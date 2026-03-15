Résultat de l'élection municipale 2026 au Port : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Port

Tête de listeListe
Olivier Hoarau
Olivier Hoarau Liste divers gauche
LO PORT, NOUT FAMIY
  • Olivier Hoarau
  • Isabelle Erudel
  • Mihidoiri Ali
  • Annick Le Toullec
  • Franck Jacques-Antoine
  • Yvette Latchimy
  • Jean-Claude Adois
  • Jasmine Beton
  • Wilfrid Cerveaux
  • Aurelie Testan
  • Morgan Jovien
  • Catherine Gossard
  • Henry Dit Loulou Hippolyte
  • Bibi-Fatima Anli
  • Naren Mayandi
  • Mémouna Patel
  • Jean-Paul Burkic
  • Veronique Bassonville
  • Julien Bitaut
  • Danila Begue
  • Bernard Robert
  • Sophie Tsiavia
  • Zakaria Ali
  • Nancy Tatel
  • Jean-Max Nages
  • Léanna Naboth
  • Guy Pernic
  • Samantha Nellee
  • Didier Amachalla
  • Romina Woadally
  • Armand Mouniata
  • Claudette Clain-Maillot
  • Jacques Dit Jacky Benard
  • Honorine Lavielle
  • Alain Iafar
  • Barbara Saminadin
  • Richard Seveaux
  • Anne-Marie Moriscot
  • Gerville Conver
Jean Yves Langenier
Jean Yves Langenier Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT DES PORTOIS
  • Jean Yves Langenier
  • Emmanuelle Matséraka Epouse Thomas
  • Jean Patric Boitard
  • Marie Firose Daniella Gador
  • Jean Philippe Floricourt
  • Marie Noelle Christiane Wolff
  • Jean Ruddy Ogueton
  • Marie Corinne Brézé
  • Herland Antoine Dobaria
  • Marie Patricia Fimar
  • Jocelyn Mario Ivaha
  • Christine Fradelin
  • Jean René Esther
  • Alissia Marie Angie Paviel
  • Eric Rosalie
  • Micheline Vincent Epouse Mofy
  • Bertrand Gérard Fruteau
  • Patricia Nicoline Ilaha Itema
  • Jonathan Ramdavoua
  • Chantal Mady
  • Jean Brice Herode
  • Jocelyne Nadia Julenon Epouse Ravennes
  • Yvan Jean Philippe Dassy
  • Marie-Renée Lerivain
  • Harry Jean Francois Nourry
  • Josépha Marie-Annick Treport
  • Dimitri Mathieu Deliron
  • Jeanne Marie Gertrude Docteur
  • Philippe Fanchin
  • Sonia Daupiard Epouse Vincent
  • Roane Clement Mandar
  • Carine Marie Michele Parpon Epouse Edja
  • François Payet
  • Marie Estreen Melchior Epouse Galmar
  • Mickaël Dobaria
  • Hasna Amad
  • Jimmy Zitte
  • Fanella Hoareau Epouse Vincent
  • Walter Jean Samuel Grondin
  • Paule Le Toullec Ep Wolff
  • Patrice Jean Collet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Hoarau
Olivier Hoarau (32 élus) Le port nout avenir 		7 159 58,26%
  • Olivier Hoarau
  • Annick Le Toullec
  • Henry Hippolyte
  • Catherine Gossard
  • Jean-Claude Adois
  • Jasmine Beton
  • Mihidoiri Ali
  • Garicia Latra-Abelard
  • Wilfrid Cerveaux
  • Bibi-Fatima Anli
  • Franck Jacques-Antoine
  • Mémouna Patel
  • Armand Mouniata
  • Karine Mounien
  • Guy Pernic
  • Brigitte Laurestant
  • Fayzal Ahmed Vali
  • Danila Begue
  • Bernard Robert
  • Veronique Bassonville
  • Zakaria Ali
  • Sophie Tsiavia
  • Didier Amachalla
  • Pamela Trecasse
  • Alain Iafar
  • Claudette Clain-Maillot
  • Jean-Paul Babef
  • Aurelie Testan
  • Patrice Payet
  • Honorine Lavielle
  • Jean-Max Nages
  • Barbara Saminadin
Sergio Erapa
Sergio Erapa (2 élus) Le port nout' ville nout' espoir 		1 384 11,26%
  • Sergio Erapa
  • Gilda Breda
Firose Gador
Firose Gador (2 élus) Le port dobout 		1 324 10,77%
  • Firose Gador
  • Patrice Casimir
Pierre Verges
Pierre Verges (2 élus) Le port sa mem mem 		1 247 10,14%
  • Pierre Verges
  • Marie-Françoise Darel
Valerie Auber
Valerie Auber (1 élu) Une femme, des projets : la vraie difference 		1 018 8,28%
  • Valerie Auber
Jean-Brice Herode
Jean-Brice Herode Le port nout fierte 		155 1,26%
Participation au scrutin Le Port
Taux de participation 49,54%
Taux d'abstention 50,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 816

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Hoarau
Olivier Hoarau (31 élus) Cap vers le renouveau 		9 022 55,31%
  • Olivier Hoarau
  • Paulette Adois Ép. Lacpatia
  • Fayzal Ahmed Vali
  • Dalila Mahe
  • Armand Mouniata
  • Jasmine Beton
  • Faustin Galaor
  • Annie Mourgaye
  • Hary Auber
  • Karine Infante
  • Jean-Claude Maillot
  • Catherine Gossard
  • Jean-Bernard Gaillac
  • Cala Mrhehouri
  • Brandon Incana
  • Annick Le Toullec
  • Sergio Erapa
  • Anne-Laure Boyer
  • Alain Iafar
  • Karine Mounien
  • Jean-Paul Babef
  • Bibi-Fatima Anli
  • Fabien Voltigeant
  • Danila Begue
  • Bernard Robert
  • Sonia Bitaut
  • Jean-Hubert M'simbona
  • Dorisca Tiburce
  • Ludovic Latra
  • Brigitte Laurestant
  • Wilfrid Cerveaux
Henry Dit Loulou Hippolyte
Henry Dit Loulou Hippolyte (6 élus) "le port, nout combat, nout fierte" conduite par henry hippolyte dit loulou 		5 575 34,18%
  • Henry Dit Loulou Hippolyte
  • Firose Gador
  • Daniel Vassinot
  • Mémouna Patel
  • Patrice Payet Dit Koundane
  • Sabine Le Toullec
Valérie Auber
Valérie Auber (2 élus) Pour le port marquons la difference 		1 712 10,49%
  • Valérie Auber
  • Patrick Jardinot
Participation au scrutin Le Port
Taux de participation 69,80%
Taux d'abstention 30,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 16 819

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Hoarau
Olivier Hoarau Cap vers le renouveau 		6 200 42,31%
Henry Dit Loulou Hippolyte
Henry Dit Loulou Hippolyte "le port, nout combat, nout fierte" conduite par henry hippolyte dit loulou 		5 615 38,31%
Valérie Auber
Valérie Auber Pour le port marquons la difference 		2 838 19,36%
Participation au scrutin Le Port
Taux de participation 64,02%
Taux d'abstention 35,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,00%
Nombre de votants 15 424

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