrard le Pontet Gagnant
  • Joris Hebrard
  • Catherine Dellong Meng
  • Bastien Dade
  • Fabienne Henry
  • Patrick Ebrard
  • Karine Bernaert
  • Stéphane Lale
  • Audrey Martin de Boudard
  • Jacques Nardi
  • Martine Garcia
  • Pascal Simondi
  • Severine Oddone
  • Jérôme Lusini
  • Christine Briand
  • Didier Soligny
  • Virginie Adsuar
  • Jacky Richard
  • Marie-Claude Padié
  • Florian Ribeiro
  • Chantal Guardiola
  • Colin Aly
  • Florence Blavier
  • Jean-Sébastien Naud Vannier
  • Sabine Alessandrelli
  • Anthony Pluchart
  • Christine Chabert
  • Stéphane Meyer
  • Nadia Agouni
  • Eric Luccarini
  • Annie Moritz-Bosquelle
  • Frédéric Monin
  • Michelle Carle
  • Claude Moreal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joris Hebrard
Joris Hebrard (27 élus) Le pontet gagnant 		2 437 57,20%
  • Joris Hebrard
  • Danielle Merialdo
  • Jean Costa
  • Michelle Bompuis
  • Patrick Suisse
  • Martine Faux
  • Bastien Dade
  • Karine Gangloff
  • Steve Soler
  • Karine Bernaert
  • Claude Benard
  • Karine Assemat
  • Pascal Simondi
  • Claudine Dominez
  • Patrick Ebrard
  • Catherine Chabrier
  • Christophe Joumond
  • Severine Oddone
  • Constant Delair
  • Alycia Fregoni
  • Olivier Caradec
  • Chantal Guardiola
  • Jacques Nardi
  • Viviane De Meis
  • Frédéric Monin
  • Evelyne Deloute
  • Claude Moreal
Jean-Firmin Bardisa
Jean-Firmin Bardisa (4 élus) Unis et engagés pour le pontet 		982 23,05%
  • Jean-Firmin Bardisa
  • Nathalie Seguin
  • Jean-Luc Cortial
  • Zohra Louni
Caroline Grelet-Joly
Caroline Grelet-Joly (2 élus) Notre parti le pontet 		620 14,55%
  • Caroline Grelet-Joly
  • Stéphane Lale
Christophe Roux
Christophe Roux Le pontet en couleur 		221 5,18%
Participation au scrutin Le Pontet
Taux de participation 39,67%
Taux d'abstention 60,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 413

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joris Hebrard
Joris Hebrard (24 élus) Le pontet bleu marine 		3 141 42,62%
  • Joris Hebrard
  • Michèle Rieux
  • Gyula Kis
  • Karine Clement
  • Jean-Louis Costa
  • Christiane Molines
  • Stéphane Di Bernardo
  • Sandrine Bajard
  • Patrick Suisse
  • Léa Boyer
  • Frédéric Monin
  • Séverine Oddone
  • Frédéric Delettre
  • Claudine Dominez
  • Samuel Castells
  • Karine Gangloff
  • Pascal Cavallino
  • Marie-Claude Hanriot
  • Claude Benard
  • Magali Ceci
  • Julien Tissot
  • Catherine Chabrier
  • Nicolas Castells
  • Martine Faux
Claude Toutain
Claude Toutain (7 élus) Union pour le pontet 		3 134 42,52%
  • Claude Toutain
  • Martine Salvagno
  • Jean-Marie Pape
  • Laurence Ferrante
  • Guy Quiot
  • Christine Ballet
  • Alexandre Quet
Frédéric Quet
Frédéric Quet (2 élus) Nos valeurs notre avenir 		1 094 14,84%
  • Frédéric Quet
  • Pahoua Siong Sely
Participation au scrutin Le Pontet
Taux de participation 68,69%
Taux d'abstention 31,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 7 684

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joris Hebrard
Joris Hebrard Le pontet bleu marine 		2 446 34,65%
Claude Toutain
Claude Toutain Union pour le pontet 		1 987 28,15%
Frédéric Quet
Frédéric Quet Nos valeurs notre avenir 		1 084 15,35%
Miliani Makhechouche
Miliani Makhechouche Le pontet autrement 		926 13,11%
Jean-Pierre Brun
Jean-Pierre Brun Ouvrons grand côté le pontet notre ville 		615 8,71%
Participation au scrutin Le Pontet
Taux de participation 64,40%
Taux d'abstention 35,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 7 269

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