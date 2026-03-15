Résultat de l'élection municipale 2026 au Pré-Saint-Gervais : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Pré-Saint-Gervais [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Pré-Saint-Gervais sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Pré-Saint-Gervais.
L'actu des élections municipales 2026 au Pré-Saint-Gervais
13:46 - Impôts au Pré-Saint-Gervais : un enjeu central pour 2026
Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 au Pré-Saint-Gervais, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,48 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 354 800 euros. Un apport qui est loin des 5,83428 millions d'euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux au Pré-Saint-Gervais atteint désormais 46,73 % en 2024 (contre 26,94 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Pré-Saint-Gervais a représenté 1 306 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 198 € quatre ans auparavant.
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat au Pré-Saint-Gervais
La lecture des résultats des élections municipales de 2020 au Pré-Saint-Gervais s'avère très instructive. Au terme du premier tour, Laurent Baron (Parti socialiste) a décroché la tête du classement en récoltant 50,19% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Grégoire Roger (Divers gauche) a capté 708 suffrages en sa faveur (19,66%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Mariama Lescure (Divers gauche), s'adjugeant 10,27% des suffrages. Cette victoire sans appel de Laurent Baron a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 au Pré-Saint-Gervais, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales au Pré-Saint-Gervais ont lieu aujourd'hui
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote du Pré-Saint-Gervais sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche au Pré-Saint-Gervais. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pré-Saint-Gervais
|Tête de listeListe
|
Laurent Baron
Liste d'union à gauche
Aimer le Pré avec Laurent Baron
|
|
Grégoire Roger
Liste divers gauche
Réveiller le Pré
|
|
Florence Bedague
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Dylan Quenon
Liste de La France insoumise
Insoumis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Baron (26 élus) Le pre au coeur, la gauche et les ecologistes avec laurent baron
|1 807
|50,19%
|
|Grégoire Roger (3 élus) Alternative gervaisienne
|708
|19,66%
|
|Mariama Lescure (2 élus) À gauche autrement
|370
|10,27%
|
|Alexandre Saada (1 élu) Demain, le pré !
|360
|10,00%
|
|Delphine Debord (1 élu) La liste citoyenne du pré saint-gervais
|260
|7,22%
|
|Patrice Zahn Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|95
|2,63%
|Participation au scrutin
|Le Pré-Saint-Gervais
|Taux de participation
|42,04%
|Taux d'abstention
|57,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 781
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Cosme (26 élus) La gauche plus pré de vous
|2 031
|50,45%
|
|Thu Van Blanchard (4 élus) Une nouvelle équipe, un nouveau souffle au pré saint-gervais
|1 041
|25,86%
|
|Catherine Sire (3 élus) A gauche autrement
|762
|18,93%
|
|Patrice Zahn Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|191
|4,74%
|Participation au scrutin
|Le Pré-Saint-Gervais
|Taux de participation
|49,17%
|Taux d'abstention
|50,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,73%
|Nombre de votants
|4 225
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