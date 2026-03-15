Résultat de l'élection municipale 2026 au Prêcheur : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Prêcheur

Tête de listeListe
Louison Cazal
Louison Cazal Divers
ANSANM POU NOU LÉVÉ PRÊCHÈ PLI WO
  • Louison Cazal
  • Marie-Elvire Gommar
  • Serge Renciot
  • Victoire Gabriel
  • Karl élizabeth Marie Francoise
  • Elodie Nadeau
  • Serge Cazal
  • Olivia Nelcha
  • Edvard Naroyanin
  • Charlène Andre
  • Arthur Privat
  • Bertha Ravi
  • Ludovic Tron
  • Catherine Ravi
  • Maugé Eugenie
Germain Duton
Germain Duton Divers
NOU DI'Y, NOU FÈ'Y BA PRÉCHÈ
  • Germain Duton
  • Dorothée Renciot
  • Samaël Germany
  • Evelyne Kichenin
  • Cédric Constantin
  • Michelle Natchimie
  • Christian Constantin
  • Kettias Polomat
  • Jean-Guy Gabriel
  • Louise Hélène Etinof
  • Gwenael Laventure-Darival
  • Baya Ourrad
  • Roger Littré
  • Juana Gabriel
  • Max Alexandre Lombo
Guylène Joseph-Angelique
Guylène Joseph-Angelique Divers
ANNOU MACHE ANSANM
  • Guylène Joseph-Angelique
  • Charles Cyrille
  • Marcelline Jock
  • Christophe Galot
  • Guylène Delpech
  • Patrick Cavelan
  • Thyliane Moreau
  • Romuald Aza
  • Jessica Gossec
  • Marcel Domerge
  • Ghislaine Bourt
  • Roland Raquil
  • Ericka Gabriel
  • Jean-Yves Villet
  • Chantal Jean-Joseph
  • Molière Moutty
  • George-Marie Delor
Nadia Limier
Nadia Limier Divers
PRÉCHÈ AN AKSION
  • Nadia Limier
  • Jean-Gilles Gabriel
  • Danick Gommar
  • Paul Cazal
  • Marilyn Honore
  • Marc-André Joseph-Rose
  • Stefy Amourdon
  • Jean-Emmanuel Rascar
  • Alexia Zoror
  • Christopher Nelcha
  • Viviane Germany
  • Pierre Duriveau
  • Drucila Nelcha
  • Daniel Birba
  • Sophie Naroyanin
  • Mathieu Fereol
  • Monique Dasini
Jean-Pierre Cazal
Jean-Pierre Cazal Divers
MARMAILLE PRÊCHÈ DOUBOUT
  • Jean-Pierre Cazal
  • Moïse Lecurieux-Lafayette
  • Charles-Yvon Polygone
  • Marie-Pierre Berniac
  • Michel-Ange Lecurieux-Lafayette
  • Francette Marie Moreau
  • Christian Chalu
  • Louise-Anne Aimée Maitrel
  • Pierre Arnuel
  • Nicolette Laventure-Darival
  • Alphonse Nal
  • Jeannette Frontier
  • Pierre Minolien
  • Thérèse Lombo
  • Justin Elisabeth-Marie-Francoise
Roger Nadeau
Roger Nadeau Divers
NOUVEL ELAN POUR LE PRECHEUR
  • Roger Nadeau
  • Marie-Josèphe Bourt
  • Clément Etinof
  • Kelita Vaillant
  • Jean Grelet
  • Méline Etinof
  • Alex Nadeau
  • Tawana Ravi
  • Yan Joseph-Rose
  • Djanella Jean-Louis
  • Landry Jurad
  • Natacha Vaillant
  • Francis Thomert
  • Marie-Noëlle Jurad
  • Patrick Joseph-Rose

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcellin Nadeau
Marcellin Nadeau (15 élus) Respe pou preche 3 		541 100,00%
  • Marcellin Nadeau
  • Guylène Joseph-Angelique
  • Germain Duton
  • Yvette Fecilite
  • Christian Constantin
  • Ludivine Natchimie Épouse Minolien
  • Jean-Guy Gabriel
  • Mylène Renciot
  • Eric Dessennes
  • Ghislaine Bourt
  • Charles Cyrille
  • Guylène Delpech
  • Georges René Nadeau
  • Evelyne Kichenin
  • Rodrigue Maitrel
Participation au scrutin Le Prêcheur
Taux de participation 38,72%
Taux d'abstention 61,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 570

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcellin Nadeau
Marcellin Nadeau (19 élus) Respé pou préchè 2 		789 100,00%
  • Marcellin Nadeau
  • Nadia Limier
  • Alain Duton
  • Guylene Joseph-Angelique
  • Aimé Joyau
  • Louise-Hélène Etinof Ép Chalonec
  • Christian Constantin
  • Pauliane Nuissier
  • Jean-Guy Gabriel
  • Ludivine Natchimie Ép Minolien
  • Eric Dessennes
  • Verena Polygone
  • Daniel Birba
  • Yvette Fecilite
  • Emile Martial
  • Guylène Sainte-Claire Ep Delpech
  • Georges René Nadeau
  • Michelle Antoinette Natchimie
  • Pierre Duriveau
Participation au scrutin Le Prêcheur
Taux de participation 55,08%
Taux d'abstention 44,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,83%
Nombre de votants 829

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