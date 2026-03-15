Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Pradet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Pradet.
L'actu des élections municipales 2026 au Pradet
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection au Pradet
Au Pradet, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,16 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 773 800 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 4,12706 millions d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal au Pradet est passé à environ 46,00 % en 2024 (contre 27,48 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage au Pradet s'est établi à environ 1 401 euros en 2024 contre 1 257 euros en début de mandat.
11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 au Pradet
Il peut se révéler instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal au Pradet. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Hervé Stassinos (Les Républicains) a terminé en tête en totalisant 1 512 bulletins (33,95%). Juste derrière, Bernard Pezery (Divers gauche) a obtenu 914 suffrages en sa faveur (20,52%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Frédéric Fiore (Divers gauche), obtenant 599 électeurs (13,45%). Un retard large. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Hervé Stassinos l'a finalement emporté avec 48,52% des voix, face à Bernard Pezery rassemblant 2 182 votants (43,95%) et Lionel Riquelme réunissant 373 votants (7,51%). De manière inattendue, l'outsider a réussi à remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Bernard Pezery a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 268 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales au Pradet
Les 10 bureaux de vote de la commune du Pradet seront accessibles jusqu'à 18 h pour accueillir les électeurs. Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux votants du Pradet de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur territoire. Au Pradet et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Quel candidat ou candidate succédera à Hervé Stassinos (Les Républicains), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune au Pradet. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pradet
|Tête de listeListe
|
Hervé Stassinos
Liste divers droite
Le Pradet que nous aimons
|
|
Laurent Bailloux
Liste divers gauche
LE PRINTEMPS PRADÉTAN
|
|
Bernard Pezery
Liste divers gauche
SEMPER SUPRA DET
|
|
Valérie Rialland
Liste d'union des droites pour la République
POUR LES PRADETANS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Stassinos (25 élus) Ensemble continuons pour le pradet
|2 409
|48,52%
|
|Bernard Pezery (7 élus) Reussir le pradet ensemble
|2 182
|43,95%
|
|Lionel Riquelme (1 élu) En equipe pour le pradet
|373
|7,51%
|
|Participation au scrutin
|Le Pradet
|Taux de participation
|54,82%
|Taux d'abstention
|45,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 058
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Stassinos Ensemble continuons pour le pradet
|1 512
|33,95%
|Bernard Pezery Reussir le pradet ensemble
|914
|20,52%
|Frédéric Fiore Un pradet pour tous
|599
|13,45%
|Laurent Bailloux Gauche ecologique citoyenne
|573
|12,86%
|Lionel Riquelme En equipe pour le pradet
|473
|10,62%
|Pierre Karbownik Forces pradétanes
|230
|5,16%
|Jean-Louis Savarin Un nouveau cap pour le pradet !
|152
|3,41%
|Participation au scrutin
|Le Pradet
|Taux de participation
|49,15%
|Taux d'abstention
|50,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 543
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Stassinos (25 élus) Ensemble pour le pradet
|3 106
|47,94%
|
|Bernard Pezery (7 élus) Le choix du pradet
|2 833
|43,73%
|
|Pierre-Laurent Chable (1 élu) Le pradet bleu marine
|539
|8,32%
|
|Participation au scrutin
|Le Pradet
|Taux de participation
|73,54%
|Taux d'abstention
|26,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|6 605
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Stassinos Ensemble pour le pradet
|1 847
|29,78%
|Bernard Pezery Le choix du pradet
|1 766
|28,47%
|Lionel Riquelme Pour que le pradet...rayonne !
|880
|14,19%
|Jean-Michel Bruni Le pradet dans le bon sens
|754
|12,15%
|Pierre-Laurent Chable Le pradet bleu marine
|715
|11,53%
|Gilberte Mandon L'humain d'abord avec le front de gauche au pradet
|239
|3,85%
|Participation au scrutin
|Le Pradet
|Taux de participation
|70,08%
|Taux d'abstention
|29,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|6 294
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