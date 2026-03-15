Résultat municipale 2026 au Pouliguen (44510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Pouliguen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pouliguen, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Pouliguen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Norbert SAMAMA
Norbert SAMAMA (21 élus) LE POULIGUEN AUTREMENT, L'ENGAGEMENT CONTINUE 		1 554 50,55%
  • Norbert SAMAMA
  • Erika ETIENNE
  • Alain GUICHARD
  • Marion LALOUE
  • Frederic DOUNONT
  • Anne-Laure COBRAL DE DIEULEVEULT
  • Didier BRULE
  • Rejane DOUNONT
  • Patrick GUEGUEN
  • Anne MAZZANTI
  • Herve HOGOMMAT
  • Claudine BOURGEOIS
  • Pierre-Andre LARIVIERE
  • Katherine LE FOLL
  • Cyrille CARON
  • Amelie FRECHINIE
  • Gilles FLAGEUL
  • Nicole GOURLAOUEN
  • Serge POINTIERE
  • Marie THIPHAINE
  • Luc FORESTIER
Alain DORE
Alain DORE (3 élus) ENSEMBLE POUR LE POULIGUEN 		636 20,69%
  • Alain DORE
  • Françoise RABIER
  • Nicolas PALLIER
Antoine LUSSIGNOL
Antoine LUSSIGNOL (2 élus) LE POULIGUEN UNI 		505 16,43%
  • Antoine LUSSIGNOL
  • Claire PINEAU
Fabienne LE HENO
Fabienne LE HENO (1 élu) LE POULIGUEN COMME JE L'AIME 		379 12,33%
  • Fabienne LE HENO
Participation au scrutin Le Pouliguen
Taux de participation 66,00%
Taux d'abstention 34,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 3 113

Source : ministère de l’Intérieur

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