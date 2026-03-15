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19:21 - Le Pré-Saint-Gervais : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale municipale, Le Pré-Saint-Gervais se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 31,26% de cadres supérieurs pour 16 733 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 464 entreprises, Le Pré-Saint-Gervais offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (57,80%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 2 806 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,67%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 856 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Pour résumer, au Pré-Saint-Gervais, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN monte-t-il au Pré-Saint-Gervais ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales au Pré-Saint-Gervais en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 7,78% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 17,68% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 4,78% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, au Pré-Saint-Gervais comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 10,50% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 12,51% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélie Trouvé.

16:58 - Pré-Saint-Gervais : des résultats d'ordinaire marqués par la participation La fuite des électeurs s'élevait à 57,96 % au Pré-Saint-Gervais pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 23,40 % des habitants en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 44,46 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,69 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,83 % des inscrits. Si on prend un peu de recul, le secteur s'affiche à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue. Au soir de cette élection municipale 2026, ce facteur pèsera en conséquence fortement sur les résultats du Pré-Saint-Gervais.

15:59 - Pré-Saint-Gervais : retour sur le dernier verdict politique en date Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Aurélie Trouvé (Union de la gauche) en pole position avec 66,58% au premier tour, devant Manon Chaumette (Majorité présidentielle) avec 15,34%. Les habitants tranchaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, qui sera privée de second tour Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là au Pré-Saint-Gervais avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (30,75%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 22,80% des voix. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Le Pré-Saint-Gervais demeurait à l'époque un territoire fortement orienté à gauche, solidifiant son positionnement historique.

14:57 - Le Pré-Saint-Gervais : des verdicts très parlants lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Pré-Saint-Gervais soutenaient en priorité Aurélie Trouvé (Nupes) avec 56,95% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,75% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Le Pré-Saint-Gervais votaient par ailleurs en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (48,07%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 20,66%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 82,32% pour Emmanuel Macron, contre 17,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Le Pré-Saint-Gervais laisse ainsi apparaître un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Impôts au Pré-Saint-Gervais : un enjeu central pour 2026 Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 au Pré-Saint-Gervais, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,48 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 354 800 euros. Un apport qui est loin des 5,83428 millions d'euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux au Pré-Saint-Gervais atteint désormais 46,73 % en 2024 (contre 26,94 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Pré-Saint-Gervais a représenté 1 306 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 198 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat au Pré-Saint-Gervais La lecture des résultats des élections municipales de 2020 au Pré-Saint-Gervais s'avère très instructive. Au terme du premier tour, Laurent Baron (Parti socialiste) a décroché la tête du classement en récoltant 50,19% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Grégoire Roger (Divers gauche) a capté 708 suffrages en sa faveur (19,66%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Mariama Lescure (Divers gauche), s'adjugeant 10,27% des suffrages. Cette victoire sans appel de Laurent Baron a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 au Pré-Saint-Gervais, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.