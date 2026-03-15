Résultat municipale 2026 au Pré-Saint-Gervais (93310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Pré-Saint-Gervais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Pré-Saint-Gervais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Pré-Saint-Gervais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent BARON
Laurent BARON (26 élus) Aimer le Pré avec Laurent Baron 		2 919 53,19%
  • Laurent BARON
  • Hawa KONÉ
  • Stéphane COMMUN
  • Emma ANTROPOLI
  • Tristan MARTIN-TEODORCZYK
  • Clauthilde CHOFFRUT
  • Matthieu KUSIAK
  • Mélanie GROUCHKA BEN OLIEL
  • Mehdi SALEMKOUR
  • Vanessa GIORNO
  • Hugo RZASA
  • Marie-Laure BUSNEL
  • Abdelouhab KOUISSI
  • Cécilia JALAT
  • Vincent FILLOLA
  • Clémence RAVANETTI
  • Brayen SOORANNA
  • Eva-Léna CHAUDEL
  • Matthieu VASSEUR
  • Hortense PELTIER
  • Luc RANGON
  • Sophia BOUFERROU
  • Moustapha DRAME
  • Dominique BRANS ABERLÉ
  • Fabien AUBERT
  • Linda MARTINEZ
Grégoire ROGER
Grégoire ROGER (4 élus) Réveiller le Pré 		1 477 26,91%
  • Grégoire ROGER
  • Fadila BENRABAH
  • Alexandre BENETEAU
  • Anna COULON
Dylan QUENON
Dylan QUENON (3 élus) Insoumis 		953 17,37%
  • Dylan QUENON
  • Clara MATET
  • Rocham EL KHALOUI
Florence BEDAGUE
Florence BEDAGUE Lutte ouvrière 		139 2,53%
Participation au scrutin Le Pré-Saint-Gervais
Taux de participation 55,59%
Taux d'abstention 44,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 5 628

Source : ministère de l’Intérieur

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