Résultat de l'élection municipale 2026 au Prêcheur : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Prêcheur [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Prêcheur sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Prêcheur.
L'actu des élections municipales 2026 au Prêcheur
13:45 - Les électeurs du Prêcheur voteront-ils sur les impôts ?
Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 au Prêcheur, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,04 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 49 800 euros la même année. Une recette bien loin des quelque 134 600 euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté au Prêcheur s'est établi à 40,21 % en 2024 (contre 10,72 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Prêcheur a représenté 377 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 209 € relevés en 2020.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales au Prêcheur
Les résultats des dernières élections municipales au Prêcheur ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Respe pou preche 3' menée par Marcellin Nadeau a naturellement engrangé 541 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Prêcheur, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Six années après cette élection sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote au Prêcheur ?
Pour les municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être désignés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Autrement dit, ce dimanche, les 1 432 électeurs du Prêcheur doivent choisir parmi les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette année, le panachage n'est plus possible dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 au Prêcheur est affichée plus bas. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote du Prêcheur sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour connaître les résultats au Prêcheur, rendez vous ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Prêcheur
|Tête de listeListe
|
Louison Cazal
Divers
ANSANM POU NOU LÉVÉ PRÊCHÈ PLI WO
|
|
Germain Duton
Divers
NOU DI'Y, NOU FÈ'Y BA PRÉCHÈ
|
|
Guylène Joseph-Angelique
Divers
ANNOU MACHE ANSANM
|
|
Nadia Limier
Divers
PRÉCHÈ AN AKSION
|
|
Jean-Pierre Cazal
Divers
MARMAILLE PRÊCHÈ DOUBOUT
|
|
Roger Nadeau
Divers
NOUVEL ELAN POUR LE PRECHEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcellin Nadeau (15 élus) Respe pou preche 3
|541
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Le Prêcheur
|Taux de participation
|38,72%
|Taux d'abstention
|61,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|570
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcellin Nadeau (19 élus) Respé pou préchè 2
|789
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Le Prêcheur
|Taux de participation
|55,08%
|Taux d'abstention
|44,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,83%
|Nombre de votants
|829
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