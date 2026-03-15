Résultat municipale 2026 au Port (97420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Port a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Port, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Port [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier HOARAU
Olivier HOARAU (36 élus) LO PORT, NOUT FAMIY 		10 865 80,46%
  • Olivier HOARAU
  • Isabelle ERUDEL
  • Mihidoiri ALI
  • Annick LE TOULLEC
  • Franck JACQUES-ANTOINE
  • Yvette LATCHIMY
  • Jean-Claude ADOIS
  • Jasmine BETON
  • Wilfrid CERVEAUX
  • Aurelie TESTAN
  • Morgan JOVIEN
  • Catherine GOSSARD
  • Henry Dit Loulou HIPPOLYTE
  • Bibi-Fatima ANLI
  • Naren MAYANDI
  • Mémouna PATEL
  • Jean-Paul BURKIC
  • Veronique BASSONVILLE
  • Julien BITAUT
  • Danila BEGUE
  • Bernard ROBERT
  • Sophie TSIAVIA
  • Zakaria ALI
  • Nancy TATEL
  • Jean-Max NAGES
  • Léanna NABOTH
  • Guy PERNIC
  • Samantha NELLEE
  • Didier AMACHALLA
  • Romina WOADALLY
  • Armand MOUNIATA
  • Claudette CLAIN-MAILLOT
  • Jacques Dit Jacky BENARD
  • Honorine LAVIELLE
  • Alain IAFAR
  • Barbara SAMINADIN
Jean Yves LANGENIER
Jean Yves LANGENIER (3 élus) RASSEMBLEMENT DES PORTOIS 		2 638 19,54%
  • Jean Yves LANGENIER
  • Emmanuelle MATSÉRAKA EPOUSE THOMAS
  • Jean Patric BOITARD
Participation au scrutin Le Port
Taux de participation 51,70%
Taux d'abstention 48,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,68%
Nombre de votants 14 189

Source : ministère de l’Intérieur

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