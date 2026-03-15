Résultat municipale 2026 au Pradet (83220) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Pradet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pradet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Pradet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé STASSINOS
Hervé STASSINOS Le Pradet que nous aimons 		2 300 37,95%
Valérie RIALLAND
Valérie RIALLAND POUR LES PRADETANS 		2 011 33,18%
Bernard PEZERY
Bernard PEZERY SEMPER SUPRA DET 		974 16,07%
Laurent BAILLOUX
Laurent BAILLOUX LE PRINTEMPS PRADÉTAN 		776 12,80%
Participation au scrutin Le Pradet
Taux de participation 66,19%
Taux d'abstention 33,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 6 124

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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