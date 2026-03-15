Résultat de l'élection municipale 2026 au Pré-Saint-Gervais : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Pré-Saint-Gervais

Tête de listeListe
Laurent Baron
Laurent Baron Liste d'union à gauche
Aimer le Pré avec Laurent Baron
  • Laurent Baron
  • Hawa Koné
  • Stéphane Commun
  • Emma Antropoli
  • Tristan Martin-Teodorczyk
  • Clauthilde Choffrut
  • Matthieu Kusiak
  • Mélanie Grouchka Ben Oliel
  • Mehdi Salemkour
  • Vanessa Giorno
  • Hugo Rzasa
  • Marie-Laure Busnel
  • Abdelouhab Kouissi
  • Cécilia Jalat
  • Vincent Fillola
  • Clémence Ravanetti
  • Brayen Sooranna
  • Eva-Léna Chaudel
  • Matthieu Vasseur
  • Hortense Peltier
  • Luc Rangon
  • Sophia Bouferrou
  • Moustapha Drame
  • Dominique Brans Aberlé
  • Fabien Aubert
  • Linda Martinez
  • Philippe Ducloux
  • Eslem Fdhil
  • Guilhem Chaminade
  • Sonia Besnier Billot
  • Michel Vial
  • Dhouha Farhati
  • Rayan Looto Ekila
  • Valérie Rogé
  • Alimou Barry
Grégoire Roger
Grégoire Roger Liste divers gauche
Réveiller le Pré
  • Grégoire Roger
  • Fadila Benrabah
  • Alexandre Beneteau
  • Anna Coulon
  • Samy Chibi
  • Sandrine Feuillet
  • Laurent Guardiola
  • Donia Pelfini
  • Cédric Guilloux
  • Anne Guéguen
  • Jean-Michel Goustour
  • Célia Benachour
  • Martin Terrien
  • Lydia Benfares
  • Steeve Chemla
  • Vanessa Ragueneau
  • Said Sadaoui
  • Marie-Flore Rimize
  • Anisse Zerouali
  • Emmanuelle Robert
  • Ilan Garzi
  • Béatrix Canon
  • Hugues Bertaud
  • Martine Legrand
  • Gabriel Le Garrec
  • Corinne Hagege
  • Thierry Capitaine
  • Lonia Bolle
  • Stéphane Christine
  • Claire Lerat
  • Jean Dore
  • Béatrice Alcy
  • Richard Viot Coster
  • Isabelle Jourdan
  • Jérôme Laumonier
Florence Bedague
Florence Bedague Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Florence Bedague
  • Raymond Hallard
  • Céline Besnard
  • Pascal Rannaud
  • Khamssa Rahmani
  • Fabrice Guidoux
  • Nadège Mauborgne
  • Denis Dutartre
  • Christine Karoubi
  • Badis Benfarès
  • Tiffany Obermann
  • Jean-Christophe Houroux
  • Astrid Yenkamala
  • Blandin Blomae
  • Adeline Deorsola
  • Raffik Kouider Aïssa
  • Marija Milenkovic
  • Tarek Sifaoui
  • Céline Conrard
  • Wylliam Thebo
  • Marcia Houroux
  • René Chartol
  • Sylvie Cabral
  • François Mereu
  • Claire Brajon
  • Roberge Dando
  • Samira Lannak
  • Paul Gratacos
  • Othmana Mekni
  • Fathi Boutar
  • Christine Rey
  • Eric Weber
  • Brigitte Moulin
  • Hocine Jaber
Dylan Quenon
Dylan Quenon Liste de La France insoumise
Insoumis
  • Dylan Quenon
  • Clara Matet
  • Rocham El Khaloui
  • Cécile Fèvre
  • Amaury Parelle
  • Sophia Lamri
  • Jérémie Duquénoy
  • Léa Koziatek
  • Amine Benaboura
  • Juliette Pacalet
  • Paul Hadji-Lazaro
  • Agathe Delaporte
  • Raul Sampognaro Alquier
  • Alexandra Cohen
  • Daacarim Soares
  • Laetitia Daluz
  • Fidel Navamuel
  • Flore Denizo
  • Romain Taszek
  • Néva Bekhtari
  • Damien Jallas
  • Mathilde Dufau
  • Guillaume Sainton
  • Ella Richard
  • Maxence Tricaud
  • Caroline Joly
  • Hugo Demeuré
  • Emma Greiner
  • Olivier Nouvian
  • Sylvie Chevalier
  • Serge Sitbon
  • Michelle Taïeb
  • Philippe Tricaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Baron
Laurent Baron (26 élus) Le pre au coeur, la gauche et les ecologistes avec laurent baron 		1 807 50,19%
  • Laurent Baron
  • Hawa Koné
  • Gérard Cosme
  • Mélanie Ben Oliel
  • Stéphane Commun
  • Sarah Sjeldrup
  • Abdelouhab Kouissi
  • Clauthilde Choffrut
  • Mehdi Salemkour
  • Coralie Cocheteux
  • Jean-Marc Robinet
  • Meryam Haddouche
  • Jean-Abel Pecault
  • Emma Antropoli
  • Serge Robineau
  • Marlène Doine
  • Farid Aissani
  • Sylviane Blind
  • Hervé Afrine
  • Manuella Briscan
  • Adel Benahmed
  • Zuliha Seghiri
  • Mohammed Yenbou
  • Asmahan Belaid
  • Tristan Martin-Teodorczyk
  • Eléna Esteve
Grégoire Roger
Grégoire Roger (3 élus) Alternative gervaisienne 		708 19,66%
  • Grégoire Roger
  • Anna Coulon
  • Said Sadaoui
Mariama Lescure
Mariama Lescure (2 élus) À gauche autrement 		370 10,27%
  • Mariama Lescure
  • Dominique Fage
Alexandre Saada
Alexandre Saada (1 élu) Demain, le pré ! 		360 10,00%
  • Alexandre Saada
Delphine Debord
Delphine Debord (1 élu) La liste citoyenne du pré saint-gervais 		260 7,22%
  • Delphine Debord
Patrice Zahn
Patrice Zahn Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		95 2,63%
Participation au scrutin Le Pré-Saint-Gervais
Taux de participation 42,04%
Taux d'abstention 57,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 781

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Cosme
Gérard Cosme (26 élus) La gauche plus pré de vous 		2 031 50,45%
  • Gérard Cosme
  • Martine Legrand
  • Claude Bartolone
  • Mina El Metalssi
  • Mathias Ott
  • Corinne Atzori
  • Jean-Luc Decobert
  • Anna Angeli
  • Saïd Sadaoui
  • Laétitia Deknudt
  • Jean-Marc Robinet
  • Eléna Esteve
  • Stéphane Commun
  • Hawa Touré
  • Julien Renault
  • Nathalie Leconte
  • Jean-Arel Pecault
  • Marlène Doine
  • Laurent Baron
  • Manuella Briscan
  • Jean Marc Merriaux
  • Badunia Mutabesha
  • Georges Incerti-Formentini
  • Patricia Scemama
  • Arold Jandia
  • Lorédane Cleret
Thu Van Blanchard
Thu Van Blanchard (4 élus) Une nouvelle équipe, un nouveau souffle au pré saint-gervais 		1 041 25,86%
  • Thu Van Blanchard
  • Robert Meslé
  • Chrystelle Aygalenq
  • Cédric Guilloux
Catherine Sire
Catherine Sire (3 élus) A gauche autrement 		762 18,93%
  • Catherine Sire
  • Serge Volkoff
  • Delphine Debord
Patrice Zahn
Patrice Zahn Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		191 4,74%
Participation au scrutin Le Pré-Saint-Gervais
Taux de participation 49,17%
Taux d'abstention 50,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,73%
Nombre de votants 4 225

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