Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pradet

Tête de listeListe
Hervé Stassinos
Hervé Stassinos Liste divers droite
Le Pradet que nous aimons
  • Hervé Stassinos
  • Agnès Biasutto
  • Jean-François Planes
  • Magali Vincent
  • Serge Vennet
  • Graziella Piras
  • Jean-Claude Vega
  • Stéphanie Ascione
  • Jean-Michel Peyratout
  • Annick Ducarre
  • Eric Galiano
  • Cécile Cristol
  • Jean-Marc Illich
  • Isabelle Roger
  • Thomas Michel
  • Valérie Campens
  • Christian Garnier
  • Chantal Jover
  • Ruddy Guiggia
  • Isabelle Lenoir
  • Bernard Lejeune
  • Chantal Rouzier
  • Gaëtan Swinnen
  • Mylène Soriano
  • Didier Castille
  • Martine Clopin
  • Patrick Rouas
  • Marie Bertozzi
  • Sébastien Ktorza
  • Gaëlle Bouquet
  • Xavier Dolmaire
  • Mathilde Conorton
  • Laurent Sandreschi
Laurent Bailloux
Laurent Bailloux Liste divers gauche
LE PRINTEMPS PRADÉTAN
  • Laurent Bailloux
  • Alice de Saint Jacob
  • Guillaume Briam Bernat
  • Monique Negrel
  • Michel Fortuna
  • Karine Abello
  • Benoît Jahan
  • Gilberte Mandon
  • Gilles Sciandra
  • Audrey Sylvestre-Bru
  • Alain Seiler
  • Fabienne Padlo
  • Eliott Boulanger
  • Geneviève Philippe
  • Ylan Carré
  • Sandrine Bolle
  • Alain Tremlet
  • Sarida Guenfoud
  • Philippe Cuzange
  • Sophie Tremlet-Dispa
  • Michel Garnero
  • Alice Paries
  • Daniel Rahier
  • Caroline Tinet
  • Cédric Herry
  • Catherine Cuenca
  • Joël Sorrentino
  • Hinda Ghouaiel
  • Marc Dupoyet
  • Marie Paule Tessonnier
  • Thomas Pouget
  • Violaine Autran
  • Daniel Mouton
  • Chantal Mouttet
  • Jean Vucanovic
Bernard Pezery
Bernard Pezery Liste divers gauche
SEMPER SUPRA DET
  • Bernard Pezery
  • Emilie Thomas
  • Eric Joffre
  • Marina Bianchi Brondino
  • Christophe Saurin
  • Joelle Martinez
  • Jean-François Hoo-Paris
  • Raymonde Claude Perez
  • Sébastien Bonvallet
  • Corinne Odolo
  • Jacques Fauré
  • Audrey Huguette Treptel
  • Armand Cabrera
  • Florence Cariou
  • Didier Bidois
  • Nathalie Marie Hyacinthe Arena
  • Jérémy Carlier
  • Mireille Gabriel
  • Gamel Bourbia
  • Chrystel Pauline Hoo-Paris
  • Aurélien Lombardo
  • Corinne Levrier
  • Daniel Mathieu
  • Sabine Hababou
  • Bruno Olivieri
  • Marie-Laure Churet
  • Jean-François Dulac
  • Dominique Angèle Marcelle Poma
  • Christian Debraine
  • Patricia Maurin
  • Régis Damien Gal
  • Catherine Megy
  • Eric Grossetti
Valérie Rialland
Valérie Rialland Liste d'union des droites pour la République
POUR LES PRADETANS
  • Valérie Rialland
  • Elian Devesa
  • Martine Cabot
  • Gilles Lejeune
  • Céline Prati
  • Thierry Mimouni
  • Dominique Rolland
  • Gabriel Ladouce
  • Viviane Tiar
  • Martial Messe
  • Catherine Bordone
  • Denis Tendil
  • Emilie Baldacchino
  • Daniel Duvoux
  • Karine Lindow
  • Eric Hugoning de Labonnefon
  • Rega Shehu
  • Fabrice Beau
  • Delphine de Lesquen
  • Jean-Marc Leandri
  • Céline Sanchez
  • Frédéric Garcia
  • Laura Simone
  • Dominique Zorzitto
  • Marion Bonafous
  • Philippe Bouchet
  • Laetitia Gennarino
  • Frédéric Bongiovanni
  • Christine Watel
  • Pierre Vachier
  • Aurélie Aiguier
  • Daniel Ayela
  • Anne de Riggi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Stassinos
Hervé Stassinos (25 élus) Ensemble continuons pour le pradet 		2 409 48,52%
  • Hervé Stassinos
  • Valérie Rialland
  • Jean-François Planes
  • Cécile Gomez
  • Jean-Michel Peyratout
  • Bérénice Bonnal
  • Jean-Claude Vega
  • Agnès Biasutto
  • Pascal Campens
  • Magali Vincent
  • Christian Garnier
  • Chantal Jover
  • Thomas Michel
  • Marine Desideri
  • Cedrick Giner
  • Stéphanie Ascione
  • Jacques Paganelli
  • Emilie Roy
  • Jean-Marc Illich
  • Graziella Piras
  • Patrick Rouas
  • Isabelle Roger
  • Eric Galiano
  • Martine Clopin
  • Serge Vennet
Bernard Pezery
Bernard Pezery (7 élus) Reussir le pradet ensemble 		2 182 43,95%
  • Bernard Pezery
  • Marina Brondino
  • Eric Joffre
  • Martine Cabot
  • Denis Tendil
  • Laetitia Istace-David
  • Armand Cabrera
Lionel Riquelme
Lionel Riquelme (1 élu) En equipe pour le pradet 		373 7,51%
  • Lionel Riquelme
Participation au scrutin Le Pradet
Taux de participation 54,82%
Taux d'abstention 45,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 058

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Stassinos
Hervé Stassinos Ensemble continuons pour le pradet 		1 512 33,95%
Bernard Pezery
Bernard Pezery Reussir le pradet ensemble 		914 20,52%
Frédéric Fiore
Frédéric Fiore Un pradet pour tous 		599 13,45%
Laurent Bailloux
Laurent Bailloux Gauche ecologique citoyenne 		573 12,86%
Lionel Riquelme
Lionel Riquelme En equipe pour le pradet 		473 10,62%
Pierre Karbownik
Pierre Karbownik Forces pradétanes 		230 5,16%
Jean-Louis Savarin
Jean-Louis Savarin Un nouveau cap pour le pradet ! 		152 3,41%
Participation au scrutin Le Pradet
Taux de participation 49,15%
Taux d'abstention 50,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 543

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Stassinos
Hervé Stassinos (25 élus) Ensemble pour le pradet 		3 106 47,94%
  • Hervé Stassinos
  • Valérie Rialland
  • Lionel Riquelme
  • Josiane Siccardi
  • Christian Garnier
  • Cécile Gomez
  • Pascal Campens
  • Bérénice Bonnal
  • Jean-François Planes
  • Céline Prati
  • Jean-Michel Peyratout
  • Magali Vincent
  • Denis Chambi
  • Viviane Tiar
  • Jean-Claude Vega
  • Bénédicte Le Moigne
  • Daniel Vessereau
  • Gaëlle Rebec
  • Daniel Duvoux
  • Agnès Biasutto
  • Michel Luciani
  • Marie-Claude Guerrero
  • Paul Mourot
  • Valérie Aubry
  • Jean-Marc Illich
Bernard Pezery
Bernard Pezery (7 élus) Le choix du pradet 		2 833 43,73%
  • Bernard Pezery
  • Nicole Vacca
  • Frederic Fiore
  • Marie-Paule Delarocque
  • Stéphane Beltra
  • Jennifer Deli
  • Yves Parent
Pierre-Laurent Chable
Pierre-Laurent Chable (1 élu) Le pradet bleu marine 		539 8,32%
  • Pierre-Laurent Chable
Participation au scrutin Le Pradet
Taux de participation 73,54%
Taux d'abstention 26,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 6 605

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Stassinos
Hervé Stassinos Ensemble pour le pradet 		1 847 29,78%
Bernard Pezery
Bernard Pezery Le choix du pradet 		1 766 28,47%
Lionel Riquelme
Lionel Riquelme Pour que le pradet...rayonne ! 		880 14,19%
Jean-Michel Bruni
Jean-Michel Bruni Le pradet dans le bon sens 		754 12,15%
Pierre-Laurent Chable
Pierre-Laurent Chable Le pradet bleu marine 		715 11,53%
Gilberte Mandon
Gilberte Mandon L'humain d'abord avec le front de gauche au pradet 		239 3,85%
Participation au scrutin Le Pradet
Taux de participation 70,08%
Taux d'abstention 29,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 6 294

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