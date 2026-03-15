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19:21 - Les données démographiques du Prêcheur révèlent les tendances électorales Dans la ville du Prêcheur, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections municipales. Avec un taux de chômage de 37,60% et une densité de population de 49 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Avec ses 10,49% d'agriculteurs pour 1 463 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (51,21%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (24,59%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction au Prêcheur mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 56,60% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Quels scores du RN au Prêcheur avant les municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale au Prêcheur il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 18,96% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 68,77% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 0,69% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, au Prêcheur comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 16,11% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 4,09% pour le RN. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre au Prêcheur aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal au Prêcheur avait été marqué par une abstention de 61,28 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 38,72 %) alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est encore élevé à 62,15 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 59,78 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 51,26 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 88,37 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone distancée du processus électoral par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipales au Prêcheur, cette variable sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats au Prêcheur ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs du Prêcheur avaient en effet poussé en tête la liste 'Europe Ecologie' de Marie Toussaint avec 30,20% des inscrits. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants du Le Prêcheur accordaient leurs suffrages à Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 88,01% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marcellin Nadeau culminant à 95,90% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans au Prêcheur : les résultats à comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Le Prêcheur plébiscitaient Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 95,83% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle au Prêcheur quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 57,06% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 18,96%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 68,77%, contre 31,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Le Prêcheur comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les électeurs du Prêcheur voteront-ils sur les impôts ? Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 au Prêcheur, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,04 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 49 800 euros la même année. Une recette bien loin des quelque 134 600 euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté au Prêcheur s'est établi à 40,21 % en 2024 (contre 10,72 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Prêcheur a représenté 377 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 209 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales au Prêcheur Les résultats des dernières élections municipales au Prêcheur ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Respe pou preche 3' menée par Marcellin Nadeau a naturellement engrangé 541 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Prêcheur, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Six années après cette élection sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).