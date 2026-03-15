Résultat municipale 2026 au Prêcheur (97250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Prêcheur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Prêcheur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Prêcheur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guylène JOSEPH-ANGELIQUE
Guylène JOSEPH-ANGELIQUE ANNOU MACHE ANSANM 		389 39,57%
Roger NADEAU
Roger NADEAU NOUVEL ELAN POUR LE PRECHEUR 		303 30,82%
Germain DUTON
Germain DUTON NOU DI'Y, NOU FÈ'Y BA PRÉCHÈ 		142 14,45%
Nadia LIMIER
Nadia LIMIER PRÉCHÈ AN AKSION 		113 11,50%
Louison CAZAL
Louison CAZAL ANSANM POU NOU LÉVÉ PRÊCHÈ PLI WO 		29 2,95%
Jean-Pierre CAZAL
Jean-Pierre CAZAL MARMAILLE PRÊCHÈ DOUBOUT 		7 0,71%
Participation au scrutin Le Prêcheur
Taux de participation 69,26%
Taux d'abstention 30,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 005

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Martinique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Martinique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Prêcheur

En savoir plus sur Le Prêcheur