Résultat de l'élection municipale 2026 au Port : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Port [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Port sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Port.
L'actu des élections municipales 2026 au Port
13:46 - Comment a évolué la fiscalité au Port en vue des municipales ?
Alors que les impôts locaux ont baissé au Port depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 24,24 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 179 260 €, contre quelque 3,91404 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux au Port s'est établi à près de 47,43 % en 2024 (contre 34,49 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Port a représenté 1 004 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 041 € quatre ans auparavant.
11:59 - Une victoire sans appel à la dernière municipale au Port
Les résultats des municipales précédentes au Port ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Olivier Hoarau (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 58,26% des voix. À ses trousses, Sergio Erapa (Divers gauche) a obtenu 11,26% des voix. La troisième place est revenue à Firose Gador (Parti communiste français), s'adjugeant 1 324 voix (10,77%). Ce succès d'emblée de Olivier Hoarau a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Port, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales au Port : horaires des bureaux de vote
Les 35 bureaux de vote de l'agglomération du Port seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Dans le cadre des municipales 2026, les habitants du Port sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des candidats au Port. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Port
|Tête de listeListe
|
Olivier Hoarau
Liste divers gauche
LO PORT, NOUT FAMIY
|
|
Jean Yves Langenier
Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT DES PORTOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Hoarau (32 élus) Le port nout avenir
|7 159
|58,26%
|
|Sergio Erapa (2 élus) Le port nout' ville nout' espoir
|1 384
|11,26%
|
|Firose Gador (2 élus) Le port dobout
|1 324
|10,77%
|
|Pierre Verges (2 élus) Le port sa mem mem
|1 247
|10,14%
|
|Valerie Auber (1 élu) Une femme, des projets : la vraie difference
|1 018
|8,28%
|
|Jean-Brice Herode Le port nout fierte
|155
|1,26%
|Participation au scrutin
|Le Port
|Taux de participation
|49,54%
|Taux d'abstention
|50,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 816
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Hoarau (31 élus) Cap vers le renouveau
|9 022
|55,31%
|
|Henry Dit Loulou Hippolyte (6 élus) "le port, nout combat, nout fierte" conduite par henry hippolyte dit loulou
|5 575
|34,18%
|
|Valérie Auber (2 élus) Pour le port marquons la difference
|1 712
|10,49%
|
|Participation au scrutin
|Le Port
|Taux de participation
|69,80%
|Taux d'abstention
|30,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|16 819
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Hoarau Cap vers le renouveau
|6 200
|42,31%
|Henry Dit Loulou Hippolyte "le port, nout combat, nout fierte" conduite par henry hippolyte dit loulou
|5 615
|38,31%
|Valérie Auber Pour le port marquons la difference
|2 838
|19,36%
|Participation au scrutin
|Le Port
|Taux de participation
|64,02%
|Taux d'abstention
|35,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,00%
|Nombre de votants
|15 424
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