Résultat de l'élection municipale 2026 au Prêcheur : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Prêcheur

Le deuxième tour des élections municipales au Prêcheur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guylène Joseph-Angelique
Guylène Joseph-Angelique Divers
ANNOU MACHE ANSANM
  • Guylène Joseph-Angelique
  • Charles Cyrille
  • Marcelline Jock
  • Christophe Galot
  • Guylène Delpech
  • Patrick Cavelan
  • Thyliane Moreau
  • Romuald Aza
  • Jessica Gossec
  • Marcel Domerge
  • Ghislaine Bourt
  • Roland Raquil
  • Ericka Gabriel
  • Jean-Yves Villet
  • Chantal Jean-Joseph
  • Molière Moutty
  • George-Marie Delor
Roger Nadeau
Roger Nadeau Divers
NOUVEL ELAN POUR LE PRECHEUR
  • Roger Nadeau
  • Marie-Josèphe Bourt
  • Clément Etinof
  • Kelita Vaillant
  • Jean Grelet
  • Méline Etinof
  • Alex Nadeau
  • Tawana Ravi
  • Yan Joseph-Rose
  • Djanella Jean-Louis
  • Landry Jurad
  • Natacha Vaillant
  • Francis Thomert
  • Marie-Noëlle Jurad
  • Patrick Joseph-Rose

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Prêcheur

Tête de listeListe Voix % des voix
Guylène JOSEPH-ANGELIQUE
Guylène JOSEPH-ANGELIQUE (Ballotage) ANNOU MACHE ANSANM 		389 39,57%
Roger NADEAU
Roger NADEAU (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LE PRECHEUR 		303 30,82%
Germain DUTON
Germain DUTON (Ballotage) NOU DI'Y, NOU FÈ'Y BA PRÉCHÈ 		142 14,45%
Nadia LIMIER
Nadia LIMIER (Ballotage) PRÉCHÈ AN AKSION 		113 11,50%
Louison CAZAL
Louison CAZAL ANSANM POU NOU LÉVÉ PRÊCHÈ PLI WO 		29 2,95%
Jean-Pierre CAZAL
Jean-Pierre CAZAL MARMAILLE PRÊCHÈ DOUBOUT 		7 0,71%
Participation au scrutin Le Prêcheur
Taux de participation 69,26%
Taux d'abstention 30,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 005

Source : ministère de l’Intérieur

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