Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet : les infos en direct

Hervé Stassinos Liste divers droite

Le Pradet que nous aimons Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Hervé Stassinos Programme de Hervé Stassinos à Le Pradet (Le Pradet que nous aimons) Bilan de l'équipe Le bilan de l'équipe menée par Hervé STASSINOS met en avant un Pradet agréable et dynamique. Chaque Pradétan a la possibilité de s'épanouir dans un environnement à l'écoute de ses besoins. La sécurité et le bien-être des habitants sont également des priorités pour l'équipe municipale. Engagement pour l'avenir Hervé STASSINOS s'engage à réaliser des projets concrets en collaboration avec les Pradétans. Il souligne l'importance de l'implication des habitants dans la gestion de leur village. L'objectif est de faire du Pradet un lieu où chacun, des enfants aux aînés, se sente heureux de vivre. Priorités de développement Les priorités pour le Pradet incluent la requalification du port des Oursinières et la modernisation du gymnase. Une attention particulière sera portée à la rénovation du groupe scolaire Charles Sandro et à la création d'une ressourcerie. La participation active des Pradétans est essentielle pour mener à bien ces projets. Appel à l'action Hervé STASSINOS invite les Pradétans à devenir acteurs de l'avenir de leur village. Il souligne que l'élection à venir est une occasion de s'impliquer dans le développement de la communauté. La voix de chaque habitant est précieuse pour construire un Pradet meilleur.

Hervé Stassinos

Agnès Biasutto

Jean-François Planes

Magali Vincent

Serge Vennet

Graziella Piras

Jean-Claude Vega

Stéphanie Ascione

Jean-Michel Peyratout

Annick Ducarre

Eric Galiano

Cécile Cristol

Jean-Marc Illich

Isabelle Roger

Thomas Michel

Valérie Campens

Christian Garnier

Chantal Jover

Ruddy Guiggia

Isabelle Lenoir

Bernard Lejeune

Chantal Rouzier

Gaëtan Swinnen

Mylène Soriano

Didier Castille

Martine Clopin

Patrick Rouas

Marie Bertozzi

Sébastien Ktorza

Gaëlle Bouquet

Xavier Dolmaire

Mathilde Conorton

Laurent Sandreschi

Laurent Bailloux Liste divers gauche

LE PRINTEMPS PRADÉTAN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Laurent Bailloux Programme de Laurent Bailloux à Le Pradet (LE PRINTEMPS PRADÉTAN) Écologie et environnement Le projet met l'accent sur une écologie qui protège la mer et le vivant. Il inclut des initiatives pour la gestion des déchets et la transition énergétique. La biodiversité et l'eau sont également des priorités pour assurer un avenir durable. Vie communale et sociale La liste vise à dynamiser l'économie locale tout en soutenant la culture et le sport. Les associations jouent un rôle clé dans la vie de la commune, tout comme l'éducation. Ces éléments sont essentiels pour créer une communauté vivante et engagée. Démocratie participative La démocratie participative est au cœur du projet, visant à impliquer les citoyens dans les décisions. Des logements de qualité accessibles à tous sont envisagés pour répondre aux besoins de la population. L'engagement pour les droits des femmes et l'inclusion des personnes vulnérables est également souligné. Solidarité et inclusion La création d'une maison de la solidarité est prévue pour renforcer le tissu social. Le projet aspire à rendre la commune accueillante pour les jeunes, les personnes âgées et celles en situation de handicap. Ces initiatives visent à construire une société plus juste et solidaire.

Laurent Bailloux

Alice de Saint Jacob

Guillaume Briam Bernat

Monique Negrel

Michel Fortuna

Karine Abello

Benoît Jahan

Gilberte Mandon

Gilles Sciandra

Audrey Sylvestre-Bru

Alain Seiler

Fabienne Padlo

Eliott Boulanger

Geneviève Philippe

Ylan Carré

Sandrine Bolle

Alain Tremlet

Sarida Guenfoud

Philippe Cuzange

Sophie Tremlet-Dispa

Michel Garnero

Alice Paries

Daniel Rahier

Caroline Tinet

Cédric Herry

Catherine Cuenca

Joël Sorrentino

Hinda Ghouaiel

Marc Dupoyet

Marie Paule Tessonnier

Thomas Pouget

Violaine Autran

Daniel Mouton

Chantal Mouttet

Jean Vucanovic

Bernard Pezery Liste divers gauche

SEMPER SUPRA DET Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bernard Pezery Programme de Bernard Pezery à Le Pradet (SEMPER SUPRA DET) Projets pour le Pradet Le programme présente quatre dossiers majeurs visant à transformer le Pradet en un lieu de vie dynamique. Parmi ces projets, la CAVE VINICOLE se veut un pôle d'échange social, tandis que le PORT DES OURSINIÈRES appelle à une concertation pour retrouver l'équilibre. Le projet CAP CAPCA met l'accent sur la biodiversité, et le PIN DE GALLE propose une solution technique pour sortir de l'impasse actuelle. Engagement pour l'humain Un des axes principaux de l'engagement est de rendre le Pradet plus humain. Cela inclut la labellisation de lits médicalisés à la résidence Raï de Souleu pour accompagner dignement les familles. De plus, la création d'un Relais d'Assistance Maternelle vise à renforcer le soutien aux jeunes familles et à favoriser les échanges intergénérationnels. Préservation du cadre de vie La préservation du Pradet est essentielle pour maintenir sa sérénité. Une nouvelle organisation de la police municipale est prévue pour améliorer la prévention et la surveillance. L'objectif est d'assurer une gestion financière responsable, sans augmentation des impôts communaux, tout en garantissant la sécurité des habitants. Gouvernance collaborative La gouvernance du Pradet repose sur la coopération et l'implication des citoyens. Il est crucial de rassembler toutes les voix du conseil municipal, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition. L'organisation de groupes mixtes citoyens/élus permettra d'impliquer la population dans les décisions importantes et de défendre les intérêts du Pradet au sein de la Métropole.

Bernard Pezery

Emilie Thomas

Eric Joffre

Marina Bianchi Brondino

Christophe Saurin

Joelle Martinez

Jean-François Hoo-Paris

Raymonde Claude Perez

Sébastien Bonvallet

Corinne Odolo

Jacques Fauré

Audrey Huguette Treptel

Armand Cabrera

Florence Cariou

Didier Bidois

Nathalie Marie Hyacinthe Arena

Jérémy Carlier

Mireille Gabriel

Gamel Bourbia

Chrystel Pauline Hoo-Paris

Aurélien Lombardo

Corinne Levrier

Daniel Mathieu

Sabine Hababou

Bruno Olivieri

Marie-Laure Churet

Jean-François Dulac

Dominique Angèle Marcelle Poma

Christian Debraine

Patricia Maurin

Régis Damien Gal

Catherine Megy

Eric Grossetti

Valérie Rialland Liste d'union des droites pour la République

POUR LES PRADETANS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Valérie Rialland Programme de Valérie Rialland à Le Pradet (POUR LES PRADETANS) Sécurité et tranquillité La sécurité des habitants est une priorité essentielle pour la commune. Cela passe par une présence policière renforcée et une meilleure organisation des services de sécurité. L'objectif est de garantir un cadre de vie serein et apaisé pour tous les Pradétans. Urbanisme et environnement Il est crucial de protéger le littoral et de maîtriser l'urbanisme pour préserver l'identité de la commune. Les projets doivent être réfléchis pour éviter la bétonisation excessive et respecter l'environnement. Le port des Oursinières doit être modernisé tout en conservant son authenticité. Culture et traditions La valorisation des traditions et de l'histoire locale est primordiale pour renforcer le lien communautaire. Les fêtes populaires et les événements culturels doivent être soutenus pour maintenir la mémoire collective. Cela contribue à l'identité et à la richesse culturelle du Pradet. Économie locale et services Redynamiser le centre-ville et soutenir les commerçants sont des enjeux clés pour l'économie locale. Il est important d'accompagner les artisans et de favoriser un environnement propice aux affaires. Parallèlement, des services publics de proximité doivent être développés pour répondre aux besoins des habitants.