Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Pradet

Le deuxième tour des élections municipales au Pradet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hervé Stassinos
Hervé Stassinos Liste divers droite
Le Pradet que nous aimons
  • Hervé Stassinos
  • Agnès Biasutto
  • Jean-François Planes
  • Magali Vincent
  • Serge Vennet
  • Graziella Piras
  • Jean-Claude Vega
  • Stéphanie Ascione
  • Jean-Michel Peyratout
  • Annick Ducarre
  • Eric Galiano
  • Cécile Cristol
  • Jean-Marc Illich
  • Isabelle Roger
  • Thomas Michel
  • Valérie Campens
  • Christian Garnier
  • Chantal Jover
  • Ruddy Guiggia
  • Isabelle Lenoir
  • Bernard Lejeune
  • Chantal Rouzier
  • Gaëtan Swinnen
  • Mylène Soriano
  • Didier Castille
  • Martine Clopin
  • Patrick Rouas
  • Marie Bertozzi
  • Sébastien Ktorza
  • Gaëlle Bouquet
  • Xavier Dolmaire
  • Mathilde Conorton
  • Laurent Sandreschi
Laurent Bailloux
Laurent Bailloux Liste divers gauche
LE PRINTEMPS PRADÉTAN
  • Laurent Bailloux
  • Alice de Saint Jacob
  • Guillaume Briam Bernat
  • Monique Negrel
  • Michel Fortuna
  • Karine Abello
  • Benoît Jahan
  • Gilberte Mandon
  • Gilles Sciandra
  • Audrey Sylvestre-Bru
  • Alain Seiler
  • Fabienne Padlo
  • Eliott Boulanger
  • Geneviève Philippe
  • Ylan Carré
  • Sandrine Bolle
  • Alain Tremlet
  • Sarida Guenfoud
  • Philippe Cuzange
  • Sophie Tremlet-Dispa
  • Michel Garnero
  • Alice Paries
  • Daniel Rahier
  • Caroline Tinet
  • Cédric Herry
  • Catherine Cuenca
  • Joël Sorrentino
  • Hinda Ghouaiel
  • Marc Dupoyet
  • Marie Paule Tessonnier
  • Thomas Pouget
  • Violaine Autran
  • Daniel Mouton
  • Chantal Mouttet
  • Jean Vucanovic
Bernard Pezery
Bernard Pezery Liste divers gauche
SEMPER SUPRA DET
  • Bernard Pezery
  • Emilie Thomas
  • Eric Joffre
  • Marina Bianchi Brondino
  • Christophe Saurin
  • Joelle Martinez
  • Jean-François Hoo-Paris
  • Raymonde Claude Perez
  • Sébastien Bonvallet
  • Corinne Odolo
  • Jacques Fauré
  • Audrey Huguette Treptel
  • Armand Cabrera
  • Florence Cariou
  • Didier Bidois
  • Nathalie Marie Hyacinthe Arena
  • Jérémy Carlier
  • Mireille Gabriel
  • Gamel Bourbia
  • Chrystel Pauline Hoo-Paris
  • Aurélien Lombardo
  • Corinne Levrier
  • Daniel Mathieu
  • Sabine Hababou
  • Bruno Olivieri
  • Marie-Laure Churet
  • Jean-François Dulac
  • Dominique Angèle Marcelle Poma
  • Christian Debraine
  • Patricia Maurin
  • Régis-Damien Gal
  • Catherine Megy
  • Eric Grossetti
Valérie Rialland
Valérie Rialland Liste d'union des droites pour la République
POUR LES PRADETANS
  • Valérie Rialland
  • Elian Devesa
  • Martine Cabot
  • Gilles Lejeune
  • Céline Prati
  • Thierry Mimouni
  • Dominique Rolland
  • Gabriel Ladouce
  • Viviane Tiar
  • Martial Messe
  • Catherine Bordone
  • Denis Tendil
  • Emilie Baldacchino
  • Daniel Duvoux
  • Karine Lindow
  • Eric Hugoning de Labonnefon
  • Rega Shehu
  • Fabrice Beau
  • Delphine de Lesquen
  • Jean-Marc Leandri
  • Céline Sanchez
  • Frédéric Garcia
  • Laura Simone
  • Dominique Zorzitto
  • Marion Bonafous
  • Philippe Bouchet
  • Laetitia Gennarino
  • Frédéric Bongiovanni
  • Christine Watel
  • Pierre Vachier
  • Aurélie Aiguier
  • Daniel Ayela
  • Anne de Riggi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Pradet

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé STASSINOS
Hervé STASSINOS (Ballotage) Le Pradet que nous aimons 		2 300 37,95%
Valérie RIALLAND
Valérie RIALLAND (Ballotage) POUR LES PRADETANS 		2 011 33,18%
Bernard PEZERY
Bernard PEZERY (Ballotage) SEMPER SUPRA DET 		974 16,07%
Laurent BAILLOUX
Laurent BAILLOUX (Ballotage) LE PRINTEMPS PRADÉTAN 		776 12,80%
Participation au scrutin Le Pradet
Taux de participation 66,19%
Taux d'abstention 33,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 6 124

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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