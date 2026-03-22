Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Pradet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Pradet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Pradet.
L'actu des élections municipales 2026 au Pradet
11:53 - Les premiers résultats des municipales 2026 au Pradet
Hervé Stassinos (Divers droite) a remporté le premier round des municipales au Pradet il y a une semaine, avec 37,95 % des voix. Derrière, Valérie Rialland a obtenu la seconde place avec 33,18 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Hervé Stassinos a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 4 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Bernard Pezery (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Laurent Bailloux, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 12,80 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour au Pradet, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 33,81 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Pradet
Le deuxième tour des élections municipales au Pradet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hervé Stassinos
Liste divers droite
Le Pradet que nous aimons
|
|
Laurent Bailloux
Liste divers gauche
LE PRINTEMPS PRADÉTAN
|
|
Bernard Pezery
Liste divers gauche
SEMPER SUPRA DET
|
|
Valérie Rialland
Liste d'union des droites pour la République
POUR LES PRADETANS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Pradet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé STASSINOS (Ballotage) Le Pradet que nous aimons
|2 300
|37,95%
|Valérie RIALLAND (Ballotage) POUR LES PRADETANS
|2 011
|33,18%
|Bernard PEZERY (Ballotage) SEMPER SUPRA DET
|974
|16,07%
|Laurent BAILLOUX (Ballotage) LE PRINTEMPS PRADÉTAN
|776
|12,80%
|Participation au scrutin
|Le Pradet
|Taux de participation
|66,19%
|Taux d'abstention
|33,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|6 124
Source : ministère de l’Intérieur
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