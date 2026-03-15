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19:21 - Le Pradet : quand les données démographiques façonnent les urnes En marge des municipales, Le Pradet regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 582 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 110 entreprises, Le Pradet offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (63,32%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 284 résidents étrangers, représentant 2,68% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 565 €/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 au Pradet affirme l'attachement des habitants aux idées françaises.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs du Pradet ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales au Pradet il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 25,69% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,51% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 22,40% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN arrachait 47,37% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 37,16% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,75% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,40% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Stéphane Rambaud.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 50,85 % d'abstention Lors des municipales de 2020, la participation au Pradet avait atteint 49,15 % à la fin du premier round, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de la pandémie du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été chiffré à 78,65 %. La mobilisation atteignait de son côté 58,91 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,21 %, contre seulement 51,80 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote. Dans le cadre de ces municipales au Pradet, ce paramètre jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution au Pradet Le panorama politique du Le Pradet a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des européennes, le podium au Pradet s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,16%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,01%) et Raphaël Glucksmann (11,85%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants du Le Pradet accordaient leurs suffrages à Stéphane Rambaud (Rassemblement National) avec 43,75% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphane Rambaud culminant à 51,40% des voix dans la localité.

14:57 - Le Pradet : des résultats éminemment instructifs lors des scrutins en 2022 Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Le Pradet votaient en priorité pour Emmanuel Macron (26,59%), devant Marine Le Pen avec 25,69%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,49% pour Emmanuel Macron, contre 49,51% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Pradet plébiscitaient Isabelle Monfort (Ensemble !) avec 28,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,63% des suffrages. Cette physionomie politique de Le Pradet laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection au Pradet Au Pradet, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,16 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 773 800 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 4,12706 millions d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal au Pradet est passé à environ 46,00 % en 2024 (contre 27,48 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage au Pradet s'est établi à environ 1 401 euros en 2024 contre 1 257 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 au Pradet Il peut se révéler instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal au Pradet. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Hervé Stassinos (Les Républicains) a terminé en tête en totalisant 1 512 bulletins (33,95%). Juste derrière, Bernard Pezery (Divers gauche) a obtenu 914 suffrages en sa faveur (20,52%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Frédéric Fiore (Divers gauche), obtenant 599 électeurs (13,45%). Un retard large. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Hervé Stassinos l'a finalement emporté avec 48,52% des voix, face à Bernard Pezery rassemblant 2 182 votants (43,95%) et Lionel Riquelme réunissant 373 votants (7,51%). De manière inattendue, l'outsider a réussi à remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Bernard Pezery a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 268 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.