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19:18 - Le Pouliguen : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A mi-chemin des municipales, Le Pouliguen regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 4 007 habitants répartis dans 6 640 logements, cette commune présente une densité de 913 hab par km². Ses 554 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (71,10%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 50,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 748 euros par an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Au Pouliguen, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN au Pouliguen ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales au Pouliguen il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 17,01% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,13% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 14,34% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, au Pouliguen comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 23,03% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,70% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 38,05% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,93 % d'abstention Dans le cadre de ces élections municipales au Pouliguen, la mobilisation aura un rôle déterminant sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 51,07 % lors des municipales de 2020, un score notable alors que le Covid-19 frappait le pays. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 77,79 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 59,71 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,15 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 56,13 % des inscrits. L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Le Pouliguen comme une commune assez participative.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Pouliguen il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens du Pouliguen avaient en effet poussé en tête la liste menée par Valérie Hayer avec 25,30% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Pouliguen avaient ensuite placé en tête Sandrine Josso (Ensemble !) avec 36,14% au premier tour, devant Michel Hunault (Union de l'extrême droite) avec 26,70%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sandrine Josso culminant à 61,95% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Le Pouliguen reste un territoire orienté vers le centre En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Pouliguen plaçait Emmanuel Macron devant avec 39,31% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 17,01%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,87% pour Emmanuel Macron, contre 33,13% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Le Pouliguen soutenaient en priorité Sandrine Josso (Ensemble !) avec 27,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,32% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Le Pouliguen se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres clés du Pouliguen Pour ce qui concerne la pression fiscale du Pouliguen, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 2 201 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 1 617 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 32,84 % en 2024 (contre près de 17,84 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 2 017 240 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 2 890 730 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 13,01 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Norbert Samama vainqueur des dernières élections municipales au Pouliguen Les résultats des dernières municipales au Pouliguen ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes, Norbert Samama (Divers centre) a pris les commandes en récoltant 993 suffrages (42,45%). En deuxième position, Alain Doré (Divers droite) a obtenu 30,61% des voix. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Valérie Ganthier (Divers droite), rassemblant 630 suffrages (26,93%). Une différence considérable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Norbert Samama l'a finalement emporté avec 1 271 suffrages (48,12%), face à Alain Doré qui a obtenu 994 électeurs (37,63%) et Valérie Ganthier obtenant 376 électeurs (14,23%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Les différents prétendants ont progressé de manière quasi identique, laissant la victoire à celui qui avait pris les devants.