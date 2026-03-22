Résultat de l'élection municipale 2026 au Prêcheur : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Prêcheur [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Prêcheur sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Prêcheur.
L'actu des élections municipales 2026 au Prêcheur
11:47 - Guylène Joseph-Angelique, Roger Nadeau et Germain Duton forment le trio de tête au Prêcheur
Il y a une semaine au Prêcheur, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 30,74 %. Au terme de ce vote, c'est Guylène Joseph-Angelique qui a dominé avec 39,57 % des votes. Ensuite, Roger Nadeau a pris la position de dauphin avec 30,82 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 14,45 %, Germain Duton est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Nadia Limier a obtenu 11,50 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Prêcheur
Le deuxième tour des élections municipales au Prêcheur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guylène Joseph-Angelique
Divers
ANNOU MACHE ANSANM
|
|
Roger Nadeau
Divers
NOUVEL ELAN POUR LE PRECHEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Prêcheur
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guylène JOSEPH-ANGELIQUE (Ballotage) ANNOU MACHE ANSANM
|389
|39,57%
|Roger NADEAU (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LE PRECHEUR
|303
|30,82%
|Germain DUTON (Ballotage) NOU DI'Y, NOU FÈ'Y BA PRÉCHÈ
|142
|14,45%
|Nadia LIMIER (Ballotage) PRÉCHÈ AN AKSION
|113
|11,50%
|Louison CAZAL ANSANM POU NOU LÉVÉ PRÊCHÈ PLI WO
|29
|2,95%
|Jean-Pierre CAZAL MARMAILLE PRÊCHÈ DOUBOUT
|7
|0,71%
|Participation au scrutin
|Le Prêcheur
|Taux de participation
|69,26%
|Taux d'abstention
|30,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|1 005
Source : ministère de l’Intérieur
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