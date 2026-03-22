Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet : les résultats du 2e tour

Programme de Hervé Stassinos à Le Pradet (Le Pradet que nous aimons)

Confiance des Pradétans

Les Pradétans ont exprimé leur confiance envers Hervé STASSINOS en le plaçant en tête des suffrages lors du premier tour des élections municipales. Ce soutien témoigne d'une volonté collective de maintenir et d'améliorer la qualité de vie au Pradet. Hervé STASSINOS s'engage à continuer à œuvrer pour le bien-être de tous les habitants.

Priorités pour le Pradet

Les priorités de Hervé STASSINOS incluent la requalification du port des Oursinières et la modernisation du gymnase. Il souhaite également créer une ressourcerie et développer un projet de cave vinicole en accord avec les souhaits des Pradétans. Ces initiatives visent à répondre aux préoccupations des habitants et à enrichir la vie locale.

Réunion d'échanges

Hervé STASSINOS et son équipe invitent les Pradétans à une réunion d’échanges le 20 mars, ouverte à tous. Cet événement sera l'occasion de discuter des projets pour l'avenir du Pradet et de partager un moment convivial. La participation des citoyens est essentielle pour construire ensemble le futur de leur commune.

Informations sur le vote

Le second tour des élections municipales se tiendra le 22 mars 2026, avec des bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. Les électeurs doivent se munir de documents d'identité acceptés pour voter, tels que la carte nationale d’identité ou le passeport. Il est important de vérifier son bureau de vote sur la carte d’électeur pour garantir une participation efficace.